Коронавирус
РИА НовостиСМИ сообщило о грядущем дефиците ноутбуков из-за коронавируса
В России может возникнуть дефицит ноутбуков на фоне ситуации с распространением коронавируса, сообщил РБК со ссылкой на источники.
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Гаджеты
Sony рассказала про характеристики PlayStation 5
Вчера состоялась официальная презентация, на которой представитель компании Sony официально рассказал про технические особенности консоли PlayStation 5. Оказалось, что компания сделала упор на накопитель, ведь длительное время разработчики видеоигр просили твердотельные накопители, но никак их не получали.
Авто
Новый документ на автомобили появится в РФ
Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Общество
Минздрав Украины подтвердил заражение коронавирусом в Донецкой области
За минувшие сутки на территории Украины было зарегистрировано два новых случая заражения коронавирусом нового типа.
Происшествия
На Кубани выявлено два новых случая заражения коронавирусом
В Краснодарском крае выявлены два новых случая коронавирусной инфекции COVID-2019.
Экономика
Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
Политика
Больше 100 тысяч россиян подписались против поправок в Конституцию
Именно столько человек подписали открытое обращение в Совет Европы, в котором просят провести правовую экспертизу вносимых поправок Петицию разместили на сайте Change.org.
Общество
На Украине подтверждена третья смерть от коронавируса
Третий летальный случай после заражения новым коронавирусом зафиксирован на Украине, в Ивано-Франковске скончалась женщина.
Музыка
«Евровидение-2020» официально отменили из-за коронавируса
Организаторы конкурса «Евровидение-2020» на своем аккаунте в Twitter опубликовали пост с информацией об отмене состязания из-за угрозы все большего распространения вируса COVID-19.
Общество
WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть
Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Технологии
Названы привычки, повышающие риск заражения коронавирусом
Как показывают предварительные исследования, у курильщиков повышен риск развития хронических заболеваний легких, что критично при заболевании COVID-19.
Экономика
Рубль оказался второй по волатильности валютой мира
Российский рубль на фоне пандемии коронавирусной инфекции и срыва сделки ОПЕК+ поднялся на второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США.
Происшествия
В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды
В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
Общество
Власти Подмосковья рекомендовали приостановить работу ТЦ из-за вируса
«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в сообщении.
Единоборства
Боксер Усик попросил называть его русским именем, а не украинским
Энергетика
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Экономика
Ритейлеры договорились временно не штрафовать за недопоставку товаров
Крупные российские ретейлеры, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети — ред.) на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 приняли решение временно не применять штрафные санкции за недопоставку товаров.
Политика
Госдеп призвал американцев немедленно вернуться в США
Госдеп США призвал граждан страны немедленно вернуться домой либо быть готовыми остаться за границей на неопределённое время.
Здоровье
ВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен без рекомендаций врача, если есть подозрение на заражение коронавирусом COVID-19.
Происшествия
Жительница Подмосковья обманула столичный банк на миллиард рублей
В Москве возбудили уголовное дело в отношении 39-летней женщины, обманувшей один из столичных банков на миллиард рублей - жительница Подмосковья взяла кредит, предоставив поддельные документы.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Общество
Италия обошла Китай по числу жертв коронавируса
По словам Боррелли, скончались за сутки 427 человек, всего с момента выявления первого случая заражения число скончавшихся с коронавирусом в Италии достигло 3405 пациентов.
Финансы
Рубль вырос к доллару и евро на старте торгов четверга
Доллар и евро снижаются на Московской бирже в четверг утром, рубль повышается к бивалютной корзине на фоне корректирующейся вверх нефти и поддержке рынков со стороны ведущих центробанков мира.
Политика
Путин ответил на вопрос о планах на 2024 год
Владимир Путин ответил вопросом на вопрос о планах на 2024 год.
Кино
Бекмамбетов дистанционно снимет фильм «ФАУ. Побег из ада»
Культура