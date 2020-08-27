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Neva.Today
Neva.Today

В СМИ нашли сходство между отравлением Навального и бизнесмена Гебрева

В организме Навального немецкие медики обнаружили ингибиторы холинестеразы из той же группы, что и у Гебрева. Это позволило им выдвинуть версию об отравлении Навального. Омские врачи отмечают, что проверяли эту версию, однако подтверждений не нашли.В источнике
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Эхо Москвы

Немецкие врачи, которые занимаются лечением Навального, запросили информацию о покушении на торговца оружием Гебрева

Эхо Москвы01:06
Московский Комсомолец

Немецкие врачи Навального запросили данные об "отравленном "Новичком" болгарском бизнесмене

Московский Комсомолецвчера в 14:26
Фонтанка.Ру

Der Spiegel: Врачи считают, что Навального могли отравить веществом типа «Новичка». Они связались с болгарскими коллегами, которые лечили торговца оружием Гебрева

Фонтанка.Рувчера в 15:42
Коммерсантъ

СМИ сравнили болезнь Навального с отравлением болгарского бизнесмена Гебрева

Коммерсантъвчера в 14:50
Znak.com

СМИ: Навального и болгарского торговца оружием Гебрева отравили веществом одного класса

Znak.comвчера в 14:44
РБК

СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

РБК17:37
Дождь

Spiegel и Bellingcat: немецкие врачи Навального обратились к болгарским из-за схожих симптомов с бизнесменом, предположительно отравленным «Новичком»

Дождьвчера в 13:42

ФСБ задержала за госизмену военнослужащего ракетных войск в Барнауле

ФСБ задержала в Барнауле по подозрению в госизмене военного ракетных войск стратегического назначения, который передавал секретные данные минобороны Украины, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
ФСБ задержала за госизмену военнослужащего ракетных войск в Барнауле
Ведомости02:41
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Белый дом обвинил российских военных в нарушении протоколов в Сирии

В результате инцидента, произошедшего 25 августа, по вине военнослужащих РФ пострадал экипаж американского броневика, заявил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Эллиот.
Белый дом обвинил российских военных в нарушении протоколов в Сирии
Ридус17:32
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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Омская клиника попросила Charite предоставить данные по Навальному

Медики городской клинической больницы скорой медицинской помощи 1 Омска попросили своих немецких коллег из клиники Charite предоставить информацию, на основании которой они сделали выводы об интоксикации блогера Алексея Навального.
NewInformвчера в 08:25
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ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

Компания сообщала о ней еще в марте, но тогда речь шла только об именах, адресах, номерах телефона и данных электронной почты (без информации о банковских картах) "как минимум 1 тыс. пользователей" в России и Белоруссии, а не о 55 тысячах.
РБК17:00
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБКвчера в 04:18
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