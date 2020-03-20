В России может возникнуть дефицит ноутбуков на фоне ситуации с распространением коронавируса, сообщил РБК со ссылкой на источники.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Здоровье Врач рассказал о главной ошибке умершей пациентки с COVID-19 В связи с пандемией COVID-19 в Москве вводят ограничительные меры: школьники с понедельника будут учиться дистанционно, а многие взрослые переведены на удаленную работу.

Общество Организаторы перенесли Каннский кинофестиваль из-за коронавируса Международный Каннский кинофестиваль, который ежегодно проходит в мае на юге Франции, перенесен на конец июня из-за распространения коронавируса.

Общество Власти Подмосковья рекомендовали приостановить работу ТЦ из-за вируса «Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в сообщении.

Здоровье Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).

Общество Российские туристы покидают Черногорию Как сообщалось, всего в Черногории находилось около 1,8 тысячи туристов из России, ставших заложниками принятых властями этой страны мер по прекращению авиасообщения в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Происшествия В Коми обстреляли вертолет Ми-8 Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.

Происшествия В Лондоне из-за коронавируса началось мародерство В Лондоне шесть человек разбили витрину магазина во время кражи алкогольных напитков, сообщает Daily Mail.

Шоу-бизнес Сын Синди Кроуфорд набил второе тату на лице На черно-белом снимке, в весьма спортивном аутфите восходящая звезда модельного бизнеса похвастался своей новой, уже второй татуировкой, которую он решил сделать на левой щеке.