Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСМИ сообщило о грядущем дефиците ноутбуков из-за коронавируса

В России может возникнуть дефицит ноутбуков на фоне ситуации с распространением коронавируса, сообщил РБК со ссылкой на источники.
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Поставщики ноутбуков предупредили о дефиците из-за перехода на удаленку

РБК17:00

СМИ сообщило о грядущем дефиците ноутбуков из-за коронавируса

РИА Новости17:45

Коронавирус вызвал ажиотаж на российском рынке ноутбуков

Красная весна18:17

В России может возникнуть дефицит ноутбуков из-за коронавируса

Невские Новости18:26

В России скоро возникнет дефицит ноутбуков. Удаленка и падение рубля заставили паниковать дистрибьюторов электроники

Mockva.ru18:42
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Футбол

Экс-футболист «Астон Виллы» и «Кардиффа» скончался в возрасте 35 лет

Бывший футболист "Астон Виллы", "Кардифф Сити" и молодежной сборной Англии Питер Уиттингем скончался в возрасте 35 лет, сообщается на официальном сайте клуба из столицы Уэльса.
РИА Новости 10:35
Политика

Киевский журналист признал, что Крым навсегда потерян для Украины

Переехавший из Крыма в Киев журналист немецкой радиостанции Mitteldeutscher Rundfunk Денис Трубецкой признал, что полуостров окончательно потерян для Украины.
ФАН 17:28
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 16:07
Энергетика

Цены на нефть марки Brent выросли на 16%

Мировые цены на нефть растут после вчерашнего обвала, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 15:36
Общество

В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки

В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки. Количество умерших выросло на 475.
Lenta.ru вчера в 18:47
Здоровье

Врач рассказал о главной ошибке умершей пациентки с COVID-19

В связи с пандемией COVID-19 в Москве вводят ограничительные меры: школьники с понедельника будут учиться дистанционно, а многие взрослые переведены на удаленную работу.
РИА Новости 13:30
Общество

Организаторы перенесли Каннский кинофестиваль из-за коронавируса

Международный Каннский кинофестиваль, который ежегодно проходит в мае на юге Франции, перенесен на конец июня из-за распространения коронавируса.
Известия 15:54
Происшествия

Заразившиеся коронавирусом жители Хабаровского края посещали Италию

Жители Хабаровского края, у которых подтвердилось заражение коронавирусом, посещали Италию, сообщили в четверг ТАСС в Минздраве региона.
ТАСС 11:39
Шоу-бизнес

Актриса «Игры престолов» Индира Варма заразилась коронавирусом

Американская актриса Индира Варма сообщила поклонникам в Instagram, что заболела новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 10:00
Общество

Власти Подмосковья рекомендовали приостановить работу ТЦ из-за вируса

«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в сообщении.
РБК 16:56
Музыка

Танцор из клипа Little Big прокомментировал отмену Евровидения-2020

Дмитрий Красилов, прославившийся в клипе группы Little Big на песню Uno, пошутил про отмену Евровидения-2020.
iReactor 18:05
Происшествия

На Кубани выявлено два новых случая заражения коронавирусом

В Краснодарском крае выявлены два новых случая коронавирусной инфекции COVID-2019.
Российская газета 09:40
Здоровье

Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса

С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
РИА Новости 06:42
Общество

Российские туристы покидают Черногорию

Как сообщалось, всего в Черногории находилось около 1,8 тысячи туристов из России, ставших заложниками принятых властями этой страны мер по прекращению авиасообщения в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 18:35
Экономика

МОТ спрогнозировала потерю 25 миллионов рабочих мест в мире

В Международной организации труда прогнозируют, что пандемия нового коронавируса может привести к потере двадцати пяти миллионов рабочих мест.
Страна Советов on-line вчера в 13:08
Энергетика

Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США

В четверг, 19 марта, стало известно о том, что Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США.
Piter.tv 14:57
Происшествия

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
РИА Новости 17 марта в 16:10
Происшествия

В здании правительства Армении произошел пожар

Пожар произошел в здании правительства Армении, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Газета.Ru 18:32
Происшествия

В Лондоне из-за коронавируса началось мародерство

В Лондоне шесть человек разбили витрину магазина во время кражи алкогольных напитков, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 17:06
Экономика

Рубль назван второй по волатильности валютой в мире

Российский рубль занял второе место по волатильности мировых валют к американскому доллару, пишет агентство деловой информации Bloomberg.
Sputnik Таджикистан 01:30
Экономика

Крупнейшей экономике Европы предсказали крах

Крупнейшей экономике Европы — немецкой — по итогам 2020 года предсказали крах.
Lenta.ru 13:41
Шоу-бизнес

Сын Синди Кроуфорд набил второе тату на лице

На черно-белом снимке, в весьма спортивном аутфите восходящая звезда модельного бизнеса похвастался своей новой, уже второй татуировкой, которую он решил сделать на левой щеке.
Wday.ru вчера в 06:29
Космос

SpaceX планирует провести тестовый полет Crew Dragon в мае

Дни24 09:34
Общество

Банки предупредили об опасности банкоматов-ресайклеров из-за COVID-19

Банкоматы с функцией кеш-ресайклинга могут представлять опасность в связи с распространением коронавируса.
Известия 13:00
Волейбол

Волейболист казанского «Зенита» Нгапет заразился коронавирусом

Газета.Ru 16:22
Происшествия

Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб

Газета.Ru 10:42
Шоу-бизнес

Милош Бикович призвал бороться с сексуальным влечением

Бикович не допускает интимных отношений без любви. Он считает, что половое влечение является слабостью, с которой необходимо бороться.
Народные новости вчера в 07:17
Общество

Шипулин прокомментировал панику в России из-за коронавируса

Бывший биатлонист Антон Шипулин прокомментировал возникшую в России панику из-за распространения коронавируса, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 18:50
Авто

В Дубае обнаружили 10 новых внедорожников Ford, простоявших 15 лет

Как пишет «Auto.ru», в Дубае на одной из крытых парковок нашли 10 автомобилей Ford Excursion, которые никогда не использовались с 2005 года.
Тарантас Ньюс вчера в 01:51
Общество

В Минобороны опровергли сообщения о комендантском часе в Москве

В пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что распространяемое в социальных сетях изображение с якобы копией приказа о введении в Москве комендантского часа является фальшивкой.
Московский Комсомолец вчера в 18:49
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