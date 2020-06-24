Правительство с целью борьбы с эпидемией COVID-19 запретило 27 марта все международные пассажирские рейсы, с тех пор разрешены только вывозные чартеры: самолеты российских авиакомпаний летят за рубеж пустыми и возвращаются с россиянами.

с чего всё началось

Компания «Аэрофлот» занимается перевозкой пассажиров за рубеж, несмотря на закрытие международного авиасообщения. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников трех авиакомпаний и данные системы бронирования, в четверг, 25 июня.

СМИ уличили «Аэрофлот» в рейсах за рубеж вопреки ограничениям

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