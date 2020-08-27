В СМИ нашли сходство между отравлением Навального и бизнесмена Гебрева
В организме Навального немецкие медики обнаружили ингибиторы холинестеразы из той же группы, что и у Гебрева. Это позволило им выдвинуть версию об отравлении Навального. Омские врачи отмечают, что проверяли эту версию, однако подтверждений не нашли.В источнике
Подробнее о событии
Немецкие врачи Навального запросили данные об "отравленном "Новичком" болгарском бизнесмене
Московский Комсомолецвчера в 14:26
СМИ сравнили болезнь Навального с отравлением болгарского бизнесмена Гебрева
Коммерсантъвчера в 14:50