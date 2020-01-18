Политика

РИА НовостиРИА НовостиСМИ: украинское авиастроение оказалось в ловушке из-за санкций

Отказ авиазавода "Антонов" от сотрудничества с российскими предприятиями ставит под вопрос производство самолетов и исполнение заключенных контрактов. Об этом сообщает киевская газета "День".
Читать в источнике
Комментировать29

Подробнее о событии

СМИ: украинское авиастроение оказалось в ловушке из-за санкций

РИА Новости12:09

СМИ: Украинское авиастроение оказалось под угрозой исчезновения из-за санкций

Life.ru13:10

Украинские авиастроители столкнулись с проблемами из-за санкций против РФ

News.ru12:50

Производство украинских самолетов оказалось под угрозой из-за запрета на российские комплектующие

Телеканал 360°14:01

СМИ: Производство самолетов «Ан» находится под угрозой из-за санкций

РЕН ТВ13:38

Украинские авиастроители попросили Киев снять санкции с российских компаний

ФАН08:30

Киевские СМИ: Украина спилила сук, на котором сидел авиазавод «Антонов»

Красная весна12:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 23:08, Ашберн
Происшествия

Землетрясение произошло в Новосибирской области

REGNUM вчера в 21:33
Здоровье

Минздрав обновит порядок оказания помощи ВИЧ-инфицированным

Сообщается, что субъектам страны, в которых ВИЧ-инфекция встречается у беременных женщин более чем на 1%, советуют проводить обследование всем, кто обратился в больницу в возрасте от 15 до 55 лет, а также тем, кто не был обследован ранее.
RuNews24.ru 02:08
Хоккей

Александр Овечкин догнал Марио Лемье по голам в НХЛ

Российская газета 14:09
Кино

Опубликован трейлер фильма «Безумный Майлз» с Дэниэлом Рэдклиффом

iReactor 16 января в 13:23
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов

Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
РИА Новости 15:19
Политика

Польша заявила права на ряд произведений искусства в России

МИД Польши заявил права на некоторые предметы искусства, которые хранятся в России.
РИА Новости 06:52
Технологии

Microsoft добавит графический режим в калькулятор для Windows 10

Компания Microsoft добавила возможность построения графиков математических функций в приложении «Калькулятор» в тестовой версии операционной системы Windows 10.
REGNUM 04:11
Экономика

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Известия 15 января в 18:01
Политика

Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне

RT на русском 08:57
Общество

Врач рассказала о самых вредных для сна привычках

По словам врача, одними из самых вредных привычек являются использование гаджетов перед сном и засыпание "под телевизор".
РИА Новости 18:59
Общество

Скабеева отреагировала на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»

Газета.Ru 15:59
Общество

Дочь ростовчанки Шевченко заявила о тайном видеонаблюдении за матерью

Rostov gazeta 08:49
Политика

Владимир Путин наградил ветеранов медалями в честь 75-летия Победы

Президент России Владимир Путин в музее обороны и блокады Ленинграда наградил ветеранов Великой Отечественной войны юбилейными медалями в честь 75-летия Победы.
Телеканал Санкт-Петербург 08:20
Кино

Объявлена дата выхода комедии с Эль Фаннинг в роли Екатерины II

News.ru 08:43
Общество

Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер

Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.
Газета.Ru 08:52
Армия и оружие

Российские военные сообщили об уничтожении 50 боевиков в Сирии

Газета.Ru вчера в 14:20
Армия и оружие

В результате ракетного удара Ирана пострадали 11 военных США

При обстреле Ираном баз США в Ираке 8 января пострадали 11 американских военных. Они получили черепно-мозговые травмы.
Вести.Ru вчера в 00:55
Здоровье

Росздравнадзор: свыше 250 россиян скончались после приема лекарств

После приема лекарств в России скончался 251 человек. И это неполная статистика за 2019-й год - данные приведены только за 9 месяцев.
Вечерний курьер вчера в 04:58
Здоровье

Ученые увеличили охват заразившихся новым коронавирусом из Китая

Число потенциально зараженных неизвестным ранее видом коронавируса в Китае может превышать 1,7 тыс. человек.
Известия 22:41
Происшествия

В Петербурге арестовали лжеминера здания Конституционного суда

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к тюремному заключению на один месяц и 28 дней Виктора Николаева за сообщение заведомо ложных сведений о готовящемся взрыве в здании Конституционного суда РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов города в субботу.
ТАСС 13:58
Политика

Главного Советника Трампа по России отстранили от работы

Главный советник президента США Дональда Трампа по российским и европейским вопросам, старший директор по РФ Совета национальной безопасности (СНБ) США Эндрю Пик временно отстранен от работы.
Известия 23:04
Политика

Тимошенко заявила о начале процесса «ликвидации» Украины

Лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала ZIK заявила о начале процесса "ликвидации" Украины.
РИА Новости 22:27
Авто

Названы пять систем, которые снижают ресурс двигателя авто

В связи с чем понижается надежность и ресурс двигателя. При выборе машины важно учитывать данную тенденцию.
SpeedMe вчера в 06:26
Политика

Трамп категорически отверг обвинения по импичменту

Президент США Дональд Трамп отрицает все обвинения по импичменту и требует его оправдать.
Известия 19:10
Гаджеты

Неубиваемые умные часы от Xiaomi поступили в продажу

ToDay News Ufa 04:40
Единоборства

Конор возвращается: Макгрегор проведет бой с Серроне в Лас-Вегасе

Боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор в ночь на воскресенье по московскому времени в Лас-Вегасе (США) проведет бой с американцем Дональдом Серроне на турнире UFC 246.
РИА Новости 04:00
Экономика

В России вступили в силу новые ограничения по потребительским кредитам

С начала января в России заработали новые ограничения по потребительским кредитам и займам.
МедиаЗавод вчера в 06:50
Происшествия

Охранник московского ТЦ избил подростка и оставил его лежать на полу

Охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка.
Lenta.ru 12:48
Хоккей

«Монреаль» обыграл «Вегас», Ковальчук забил гол и реализовал буллит

Спорт-Экспресс 22:02
Происшествия

Во Владивостоке установили причину крупного пожара в ТЦ «Максим»

РИА Новости 18:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное