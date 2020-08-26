СМИ увидели сходство случая Навального с отравлением бизнесмена Гебрева
Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году. Об этом пишут The Insider, Der Spiegel и Bellingcat.В источнике
С чего всё началось
Немецкие врачи политика Алексея Навального обратились с запросом к болгарским коллегам из-за возможной связи с отравлением местного бизнесмена Емельяна Гебрева, говорится
в совместном расследовании журнала Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat.
Подробнее о событии
СМИ сравнили болезнь Навального с отравлением болгарского бизнесмена Гебрева
Коммерсантъвчера в 14:50
Немецкие врачи Навального запросили данные об "отравленном "Новичком" болгарском бизнесмене
Московский Комсомолецвчера в 14:26