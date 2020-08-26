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РБК
РБК

СМИ увидели сходство случая Навального с отравлением бизнесмена Гебрева

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году. Об этом пишут The Insider, Der Spiegel и Bellingcat.В источнике
С чего всё началось
Немецкие врачи политика Алексея Навального обратились с запросом к болгарским коллегам из-за возможной связи с отравлением местного бизнесмена Емельяна Гебрева, говорится
 в совместном расследовании журнала Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat.
Дождьвчера в 13:42
Подробнее о событии
Znak.com

СМИ: Навального и болгарского торговца оружием Гебрева отравили веществом одного класса

Znak.comвчера в 14:44
Фонтанка.Ру

Der Spiegel: Врачи считают, что Навального могли отравить веществом типа «Новичка». Они связались с болгарскими коллегами, которые лечили торговца оружием Гебрева

Фонтанка.Рувчера в 15:42
Коммерсантъ

СМИ сравнили болезнь Навального с отравлением болгарского бизнесмена Гебрева

Коммерсантъвчера в 14:50
РБК

СМИ увидели сходство случая Навального с отравлением бизнесмена Гебрева

РБК17:37
Московский Комсомолец

Немецкие врачи Навального запросили данные об "отравленном "Новичком" болгарском бизнесмене

Московский Комсомолецвчера в 14:26
Эхо Москвы

Insider: Навальный мог быть отравлен веществом того же класса, что и болгарский бизнесмен Емельян Гебрев

Эхо Москвывчера в 15:02
Дождь

Spiegel и Bellingcat: немецкие врачи Навального обратились к болгарским из-за схожих симптомов с бизнесменом, предположительно отравленным «Новичком»

Дождьвчера в 13:42

В Белом доме заявили о нарушении Россией правил деконфликтинга в Сирии

Российские военнослужащие нарушили двусторонние договорённости о предотвращении конфликтов в Сирии, в результате чего пострадали американские военнослужащие, заявил глава пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Эллиот.
В Белом доме заявили о нарушении Россией правил деконфликтинга в Сирии
RT на русском17:20
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБКвчера в 04:18
2K

Российский истребитель Су-57 имеет серьезное преимущество перед F-35

Это не такая большая трагедия. Что, ВВС Саудовской Аравии для нас являются проблемой? Они вообще долетят до нас? А Эмираты? Радиус действия F-35 не позволяет им долететь до Израиля и вернуться. Если они хотят прилететь и остаться – пожалуйста. Су-57 позволяет, а вот F-35 нет.
Яков Кедми
Израильский дипломат
Территория новостейвчера в 10:42

Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ru25 августа в 14:03
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В МИСиС создали компактную атомную батарейку со сроком службы 20 лет

Батарейка может быть применена в нескольких функциональных режимах: в качестве аварийного источника питания и датчика температуры в устройствах, используемых при экстремальных температурах и в труднодоступных (или совсем не доступных) местах: в космосе, под водой, в высокогорных районах.
Хайтек+23 августа в 11:04
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В Нигерии освободили семь ранее захваченных российских моряков

В начале мая сообщалось, что там были захвачены сразу два судна с гражданами России на борту – грузовое Rio Mitong под флагом Коморских островов и научно-исследовательское Djiblonto, по одному россиянину с каждого судна оказались в плену у пиратов.
Новые Известиявчера в 14:27