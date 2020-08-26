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РБК
РБК

СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Издания полагают, что факт переговоров немецких и болгарских врачей говорит о том, что в «Шарите» видят сходство двух инцидентов. Как пишет Der Spiegel, специалисты полагают, что Навальный подвергся воздействию того же вещества из семейства органофосфатов, которым был отравлен Гебрев.В источнике
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Эхо Москвы

Немецкие врачи, которые занимаются лечением Навального, запросили информацию о покушении на торговца оружием Гебрева

Эхо Москвы01:06
РБК

СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

РБК17:37
Дождь

Spiegel и Bellingcat: немецкие врачи Навального обратились к болгарским из-за схожих симптомов с бизнесменом, предположительно отравленным «Новичком»

Дождьвчера в 13:42
Коммерсантъ

СМИ сравнили болезнь Навального с отравлением болгарского бизнесмена Гебрева

Коммерсантъвчера в 14:50
Znak.com

СМИ: Навального и болгарского торговца оружием Гебрева отравили веществом одного класса

Znak.comвчера в 14:44
Московский Комсомолец

Немецкие врачи Навального запросили данные об "отравленном "Новичком" болгарском бизнесмене

Московский Комсомолецвчера в 14:26
Фонтанка.Ру

Der Spiegel: Врачи считают, что Навального могли отравить веществом типа «Новичка». Они связались с болгарскими коллегами, которые лечили торговца оружием Гебрева

Фонтанка.Рувчера в 15:42

Издатель «Батеньки» обжаловал в ЕСПЧ блокировку статьи о героине

Сооснователь интернет-издания «Батенька, да вы трансформер» Антон Ярош обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на действия МВД и Роскомнадзора, которые приняли решение блокировать материал «Героин — собственность модели», посчитав его пропагандой употребления наркотиков.
Издатель «Батеньки» обжаловал в ЕСПЧ блокировку статьи о героине
РБК01:00

Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО

Ветерана ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс высказал мнение, что Россия из-за глобализации стала зависимой от использования морских путей и поэтому уязвима в этом плане с точки зрения «стратегического сдерживания».
Известия00:20
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБКвчера в 04:18
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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В Госдепе отреагировали на запуск Китаем баллистических ракет

Спецпосланник США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Китай глубоко ошибается, если думает, что запуск баллистических ракет в Южно-Китайском море может запугать Соединенные Штаты.
Известия23:58
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В Свердловской области изменили правила тестирования на коронавирус

Приоритетными являются граждане, прибывшие в РФ с симптомами, контактные лица с симптомами (если признаков ОРВИ нет, тестирование проведут на 8-10 день со дня контакта), люди с диагнозом «внебольничная пневмония», а также медики из «красной зоны» и имеющие симптомы.
Evo-rus.com02:49
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Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
RT на русском22:31
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Бывший вице-премьер Алтая Пальталлер задержан за превышение полномочий

Правоохранительные органы задержали бывшего первого заместителя председателя правительства Республики Алтай Роберта Пальталлера по подозрению в превышении полномочий в период пребывания на должности.
Газета.Ru01:26
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В России создан прибор для определения коронавируса в воздухе

Красногорский завод имени Зверева (КМЗ) и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали первый в России прибор для выявления коронавируса в воздухе, сообщил директор предприятия Александр Новиков.
RT на русском21:10
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