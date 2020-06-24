Общество

ИзвестияИзвестияСМИ уличили «Аэрофлот» в рейсах за рубеж вопреки ограничениям

Компания «Аэрофлот» занимается перевозкой пассажиров за рубеж, несмотря на закрытие международного авиасообщения. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников трех авиакомпаний и данные системы бронирования, в четверг, 25 июня.
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с чего всё началось

Несмотря на карантин, «Аэрофлот» выполняет эксклюзивные люксовые рейсы за рубеж

Правительство с целью борьбы с эпидемией COVID-19 запретило 27 марта все международные пассажирские рейсы, с тех пор разрешены только вывозные чартеры: самолеты российских авиакомпаний летят за рубеж пустыми и возвращаются с россиянами.
Ведомостивчера в 17:08

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«Ведомости»: самолеты «Аэрофлота» летают за границу несмотря на ограничения

Коммерсантъ03:16

«Ведомости» сообщили об эксклюзивных рейсах «Аэрофлота» за рубеж

РИА Новости02:37

«Ведомости»: «Аэрофлот» выполняет вип-рейсы за рубеж для россиян

URA.Ruвчера в 19:58

СМИ узнали о люксовых рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину

РБК01:27

«Ведомости»: «Аэрофлот» с начала июня тайно осуществляет международные пассажирские рейсы

Znak.comвчера в 21:40

Несмотря на запрет международных полетов из-за пандемии, «Аэрофлот» продолжает выполнять пассажирские рейсы за рубеж

Эхо Москвы03:04

Несмотря на карантин, «Аэрофлот» выполняет эксклюзивные люксовые рейсы за рубеж

Ведомостивчера в 17:08
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Общество

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