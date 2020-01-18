Отказ авиазавода "Антонов" от сотрудничества с российскими предприятиями ставит под вопрос производство самолетов и исполнение заключенных контрактов. Об этом сообщает киевская газета "День".

Политика Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.

Хоккей Овечкин сделал хет-трик во втором матче подряд Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сборной России Александр Овечкин сделал хет-трик во втором матче регулярного чемпионата подряд.

Шоу-бизнес Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.

Общество Facebook оскорбительно перевел имя Си Цзиньпина Компания Facebook выясняет, почему в соцсети оскорбительно переводилось с бирманского языка на английский имя председателя КНР Си Цзиньпина, в частности, некорректный перевод содержался в заявлении госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи и в бирманской газете, передает агентство Рейтер.

Политика Сарадж призвал оказать давление на сторонников Хафтара Глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж выступил с призывом к участникам конференции по урегулированию кризиса в Ливии.

Политика «Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.

Политика Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.

Политика Орешкин может стать помощником Путина Временно исполняющий обязанности министра экономического развития Максим Орешкин может стать помощником президента РФ Владимира Путина.