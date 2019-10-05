Транспорт
РБКСМИ узнали детали поправок в ПДД из-за гироскутеров и электросамокатов
Речь идет об электросамокатах, моноколесах и гироскутерах заявил в эфире «Коммерсантъ-FM» начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.
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Происшествия
В нескольких регионах Ирака ввели комендантский час
Life.ru 02 октября в 17:15
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
РИА Новости вчера в 21:35
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru вчера в 02:45
Общество
Роскачество обнаружило в лапше быстрого приготовления пестициды
Эксперты Роскачества провели исследования лапши быстрого приготовления, которая продается в российских магазинах.
АБН 03 октября в 04:36
Общество
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 01:58
Политика
Киев рассчитывает на встречу в «нормандском формате» в конце октября
Ранее, 3 октября, помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что сроки проведения саммита в "нормандском формате" пока не обсуждались, но, учитывая рабочий график главы российского государства Владимира Путина, в октябре встреча "четверки" вряд ли состоится.
ТАСС вчера в 16:36
Происшествия
В Казахстане врачи заморозили младенца из-за ошибки в бумагах
Вести.Ru вчера в 16:38
Наука
Ученые нашли замену зубным имплантам
Gazeta.SPb вчера в 01:04
Политика
Следующего президента России назвал политолог Соловей
Соловей считает, что произойдет замена глав двух госкорпораций - «Газпрома» и «Транснефти».
LentaChel.ru 00:06
Армия и оружие
В США оценили невероятную мощь российской ТОС «Буратино»
Американское информационно-аналитическое издание The National Interest высоко оценило тяжёлые российские огнемётные системы (ТОС) «Солнцепёк» и «Буратино».
Слово и Дело вчера в 13:49
Здоровье
Гастроэнтеролог рассказала, как снизить вред от овсяной каши по утрам
Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, педиатр Наталия Райт дала совет читателям Medical Note, которые ведут здоровый образ жизни.
Medical Note 03 октября в 08:04
Общество
Ксения Бородина обвинила Грудинина в поведении «хуже любой бабы»
Lenta.ru 03 октября в 12:12
Политика
Петр Порошенко нанял российского адвоката
Бывший президент Украины Петр Порошенко заключил договор с российским адвокатом Ильей Новиковым.
Мой Брянск вчера в 05:37
Происшествия
В Якутии уволилась учитель, грозившая ребенку «спустить шкуру»
РИА Новости вчера в 23:13
Общество
В Сети удивились задачке для первоклассников
Известия вчера в 22:10
Культура
Сегодня выйдет выпуск «Вечернего Урганта» с Хидэо Кодзимой
Cyber.sports.ru 03 октября в 14:59
Экономика
«Известия»: Россия за три года выдаст более 1 трлн рублей займов
Министерство финансов резко увеличивает программу выдачи международных займов — с 2020 по 2022 год Россия ссудит иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ($15,5 млрд).
RT на русском 03 октября в 01:57
Происшествия
Американцев задержали за порчу Пизанской башни
На итальянской Пизанской башне задержали двух американских туристов после того, как они поцарапали достопримечательность.
Газета.Ru вчера в 20:16
Культура
Первый канал изменил правила голосования в шоу «Голос»
Интерфакс вчера в 14:50
Политика
Новак рассказал о цене на транзит газа через Украину
Стоимость транзита российского газа через Украину будет определяться на основе законодательства Европейского союза, заявил глава Минэнерго Александр Новак.
Газета.Ru вчера в 13:00
Космос
Парашют возвращающегося с МКС корабля «Союз МС-12» раскрылся
Парашют спускаемого аппарата корабля "Союз МС-12" с возвращающимся на Землю экипажем раскрылся, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами, где идет трансляция посадки.
РИА Новости 03 октября в 06:55
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
Газета.Ru вчера в 17:54
Происшествия
Суд в Балашихе арестовал обвиняемого в убийстве школьницы подростка
RT на русском вчера в 15:49
Единоборства
Корешков уступил Ларкину на турнире Bellator 229
Российский боец смешанного стиля (ММА) Андрей Корешков уступил представителю США Лоренсу Ларкину на турнире Bellator 229, проходившем в Темекуле (штат Калифорния, США).
REGNUM 01:03
Армия и оружие
Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
РБК вчера в 13:08
Политика
В Нидерландах потребовали изучить роль Украины в крушении MH17
Нижняя палата представителей Нидерландов потребовала подробнее расследовать роль Украины в катастрофе рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, передает портал nos.nl.
Радио Sputnik 02 октября в 03:07
Здоровье
Россиянам рассказали, как сохранить здоровье печени
Чтобы надолго сохранить здоровье печени следует придерживаться здорового образа жизни.
Smolnarod.ru вчера в 03:12
Здоровье
Врач уволен за провозку пациентов в машине с овощами в Саратове
В Саратовской области уволен с должности главный врач Дергачевской районной больницы за то, что его пациенты добирались на гемодиализ в микроавтобусе с овощами.
Газета.Ru 01:20
Политика
Трамп назвал условие приостановки санкций против КНДР, пишут СМИ
Дональд Трамп готов предложить КНДР приостановку действия санкций ООН на поставки текстиля и угля на три года в обмен на демонтаж ядерного реактора в Йонбене, пишет Time со ссылкой на источники в Белом доме.
РИА Новости вчера в 19:20