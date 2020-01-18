Политика
РИА НовостиСМИ: украинское авиастроение оказалось в ловушке из-за санкций
Отказ авиазавода "Антонов" от сотрудничества с российскими предприятиями ставит под вопрос производство самолетов и исполнение заключенных контрактов. Об этом сообщает киевская газета "День".
Читать в источнике
Оценить49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 23:08, Ашберн
Происшествия
Землетрясение произошло в Новосибирской области
Здоровье
Минздрав обновит порядок оказания помощи ВИЧ-инфицированным
Сообщается, что субъектам страны, в которых ВИЧ-инфекция встречается у беременных женщин более чем на 1%, советуют проводить обследование всем, кто обратился в больницу в возрасте от 15 до 55 лет, а также тем, кто не был обследован ранее.
Хоккей
Александр Овечкин догнал Марио Лемье по голам в НХЛ
Кино
Опубликован трейлер фильма «Безумный Майлз» с Дэниэлом Рэдклиффом
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов
Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
Политика
Польша заявила права на ряд произведений искусства в России
МИД Польши заявил права на некоторые предметы искусства, которые хранятся в России.
Технологии
Microsoft добавит графический режим в калькулятор для Windows 10
Компания Microsoft добавила возможность построения графиков математических функций в приложении «Калькулятор» в тестовой версии операционной системы Windows 10.
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Политика
Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне
Общество
Врач рассказала о самых вредных для сна привычках
По словам врача, одними из самых вредных привычек являются использование гаджетов перед сном и засыпание "под телевизор".
Политика
Владимир Путин наградил ветеранов медалями в честь 75-летия Победы
Президент России Владимир Путин в музее обороны и блокады Ленинграда наградил ветеранов Великой Отечественной войны юбилейными медалями в честь 75-летия Победы.
Общество
Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер
Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.
Армия и оружие
Российские военные сообщили об уничтожении 50 боевиков в Сирии
Армия и оружие
В результате ракетного удара Ирана пострадали 11 военных США
При обстреле Ираном баз США в Ираке 8 января пострадали 11 американских военных. Они получили черепно-мозговые травмы.
Здоровье
Росздравнадзор: свыше 250 россиян скончались после приема лекарств
После приема лекарств в России скончался 251 человек. И это неполная статистика за 2019-й год - данные приведены только за 9 месяцев.
Здоровье
Ученые увеличили охват заразившихся новым коронавирусом из Китая
Число потенциально зараженных неизвестным ранее видом коронавируса в Китае может превышать 1,7 тыс. человек.
Происшествия
В Петербурге арестовали лжеминера здания Конституционного суда
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к тюремному заключению на один месяц и 28 дней Виктора Николаева за сообщение заведомо ложных сведений о готовящемся взрыве в здании Конституционного суда РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов города в субботу.
Политика
Главного Советника Трампа по России отстранили от работы
Главный советник президента США Дональда Трампа по российским и европейским вопросам, старший директор по РФ Совета национальной безопасности (СНБ) США Эндрю Пик временно отстранен от работы.
Политика
Тимошенко заявила о начале процесса «ликвидации» Украины
Лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала ZIK заявила о начале процесса "ликвидации" Украины.
Авто
Названы пять систем, которые снижают ресурс двигателя авто
В связи с чем понижается надежность и ресурс двигателя. При выборе машины важно учитывать данную тенденцию.
Политика
Трамп категорически отверг обвинения по импичменту
Президент США Дональд Трамп отрицает все обвинения по импичменту и требует его оправдать.
Гаджеты
Неубиваемые умные часы от Xiaomi поступили в продажу
Единоборства
Конор возвращается: Макгрегор проведет бой с Серроне в Лас-Вегасе
Боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор в ночь на воскресенье по московскому времени в Лас-Вегасе (США) проведет бой с американцем Дональдом Серроне на турнире UFC 246.
Экономика
В России вступили в силу новые ограничения по потребительским кредитам
С начала января в России заработали новые ограничения по потребительским кредитам и займам.
Происшествия
Охранник московского ТЦ избил подростка и оставил его лежать на полу
Охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка.
Хоккей