В России может возникнуть дефицит ноутбуков на фоне ситуации с распространением коронавируса, сообщил РБК со ссылкой на источники.

Гаджеты Sony рассказала про характеристики PlayStation 5 Вчера состоялась официальная презентация, на которой представитель компании Sony официально рассказал про технические особенности консоли PlayStation 5. Оказалось, что компания сделала упор на накопитель, ведь длительное время разработчики видеоигр просили твердотельные накопители, но никак их не получали.

Экономика Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.

Политика Больше 100 тысяч россиян подписались против поправок в Конституцию Именно столько человек подписали открытое обращение в Совет Европы, в котором просят провести правовую экспертизу вносимых поправок Петицию разместили на сайте Change.org.

Музыка «Евровидение-2020» официально отменили из-за коронавируса Организаторы конкурса «Евровидение-2020» на своем аккаунте в Twitter опубликовали пост с информацией об отмене состязания из-за угрозы все большего распространения вируса COVID-19.

Здоровье Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.

Технологии Названы привычки, повышающие риск заражения коронавирусом Как показывают предварительные исследования, у курильщиков повышен риск развития хронических заболеваний легких, что критично при заболевании COVID-19.

Экономика Рубль оказался второй по волатильности валютой мира Российский рубль на фоне пандемии коронавирусной инфекции и срыва сделки ОПЕК+ поднялся на второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США.

Общество Власти Подмосковья рекомендовали приостановить работу ТЦ из-за вируса «Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в сообщении.

Экономика Ритейлеры договорились временно не штрафовать за недопоставку товаров Крупные российские ретейлеры, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети — ред.) на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 приняли решение временно не применять штрафные санкции за недопоставку товаров.

Политика Госдеп призвал американцев немедленно вернуться в США Госдеп США призвал граждан страны немедленно вернуться домой либо быть готовыми остаться за границей на неопределённое время.

Происшествия Жительница Подмосковья обманула столичный банк на миллиард рублей В Москве возбудили уголовное дело в отношении 39-летней женщины, обманувшей один из столичных банков на миллиард рублей - жительница Подмосковья взяла кредит, предоставив поддельные документы.

Общество Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.

Общество Италия обошла Китай по числу жертв коронавируса По словам Боррелли, скончались за сутки 427 человек, всего с момента выявления первого случая заражения число скончавшихся с коронавирусом в Италии достигло 3405 пациентов.