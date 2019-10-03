Шоу-бизнес
РИА НовостиСМИ: у Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
У актрисы Натальи Бочкаревой частично парализовало лицо после скандала с наркотиками, с которыми ее якобы задержали правоохранители, заявил друг артистки, музыкант Андрей Ковалев в интервью "СтарХиту".
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с чего всё началось
Актриса очень переживает из-за скандала с запрещенными веществами, в эпицентр которого попала в конце прошлой недели. Сама звезда отрицает наличие проблем с наркотиками. На днях звезда ситкома «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева попала в неприятную ситуацию.StarHit.ru13:00
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 19:13, Вашингтон
Недвижимость
В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента
Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.
Lenta.ru вчера в 09:34
Финансы
«Крест смерти»: рублю прочат крах
Финансовые аналитики используют термин «крест смерти» в отношении биржевых ситуаций, при которых средневзвешенный курс той или иной валюты в течение 50 дней выходит на пересечение кривую того же значения за более длительный период в 200 дней.
Дни24 12:11
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском 12:28
Политика
Путин пообещал зеркальный ответ на размещение в Азии ракет США
Напомним, второго февраля президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Российская газета 18:35
Политика
МИД Украины анонсировал новый обмен заключенными
По словам министра, новый обмен удерживаемыми лицами Украины с другой страной запланирован на следующей неделе.
Газета.Ru 16:39
Политика
Скабеева прокомментировала призыв Путина не очернять Украину
Ранее, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин отметил, что российские телеканалы, в том числе государственные, ведут независимую политику.
РИА Новости 16:16
Политика
Россия предложила перенести работу Первого комитета ГА ООН из США
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона предложила с 2020 года перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву.
RT на русском 18:15
Экономика
Минздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков
Минтруд и Минздрав разработают законопроект, который позволит правительству устанавливать требования к отраслевым системам оплаты труда.
Ведомости вчера в 13:14
Шоу-бизнес
Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег
Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.
RuNews24.ru вчера в 08:05
Экономика
Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в Tele2 до 100%
Президент России Владимир Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в ООО «Т2 РТК Холдинг», работающем под брендом Tele2, до 100% с 45%.
Известия 11:13
Футбол
Вырос отрыв России от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
Россия благодаря победе санкт-петербургского "Зенита" над "Бенфикой" из Лиссабона (3:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов увеличила свой отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.
ProstoProSport 00:55
Культура
Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая
Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.
Слово и Дело вчера в 16:09
Общество
Электронный документ заменил бумажный СНИЛС
Стандартные зелёные бумажные карточки СНИЛС перестали выдавать в апреле этого года, их заменил электронный документ.
Время (Щёлково) 04:35
Политика
Лавров назвал уступкой «формулу Штайнмайера»
«Формула Штайнмайера» является уступкой по сравнению с первоначальным вариантом минских соглашений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Первому каналу».
Политика Сегодня вчера в 17:43
Армия и оружие
В США назвали самый мощный российский самолет
Американские журналисты назвали Ил-76 самым мощным российским самолетом, сообщает The National Interest.
Газета.Ru 01:25
Экономика
Reuters узнал о переговорах Гуцериева с «Трастом» о долге на ₽140 млрд
Санированный ЦБ банк «Траст» и бизнесмен Михаил Гуцериев обсуждают соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд руб. по итогам санации Бинбанка и Рост Банка, передает Reuters со ссылкой на три источника, близких к Гуцериеву и «Трасту».
РБК 16:00
Авто
Водителям рассказали, нужно ли зимой прогревать двигатель в машине
По мнению специалистов издания Car.ru, на деле все наоборот: ежедневный прогрев двигателя перед началом движения буквально «убивает» его, так как в это же время горит не только топливо, но и смазочные материалы (в том числе моторное масло), осевшие в цилиндрах после излишнего впрыска.
Автоновости дня 30 сентября в 22:46
Армия и оружие
Боевики устроили кровавую акцию устрашения в сирийском Идлибе
По имеющимся данным, инцидент произошел в поселении Эль-Шейх-Дамс в южной части провинции Идлиб.
Новостной фронт вчера в 07:46
Политика
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Piter.tv вчера в 08:06
Единоборства
Опубликовано видео драки Александра Емельяненко и Михаила Кокляева
Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовал в социальных сетях видео потасовки с бойцом смешанных единоборств (MMA) Александром Емельяненко.
Петербургский дневник 06:03
Гаджеты
Microsoft анонсировала смартфон на Android
Американская компания Microsoft на пресс-мероприятии в Нью-Йорке (США) анонсировала девайс Surface Duo, который работает на операционной системе Android.
Lenta.ru 08:39
Армия и оружие
Тайные потери ВСУ: уничтожена техника и военные — сводка с Донбасса
Вчера в районе н. п. Белая Каменка уничтожен очередной БПЛА ВСУ типа «Фантом», который использовался боевиками 35-й бригады для корректировки огня 120-мм миномётов.
Rusvesna.su 07:16
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Политика
Британия ослабила санкции против России из-за Марса
Издание напоминает, что ещё в 2017 году ЕС вывел из-под секторальных экономических санкций против РФ ракетное топливо для «ЭкзоМарс-2020».
Мой Брянск 07:41
Происшествия
В Томске мужчина застрелил двух женщин в офисе и покончил с собой
По информации СК РФ, в четверг днем в одном из офисов на улице Героев Чубаровцев были застрелены две сотрудницы частной фирмы.
Росбалт 09:16
Футбол
ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Лиге Европы
РИА Новости 14:49
Политика
Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео
В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Известия 16:20
Энергетика
Газпром может построить «Северный поток — 2» в обход Дании
Российская компания Газпром построит газопровод «Северный поток — 2» в обход Дании, в случае отказа этой страны согласовать маршрут трубопровода.
REGNUM вчера в 03:57