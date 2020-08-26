Это не такая большая трагедия. Что, ВВС Саудовской Аравии для нас являются проблемой? Они вообще долетят до нас? А Эмираты? Радиус действия F-35 не позволяет им долететь до Израиля и вернуться. Если они хотят прилететь и остаться – пожалуйста. Су-57 позволяет, а вот F-35 нет.

Яков Кедми Израильский дипломат