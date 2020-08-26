СМИ сравнили болезнь Навального с отравлением болгарского бизнесмена Гебрева
Лечащие врачи российского оппозиционера Алексея Навального из германской клиники «Шарите» связались с болгарскими коллегами, занимавшимися лечением бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен в 2015 году в Софии.В источнике
С чего всё началось
Немецкие врачи политика Алексея Навального обратились с запросом к болгарским коллегам из-за возможной связи с отравлением местного бизнесмена Емельяна Гебрева, говорится
в совместном расследовании журнала Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat.
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Московский Комсомолец14:26