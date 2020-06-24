Общество
ИзвестияСМИ уличили «Аэрофлот» в рейсах за рубеж вопреки ограничениям
Компания «Аэрофлот» занимается перевозкой пассажиров за рубеж, несмотря на закрытие международного авиасообщения. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников трех авиакомпаний и данные системы бронирования, в четверг, 25 июня.
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с чего всё началось
Правительство с целью борьбы с эпидемией COVID-19 запретило 27 марта все международные пассажирские рейсы, с тех пор разрешены только вывозные чартеры: самолеты российских авиакомпаний летят за рубеж пустыми и возвращаются с россиянами.Ведомостивчера в 17:08
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Несмотря на карантин, «Аэрофлот» выполняет эксклюзивные люксовые рейсы за рубеж
Ведомостивчера в 17:08
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Общество
Верховный суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ по поводу санкций
Верховный суд ЕС отклонил обращение ВТБ по поводу санкций, введенных в 2014 году из-за ситуации на Украине.
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Максим Галкин опубликовал архивные снимки отца – советского генерала
В личном блоге Максим опубликовал несколько архивных кадров Александра Галкина, который был советским генералом и военачальником.
StarHit.ru вчера в 09:00
Общество
Минкульт рассчитывает открыть кинотеатры в середине июля
Кинотеатры в России могут заработать с 15 июля, заявила министр культуры Ольга Любимова.
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Общество
В России началось голосование по поправкам в Конституцию
В Москве открылись избирательные участки для голосования по внесению изменений в Конституцию России.
Вести Подмосковья 01:51
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Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке
Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета 23 июня в 21:18
Политика
США призывают Совбез ООН продлить эмбарго на поставки оружия Ирану
Американские дипломаты в ООН призвали членов Совбеза продлить эмбарго на поставки оружия Ирану.
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Культура
Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после съемок в Курске
Неизменный ведущий популярной гастрономической программы «Поедем, поедим!» обаятельный англичанин Джон Уоррен больше не имеет отношения к данному шоу, он неожиданно покинул проект, отработав в нем на канале НТВ целых восемь лет.
News-24.ru 05:29
Общество
В Госдуму внесли проект закона об отмене ЕГЭ
Кстати, требования к получению высокого балла при сдаче ГВЭ должны быть выше, чем при ЕГЭ, уточнил глава "СР". "Это станет серьезной мотивацией для упорной учебы и облегчит дальнейшее поступление в вуз", - уверен Миронов.
Минзэлэ (Мензеля) 01:13
Общество
Минздрав: Прикамье готово ко второму этапу снятия ограничений
От имени губернатора региона подготовлено письмо в Роспотребнадзор с предложением изменить для Прикамья коэффициент введения второго этапа снятия ограничений.
Вести.Ru 03:45
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Сбербанк снизил ставки по кредитам
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости 04:02
Общество
Собчак подала в суд на немецкое издание из-за обвинений в расизме
Телеведущая Ксения Собчак подала в суд на немецкое издание Business insider за клевету.
Вечерняя Москва 00:35
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Общество
В Харькове националисты жестоко избили члена «Партии Шария»
В Харькове жестоко избили битами члена «Партии Шария», заявил 25 июня лидер украинской оппозиционной партии Анатолий Шарий на своем канале в Telegram.
ИА Красная Весна 05:03
Происшествия
Адвокат Ефремова озвучил размер компенсации семье Захарова
Суд может назначить в качестве компенсации семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, от 1 до 1,5 миллиона рублей, предположил адвокат Эльман Пашаев.
Sibnet Новости 04:58
Авто
С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений
Новые поправки, касающиеся купли-продажи и регистрации автомобилей, вступят в силу в Российской Федерации с 1 июля 2020 года.
Городовой 22 июня в 14:29
Политика
Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал
Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04
Общество
В Саратовской облдуме произошла массовая драка депутатов
Накануне.Ru вчера в 06:40
Общество
Россиянам напомнили о второй подряд короткой рабочей неделе
В России ожидается вторая подряд короткая неделя. На этот раз в связи с голосованием по вопросу принятия поправок к Конституции.
Lenta.ru 02:26
Общество
В Росавиации планируют возобновить международные полеты
Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Газета.Ru 03:03
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США ликвидировали лидера сирийской «Аль-Каиды»
Фактический лидер террористической группировки «Хурас ад-Дин» (сирийский филиал запрещенной в РФ «Аль-Каиды») Халед Арури был ликвидирован в ходе американской операции в Идлибе.
Коммерсантъ 04:08
Общество
В Госдуме предложили платить родителям за отказ от места в детсаду
«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТа на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду», — говорится в письме депутата к главе Минпросвещения страны.
Известия 00:58
Политика
Лукашенко обсудит с Путиным действия «кукловодов» из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела его страны вмешиваются извне.
Московский Комсомолец 05:53
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Директор новосибирской клиники: статистика по COVID-19 занижена в пять раз
Андрушкевич рассказал в эфире программы «Огонек Тайги» о путях заражения коронавирусом в городских больницах и о занижении статистики по коронавирусу.
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В Крыму члены преступной группы задержаны за похищение человека
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Российская газета 05:42
Гаджеты
Apple раскрыла особенности новой iOS 14
Во время мероприятия компания представила новую версию своей операционной системы iOS 14.
Народные новости 22 июня в 15:49
Авто
УАЗ начал производство УАЗ «Пикап» с «автоматом»
С конвейера Ульяновского автопредприятия сошла первая партия серийных УАЗ «Пикап», на которые была установлена автоматическая 6-ступенчатая трансмиссия Punch Powerglide 6L50.
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Российский траулер сел на мель у берегов Норвегии
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Врач-терапевт сообщил о главном коварстве коронавируса
Заведующий инфекционной больницей Краснодарского края Алексей Коновалов считает, что главная проблема коронавируса – это скорость ее распространения и порабощения человеческого организма.
ToDay News Ufa 05:46
Общество
В сети появились юношеские фотографии дочерей Путина
В сети появились юношеские фотографии дочерей Путина. Снимки опубликовал сбежавший из России банкир Сергей Пугачев на своем сайте.
RZN.info 03:47