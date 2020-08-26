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РБК
РБК

СМИ увидели сходство случая Навального с отравлением бизнесмена Гебрева

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году. Об этом пишут The Insider, Der Spiegel и Bellingcat.В источнике
С чего всё началось
Немецкие врачи политика Алексея Навального обратились с запросом к болгарским коллегам из-за возможной связи с отравлением местного бизнесмена Емельяна Гебрева, говорится
 в совместном расследовании журнала Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat.
Дождьвчера в 13:42
Подробнее о событии
РБК

СМИ увидели сходство случая Навального с отравлением бизнесмена Гебрева

РБК17:37
Эхо Москвы

Немецкие врачи Навального, запросили у болгарских медиков материалы по отравлению бизнесмена Емельяна Гебрева

Эхо Москвы19:05
Дождь

Spiegel и Bellingcat: немецкие врачи Навального обратились к болгарским из-за схожих симптомов с бизнесменом, предположительно отравленным «Новичком»

Дождьвчера в 13:42
Коммерсантъ

СМИ сравнили болезнь Навального с отравлением болгарского бизнесмена Гебрева

Коммерсантъвчера в 14:50
Znak.com

СМИ: Навального и болгарского торговца оружием Гебрева отравили веществом одного класса

Znak.comвчера в 14:44
Московский Комсомолец

Немецкие врачи Навального запросили данные об "отравленном "Новичком" болгарском бизнесмене

Московский Комсомолецвчера в 14:26
Фонтанка.Ру

Der Spiegel: Врачи считают, что Навального могли отравить веществом типа «Новичка». Они связались с болгарскими коллегами, которые лечили торговца оружием Гебрева

Фонтанка.Рувчера в 15:42

Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест

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Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест
РИА Новостивчера в 08:25
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Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии

"Российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции (во главе с США) на северо-востоке Сирии, что привело к травмам находившихся в машине членов экипажа", — говорится в заявлении представителя СНБ Джона Уллиота.
РИА Новостивчера в 16:52
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Тренер «Локомотива»: Чорлука получил травму в матче с «Ахматом»

Капитан московского "Локомотива" Ведран Чорлука был заменен из-за травмы в матче 5-го тура чемпионата России по футболу с грозненским "Ахматом", рассказал главный тренер "красно-зеленых" Марко Николич.
РИА Новостивчера в 14:10

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Уайлдинг подчеркнул, что благодаря динамике новых персонажей и злободневности сюжета, который служит идеальной аналогией для эпохи Трампа в Америке, второй сезон стал «больше, лучше и безумнее» и окончательно доказал, что «Пацаны» – один из лучших сериалов современности.
Popcornnews.ru25 августа в 02:53
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Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал возможный уход полузащитника Тиаго Алькантары в другой клуб, а также вероятное возвращение хавбеков Филиппе Коутиньо и Ивана Перишича в свои клубы («Барселону» и «Интер» соответственно) по завершении арендных соглашений.
Sports.ru19:16

Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

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РБКвчера в 04:18
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Экс-подполковник МВД оказался авторитетом Колей Кувалдой

В Ростове-на-Дону суд приговорил бывшего начальника подразделения собственной безопасности главного управления МВД России по Ростовской области к восьми годам лишения свободы и штрафу с лишением специального звания.
Lenta.ruвчера в 03:32
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