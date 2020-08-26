СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Издания полагают, что факт переговоров немецких и болгарских врачей говорит о том, что в «Шарите» видят сходство двух инцидентов. Как пишет Der Spiegel, специалисты полагают, что Навальный подвергся воздействию того же вещества из семейства органофосфатов, которым был отравлен Гебрев.