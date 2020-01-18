Политика
РИА НовостиСМИ: украинское авиастроение оказалось в ловушке из-за санкций
Отказ авиазавода "Антонов" от сотрудничества с российскими предприятиями ставит под вопрос производство самолетов и исполнение заключенных контрактов. Об этом сообщает киевская газета "День".
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Футбол
Исламхан начал тренироваться с «Зенитом»
Полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан начал тренироваться с «Зенитом».
Политика
Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне
Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
Хоккей
Сборная дивизиона Харламова выиграла мастер-шоу Матча звезд КХЛ
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.
Хоккей
Овечкин сделал хет-трик во втором матче подряд
Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сборной России Александр Овечкин сделал хет-трик во втором матче регулярного чемпионата подряд.
Футбол
Подольски покинул «Виссел Кобе»
Шоу-бизнес
Бородина пошутила над Бузовой после слухов об операции на груди
Известная телеведущая Ксения Бородина решила подшутить над своей коллегой Ольгой Бузовой, которую поклонники заподозрили в пластике груди.
Футбол
Краневиттер не поедет в Мексику, «Зенит» нашел другое решение
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о возможной продаже Матиаса Краневиттера.
Происшествия
Московский ТЦ извинился за избиение подростка охранником
Торговый центр «МЕГА Химки», охранник которого ранее избил подростка, извинился перед посетителями.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
Армия и оружие
В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»
Общество
Facebook оскорбительно перевел имя Си Цзиньпина
Компания Facebook выясняет, почему в соцсети оскорбительно переводилось с бирманского языка на английский имя председателя КНР Си Цзиньпина, в частности, некорректный перевод содержался в заявлении госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи и в бирманской газете, передает агентство Рейтер.
Шоу-бизнес
Людмила Поргина после смерти Караченцова отдыхает по горящим путевкам
Заслуженную артистку России Людмилу Поргину в период болезни Николая Караченцова осуждали за жизнь на широкую ногу.
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк и Чернышева заметили в Таиланде
Посетители курортов Таиланда утверждают, что увидели там здоровую актрису Анастасию Заворотнюк вместе с ее мужем Петром Чернышевым.
Общество
Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне
Общество
Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Общество
Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно
Политика
Сарадж призвал оказать давление на сторонников Хафтара
Глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж выступил с призывом к участникам конференции по урегулированию кризиса в Ливии.
Общество
Путин осмотрел экспозицию трехмерной панорамы «Дорога через войну»
Идея панорамы была поддержана президентом в январе 2018 года. По экспозиции президента провел ее автор Дмитрий Поштаренко.
Политика
«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС
Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
Игры
Выход игры Cyberpunk 2077 перенесли
Политика
Медведев заявил, что в отставке правительства нет ничего необычного
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал отставку правительства обычным событием и призвал относиться к нему спокойно.
Здоровье
Названы четыре способствующих долголетию вкусных продукта
Футбол
Сетьен о «Барсе»: «Каждый день просыпаюсь и говорю: «Боже, я буду тренировать этих игроков»
Политика
Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти
Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.
Политика
Госдума проголосовала за назначение Мишустина премьер-министром
Депутаты Госдумы большинством голосов одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны.
Авто
Какие машины по карману россиянам: результаты опроса
Политика
Орешкин может стать помощником Путина
Временно исполняющий обязанности министра экономического развития Максим Орешкин может стать помощником президента РФ Владимира Путина.
Политика
МИД Польши оценил публикацию документов об освобождении Варшавы
Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский назвал публикацию российским Министерством обороны рассекреченных документов к 75-летию освобождения Варшавы попыткой "переписать" историю.