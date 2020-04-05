У главы скорой помощи Москвы Николая Плавунова заподозрили заражение коронавирусом. По данным РЕН ТВ, он самоизолировался в своем рабочем кабинете.

с чего всё началось

Глава скорой помощи Москвы Николай Плавунов мог заразиться новым коронавирусом, сообщает телеканал РЕН ТВ. Отмечается, что медик самоизолировался в своем рабочем кабинете.

СМИ сообщило о подозрении на коронавирус у главы скорой помощи Москвы

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