По словам господина Митрошина, в ПДД планируется ввести новый термин — «средства индивидуальной мобильности» (СИМ). К ним будут приравнены электросамокаты, моноколеса, сигвеи, гироскутеры, а также скейты, роликовые коньки и традиционные самокаты.

с чего всё началось

Министерство транспорта России и Госавтоинспекция готовят поправки к правилам дорожного движения, которые предусматривают введение термина «средства индивидуальной мобильности» (СИМ) для электросамокатов, моноколёс и гироскутеров, сообщает «Коммерсантъ».

СМИ сообщили о возможных поправках в ПДД для самокатов и гироскутеров

Экономика В Минфине предложили ограничить перечень профессий для самозанятых Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых.

Политика Волкер рассказал об отношении Трампа к Украине Американский президент Дональд Трамп считает Украину коррумпированной страной, полной «ужасных людей».

Политика Украина потребовала от «Газпрома» доступ к туркменскому газу "Нафтогаз" требует от "Газпрома" разблокировать возможность получать на российско-украинской границе газ из Туркмении.

Общество В Госдуме предложили создать новую льготную категорию К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Происшествия В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева 5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.

Происшествия Автокран упал в реку в центре Петербурга Утром в субботу автокран пробил ограждение на набережной реки Фонтанки и упал в воду.

Происшествия Сторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках Ростовской областной суд признал трех человек виновными в покушении на подготовку и участие в массовых беспорядках, сообщается на сайте суда.

Авто Новая Skoda Octavia замечена без камуфляжа На сей раз в распоряжении чешского сайта garaz.cz оказались свежие эксклюзивные снимки лифтбека Skoda Octavia почти без камуфляжа.

Волейбол Российские волейболисты проиграли Бразилии на Кубке мира Волейболисты сборной России потерпели поражение от Бразилии в рамках Кубка мира.

Культура Татьяна Навка отреагировала на претензию Яны Рудковской Навка добавила, что Рудковской действительно пришлось перенести дату шоу, в котором участвует её младший сын Александр.

Общество Врач рассказал, как снизить давление без лекарств Повышенное кровяное давление можно нейтрализовать естественным путем, пишет портал "Медикфорум" со ссылкой на директора Университетской клиники Мангейма и председателя Немецкой лиги гипертонии Бернхарда Крамера.

Общество Лучшим учителем России стала педагог из Волгограда Победителем конкурса стала Лариса Арачашвили - учитель русского языка и литературы школы №55 "Долина знаний" города Волгограда.

Общество Россияне назвали необходимый для счастья уровень зарплаты Как передаёт ТАСС со ссылкой на опрос, мужчинам при этом нужно почти на треть больше, чем женщинам: 181 тыс. и 138 тыс. рублей соответственно.

Культура Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос» "Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.

Политика Трамп ограничил въезд иммигрантам без медицинской страховки Президент США Дональд Трамп решил ограничить въезд в страну иностранцев, прибывающих на продолжительное время, без медицинской страховки.

Здоровье Медики рассказали о вреде употребления чая с сахаром Многие в нашей стране любят пить чай, но делают это обычно неправильно.

Шоу-бизнес Муж Анастасии Заворотнюк согласился выступать без страховки Навка и Чернышов будут исполнять главные роли в представлении, в рамках которого исполнят опасные трюки без страховки.

Происшествия В Иркутской области катер с пассажирами врезался в берег В районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища катер столкнулся с берегом, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.

Игры Red Dead Redemption 2 выйдет на PC 5 ноября Red Dead Redemption 2 вышла на PlayStation 4 и Xbox One в октябре 2018 года.