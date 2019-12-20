Происшествия
ИзвестияСМИ установили личность стрелявшего на Лубянке
Телеканал РЕН ТВ сообщил, что предполагаемым преступником, открывшим стрельбу на Лубянке в центре Москвы, был 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров. Официально эта информация не подтверждена. Также в распоряжении издания оказалась фотография злоумышленника после его ликвидации.
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с чего всё началось
Вечером 19 декабря вооруженный преступник открыл огонь на Большой Лубянке, неподалеку от здания ФСБ. По данным ЦОС ФСБ результате стрельбы погиб один сотрудник, пять человек пострадали. Злоумышленника удалось ликвидировать.РЕН ТВ16:27
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