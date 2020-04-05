Коронавирус
РИА НовостиСМИ сообщило о подозрении на коронавирус у главы скорой помощи Москвы
Глава скорой помощи Москвы Николай Плавунов мог заразиться новым коронавирусом, сообщает телеканал РЕН ТВ. Отмечается, что медик самоизолировался в своем рабочем кабинете.
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У главы скорой помощи Москвы Николая Плавунова заподозрили заражение коронавирусом. По данным РЕН ТВ, он самоизолировался в своем рабочем кабинете.РЕН ТВвчера в 15:39
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Общество
Распространение коронавируса в Дагестане перешло в бесконтрольный этап
По словам представителей ведомства, распространение инфекции перешло в бесконтрольный этап.
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В Москве умерли два пациента с коронавирусом
Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
Армия и оружие
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Обозреватель "КП" считает, что смерти турецких солдат являются сильным идеологическим оружием и, чем больше будет потерь, тем сильнее "оружие" ударит по репутации Эрдогана.
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В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек
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Академик РАН: коронавирус навсегда пришел в человечество
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Врач объяснил, почему бесполезно носить маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев объяснил, почему не стоит носить медицинскую маску на улице.
Происшествия
В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына
Спасательные службы прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, пропавших в четверг во время плавания на каноэ, их считают погибшими, сообщает газета USA Today.
Общество
В Праге снесли памятник маршалу Коневу
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В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Общество
Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа
Голикова обратила внимание, что приостановка вывоза нужна "для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит".
Армия и оружие
Названа страна, ради которой Гитлер был готов сдать Берлин
Адольф Гитлер был готов пожертвовать Берлином ради удержания Венгрии, заявил 4 апреля эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов.
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Свердловской области
В посёлке Елань Талицкого городского округа Свердловской области произошёл пожар в частном жилом доме, в результате которого погибли трое детей и ещё двое несовершеннолетних госпитализированы в тяжёлом состоянии.
Здоровье
Белорусские врачи записали видеообращение в связи с коронавирусом
Минск, 4 апреля 2020, 15:43 — REGNUM Более двадцати белорусских врачей разных специальностей записали и опубликовали видеообращение к жителям республики, в котором дали ряд рекомендаций по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Культура
Большой театр в онлайн-формате представит балет «Марко Спада»
Согласно афише ГАБТ, ближайшие показы в онлайн-формате известных произведений классического искусства на официальном YouTube-канале театра объявлены на 7 апреля (опера Модеста Мусоргского «Борис Годунов») и 10 апреля (балет Петра Чайковского «Щелкунчик» в редакции Юрия Григоровича).
Здоровье
Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей
У пожилых людей, которые находятся на вынужденном домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания.
Общество
Россияне отказались от свежих фруктов из-за коронавируса
Основатель и генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков заявил, что граждане России стали меньше покупать свежих фруктов и овощей.
Общество
В Новосибирской области режим самоизоляции продлили до конца апреля
Режим полной самоизоляции в Новосибирской области продлен до 30 апреля.
Происшествия
В ЕАО изолировали подъезд пятиэтажного дома из-за жильца с COVID-19
Подъезд пятиэтажного дома в Биробиджане в Еврейской автономной области изолирован после того, как у проживающей в одной из квартир девушки предварительный тест подтвердил коронавирус, сообщило правительство региона.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
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Вышла игра Resident Evil 3 Remake
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Число погибших при взрыве газа в Орехово-Зуеве выросло до трех
По последним данным, три человека погибли при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Общество
Девятый случай заболевания коронавирусом подтвердился в Иркутске
В Иркутской области подтвердился еще один анализ на коронавирус - девятый.
Здоровье
Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России
Единоборства
Белоруссия предложила провести бой Хабиба с Фергюсоном в Минске
Общество
На Камчатке зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом
В Камчатском крае подтверждены первые два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает региональное правительство.
Общество
Власти сообщили правила передвижения на автомобилях в Подмосковье
Ранее Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом разъяснил правила поездки на автомобиле в Москве.
Здоровье
В Амурской области выявили еще троих заболевших коронавирусом
В Амурской области выявлено еще три лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), эпидемиологически связанных с первым завозным случаем из Королевства Марокко.
Общество
4 апреля в Китае объявлено днем траура по жертвам коронавируса
В стране приспустят государственные флаги и приостановят общественные развлечения В День поминовения усопших, который в Китае проводится традиционно 4 апреля, в КНР проведут национальную церемонию в память о погибших в борьбе с коронавирусной инфекцией и павших в борьбе с COVID-19.
Наука
В Канаде обнаружены останки неизвестной древней рыбы
Канадские ученые нашли останки древней рыбы, неизвестной науке.