Вечером 19 декабря вооруженный преступник открыл огонь на Большой Лубянке, неподалеку от здания ФСБ. По данным ЦОС ФСБ результате стрельбы погиб один сотрудник, пять человек пострадали. Злоумышленника удалось ликвидировать.

с чего всё началось

Телеканал РЕН ТВ сообщил, что предполагаемым преступником, открывшим стрельбу на Лубянке в центре Москвы, был 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров. Официально эта информация не подтверждена. Также в распоряжении издания оказалась фотография злоумышленника после его ликвидации.

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