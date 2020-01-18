Политика

РИА НовостиРИА НовостиСМИ: украинское авиастроение оказалось в ловушке из-за санкций

Отказ авиазавода "Антонов" от сотрудничества с российскими предприятиями ставит под вопрос производство самолетов и исполнение заключенных контрактов. Об этом сообщает киевская газета "День".
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СМИ: украинское авиастроение оказалось в ловушке из-за санкций

РИА Новости12:09

СМИ: Украинское авиастроение оказалось под угрозой исчезновения из-за санкций

Life.ru13:10

Производство украинских самолетов оказалось под угрозой из-за запрета на российские комплектующие

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Украинские авиастроители столкнулись с проблемами из-за санкций против РФ

News.ru12:50

СМИ: Производство самолетов «Ан» находится под угрозой из-за санкций

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Украинские авиастроители попросили Киев снять санкции с российских компаний

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Киевские СМИ: Украина спилила сук, на котором сидел авиазавод «Антонов»

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Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
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Посетители курортов Таиланда утверждают, что увидели там здоровую актрису Анастасию Заворотнюк вместе с ее мужем Петром Чернышевым.
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Сарадж призвал оказать давление на сторонников Хафтара

Глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж выступил с призывом к участникам конференции по урегулированию кризиса в Ливии.
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Идея панорамы была поддержана президентом в январе 2018 года. По экспозиции президента провел ее автор Дмитрий Поштаренко.
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«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
РБК 16 января в 20:35
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Выход игры Cyberpunk 2077 перенесли

МИР 24 16 января в 17:41
Политика

Медведев заявил, что в отставке правительства нет ничего необычного

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал отставку правительства обычным событием и призвал относиться к нему спокойно.
ТАСС 13:37
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Названы четыре способствующих долголетию вкусных продукта

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Сетьен о «Барсе»: «Каждый день просыпаюсь и говорю: «Боже, я буду тренировать этих игроков»

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Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти

Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.
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Политика

Госдума проголосовала за назначение Мишустина премьер-министром

Депутаты Госдумы большинством голосов одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны.
РЕН ТВ 16 января в 07:28
Авто

Какие машины по карману россиянам: результаты опроса

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Политика

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Временно исполняющий обязанности министра экономического развития Максим Орешкин может стать помощником президента РФ Владимира Путина.
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МИД Польши оценил публикацию документов об освобождении Варшавы

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский назвал публикацию российским Министерством обороны рассекреченных документов к 75-летию освобождения Варшавы попыткой "переписать" историю.
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