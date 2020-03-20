Коронавирус
РИА НовостиСМИ сообщило о грядущем дефиците ноутбуков из-за коронавируса
В России может возникнуть дефицит ноутбуков на фоне ситуации с распространением коронавируса, сообщил РБК со ссылкой на источники.
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Футбол
Экс-футболист «Астон Виллы» и «Кардиффа» скончался в возрасте 35 лет
Бывший футболист "Астон Виллы", "Кардифф Сити" и молодежной сборной Англии Питер Уиттингем скончался в возрасте 35 лет, сообщается на официальном сайте клуба из столицы Уэльса.
Политика
Киевский журналист признал, что Крым навсегда потерян для Украины
Переехавший из Крыма в Киев журналист немецкой радиостанции Mitteldeutscher Rundfunk Денис Трубецкой признал, что полуостров окончательно потерян для Украины.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Энергетика
Цены на нефть марки Brent выросли на 16%
Мировые цены на нефть растут после вчерашнего обвала, свидетельствуют данные торгов.
Общество
В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки
В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки. Количество умерших выросло на 475.
Здоровье
Врач рассказал о главной ошибке умершей пациентки с COVID-19
В связи с пандемией COVID-19 в Москве вводят ограничительные меры: школьники с понедельника будут учиться дистанционно, а многие взрослые переведены на удаленную работу.
Общество
Организаторы перенесли Каннский кинофестиваль из-за коронавируса
Международный Каннский кинофестиваль, который ежегодно проходит в мае на юге Франции, перенесен на конец июня из-за распространения коронавируса.
Происшествия
Заразившиеся коронавирусом жители Хабаровского края посещали Италию
Жители Хабаровского края, у которых подтвердилось заражение коронавирусом, посещали Италию, сообщили в четверг ТАСС в Минздраве региона.
Шоу-бизнес
Актриса «Игры престолов» Индира Варма заразилась коронавирусом
Американская актриса Индира Варма сообщила поклонникам в Instagram, что заболела новым типом коронавируса COVID-19.
Общество
Власти Подмосковья рекомендовали приостановить работу ТЦ из-за вируса
«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в сообщении.
Музыка
Танцор из клипа Little Big прокомментировал отмену Евровидения-2020
Дмитрий Красилов, прославившийся в клипе группы Little Big на песню Uno, пошутил про отмену Евровидения-2020.
Происшествия
На Кубани выявлено два новых случая заражения коронавирусом
В Краснодарском крае выявлены два новых случая коронавирусной инфекции COVID-2019.
Здоровье
Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса
С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
Общество
Российские туристы покидают Черногорию
Как сообщалось, всего в Черногории находилось около 1,8 тысячи туристов из России, ставших заложниками принятых властями этой страны мер по прекращению авиасообщения в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Экономика
МОТ спрогнозировала потерю 25 миллионов рабочих мест в мире
В Международной организации труда прогнозируют, что пандемия нового коронавируса может привести к потере двадцати пяти миллионов рабочих мест.
Энергетика
Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США
В четверг, 19 марта, стало известно о том, что Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США.
Происшествия
В Коми обстреляли вертолет Ми-8
Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
Происшествия
В здании правительства Армении произошел пожар
Пожар произошел в здании правительства Армении, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Происшествия
В Лондоне из-за коронавируса началось мародерство
В Лондоне шесть человек разбили витрину магазина во время кражи алкогольных напитков, сообщает Daily Mail.
Экономика
Рубль назван второй по волатильности валютой в мире
Российский рубль занял второе место по волатильности мировых валют к американскому доллару, пишет агентство деловой информации Bloomberg.
Экономика
Крупнейшей экономике Европы предсказали крах
Крупнейшей экономике Европы — немецкой — по итогам 2020 года предсказали крах.
Шоу-бизнес
Сын Синди Кроуфорд набил второе тату на лице
На черно-белом снимке, в весьма спортивном аутфите восходящая звезда модельного бизнеса похвастался своей новой, уже второй татуировкой, которую он решил сделать на левой щеке.
Общество
Банки предупредили об опасности банкоматов-ресайклеров из-за COVID-19
Банкоматы с функцией кеш-ресайклинга могут представлять опасность в связи с распространением коронавируса.
Шоу-бизнес
Милош Бикович призвал бороться с сексуальным влечением
Бикович не допускает интимных отношений без любви. Он считает, что половое влечение является слабостью, с которой необходимо бороться.
Общество
Шипулин прокомментировал панику в России из-за коронавируса
Бывший биатлонист Антон Шипулин прокомментировал возникшую в России панику из-за распространения коронавируса, передает "Спорт-Экспресс".
Авто
В Дубае обнаружили 10 новых внедорожников Ford, простоявших 15 лет
Как пишет «Auto.ru», в Дубае на одной из крытых парковок нашли 10 автомобилей Ford Excursion, которые никогда не использовались с 2005 года.
Общество
В Минобороны опровергли сообщения о комендантском часе в Москве
В пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что распространяемое в социальных сетях изображение с якобы копией приказа о введении в Москве комендантского часа является фальшивкой.