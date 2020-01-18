Отказ авиазавода "Антонов" от сотрудничества с российскими предприятиями ставит под вопрос производство самолетов и исполнение заключенных контрактов. Об этом сообщает киевская газета "День".

Здоровье Минздрав обновит порядок оказания помощи ВИЧ-инфицированным Сообщается, что субъектам страны, в которых ВИЧ-инфекция встречается у беременных женщин более чем на 1%, советуют проводить обследование всем, кто обратился в больницу в возрасте от 15 до 55 лет, а также тем, кто не был обследован ранее.

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Политика Главного Советника Трампа по России отстранили от работы Главный советник президента США Дональда Трампа по российским и европейским вопросам, старший директор по РФ Совета национальной безопасности (СНБ) США Эндрю Пик временно отстранен от работы.

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