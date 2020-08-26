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РБК
РБК

СМИ увидели сходство случая Навального с отравлением бизнесмена Гебрева

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году. Об этом пишут The Insider, Der Spiegel и Bellingcat.В источнике
С чего всё началось
Немецкие врачи политика Алексея Навального обратились с запросом к болгарским коллегам из-за возможной связи с отравлением местного бизнесмена Емельяна Гебрева, говорится
 в совместном расследовании журнала Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat.
Дождьвчера в 13:42
Подробнее о событии
РБК

СМИ увидели сходство случая Навального с отравлением бизнесмена Гебрева

РБК17:37
Эхо Москвы

Немецкие врачи Навального, запросили у болгарских медиков материалы по отравлению бизнесмена Емельяна Гебрева

Эхо Москвы19:05
Дождь

Spiegel и Bellingcat: немецкие врачи Навального обратились к болгарским из-за схожих симптомов с бизнесменом, предположительно отравленным «Новичком»

Дождьвчера в 13:42
Коммерсантъ

СМИ сравнили болезнь Навального с отравлением болгарского бизнесмена Гебрева

Коммерсантъвчера в 14:50
Znak.com

СМИ: Навального и болгарского торговца оружием Гебрева отравили веществом одного класса

Znak.comвчера в 14:44
Московский Комсомолец

Немецкие врачи Навального запросили данные об "отравленном "Новичком" болгарском бизнесмене

Московский Комсомолецвчера в 14:26
Фонтанка.Ру

Der Spiegel: Врачи считают, что Навального могли отравить веществом типа «Новичка». Они связались с болгарскими коллегами, которые лечили торговца оружием Гебрева

Фонтанка.Рувчера в 15:42

Более 72 млн рублей похитили мошенники-поставщики продовольствия на Сахалине

Установлено, что региональный представитель коммерческой организации и начальник объединенных складов регионального представительства общества в рамках государственного контракта в период с декабря 2014 года по октябрь 2017 года путем обмана похитили денежные средства на сумму более 72 миллионов рублей.
Более 72 млн рублей похитили мошенники-поставщики продовольствия на Сахалине
АСТВ18:45

Финляндия составила карту безопасных с точки зрения коронавируса стран. Зелёный свет дан только 17-ти, Россия — в красной зоне

Ведомство здравоохранения и социального развития Финляндии THL использовало светофорную модель, чтобы наглядно показать безопасные для путешествий страны в период пандемии.
Фонтанка.Рувчера в 14:03
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Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии

Соединенные Штаты утверждают, что российская сторона нарушила протоколы деконфликтинга в ходе инцидента на северо-востоке Сирии, в результате которого, по версии американской стороны, пострадали военнослужащие США.
ТАСС17:08
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Выявлены новые случаи контрабанды леса в Китай на 244 миллиона рублей

"Новые факты контрабанды леса в Китай на общую сумму около 244 миллиона рублей, совершенные организованной преступной группой, выявили сотрудники Иркутской таможни во взаимодействии с Сибирской оперативной таможней и Восточно-Сибирским ЛУ МВД на транспорте", - говорится в сообщении.
РИА Новостивчера в 03:29
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБКвчера в 04:18
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При подтоплении Новой Третьяковки произведения искусства не пострадали

В результате протечки крыши здания Новой Третьяковки на Крымском Валу и частичного подтопления выставочных залов произведения искусства не пострадали, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе галереи.
Коммерсантъвчера в 12:31
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