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Коммерсантъ
Коммерсантъ

СМИ сравнили болезнь Навального с отравлением болгарского бизнесмена Гебрева

Лечащие врачи российского оппозиционера Алексея Навального из германской клиники «Шарите» связались с болгарскими коллегами, занимавшимися лечением бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен в 2015 году в Софии.В источнике
С чего всё началось
Немецкие врачи политика Алексея Навального обратились с запросом к болгарским коллегам из-за возможной связи с отравлением местного бизнесмена Емельяна Гебрева, говорится
 в совместном расследовании журнала Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat.
Дождь13:42
Подробнее о событии
РБК

СМИ увидели сходство случая с Навальным и отравлением бизнесмена Гебрева

РБК15:54
Фонтанка.Ру

Der Spiegel: Врачи считают, что Навального могли отравить веществом типа «Новичка». Они связались с болгарскими коллегами, которые лечили торговца оружием Гебрева

Фонтанка.Ру15:42
Коммерсантъ

СМИ сравнили болезнь Навального с отравлением болгарского бизнесмена Гебрева

Коммерсантъ14:50
Znak.com

СМИ: Навального и болгарского торговца оружием Гебрева отравили веществом одного класса

Znak.com14:44
Московский Комсомолец

Немецкие врачи Навального запросили данные об "отравленном "Новичком" болгарском бизнесмене

Московский Комсомолец14:26
Эхо Москвы

Insider: Навальный мог быть отравлен веществом того же класса, что и болгарский бизнесмен Емельян Гебрев

Эхо Москвы15:02
Дождь

Spiegel и Bellingcat: немецкие врачи Навального обратились к болгарским из-за схожих симптомов с бизнесменом, предположительно отравленным «Новичком»

Дождь13:42

По делу о хищении электроники на миллиард рублей для МКС прошли обыски

В Московской области полицейские провели обыски у ряда бывших менеджеров ракетно-космической корпорации «Энергия», входящей в государственную корпорацию «Роскосмос», и у представителя руководства компании, входящей в «Ростех».
По делу о хищении электроники на миллиард рублей для МКС прошли обыски
Lenta.ru13:39
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
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Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

Президент поручил прокуратуре разобраться в законности сделки, из-за которой государство потеряло контроль над активами Башкирской содовой компании, и дал поручение правительству России совместно с руководством региона разобраться в ситуации.
Известия13:38
1,2K

«Сочи» обыграл «Тамбов» и поднялся на второе место в чемпионате России

"Сочи" одержал третью победу кряду и с 11 очками поднялся на второе место в турнирной таблице, а "Тамбов", потерпевший четвертое поражение в последних пяти играх, расположился на 14-й строчке, имея в активе три очка.
Вести.Ruвчера в 13:35

США поддерживают призыв Евросоюза расследовать отравление Навального

Глава МИД РФ Сергей Лавров, встречаясь с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, подчеркнул, что Россия заинтересована в объективном расследовании ситуации с отравлением Навального, а также отметил поспешность, с которой США и ЕС поддержали версию о его умышленном отравлении.
ИА Красная Веснавчера в 15:22
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