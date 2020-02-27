Экономика
РБКСМИ узнали два сценария транспортной стратегии России до 2036 года
Транспортная стратегия России до 2036 года предполагает два сценария развития: базовый, где предусмотрены миллиардные вложения в развитие автодорог и рост мобильности населения, и консервативный, при котором текущие тенденции развития транспортной системы сохранятся.
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с чего всё началось
В базовом сценарии на первом этапе (до 2024 года) предусмотрено исполнение майских указов, в том числе увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба до 180 млн тонн, развитие автодорожного коридора Европа—Западный Китай и коридоров Север—Юг, полноценное развитие Севморпути (СМП).Коммерсантъвчера в 17:19
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Общество
Три вернувшихся в Россию туриста оказались заражены коронавирусом
Происшествия
В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими
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Зеленский введет День сопротивления Крыма российской оккупации
Выступая на форуме Age of Crimea 2020 в Киеве, он заявил, что этот день ежегодно будет праздноваться 26 февраля.
Происшествия
На пивоваренном заводе в США произошла стрельба
Общество
В Турции задержали россиянку по подозрению в провозе наркотика
Турецкие власти задержали гражданку России по подозрению в попытке несанкционированного ввоза на территорию республики наркотического вещества.
Политика
Шойгу посетил церемонию прощания с маршалом Язовым
Политика
Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля
Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
Происшествия
В Саратове суд оправдал обвиняемого в двойном убийстве бездомного
Бездомный из Воронежской области отпущен из зала суда в Саратове после внесения оправдательного приговора.
Здоровье
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По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
Общество
Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Италию, Иран и Корею
Ростуризм рекомендовал операторам прекратить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею.
Политика
Путин ответил на вопрос о двойниках
Кино
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Режиссер Колин Треворроу сообщил о начале съемок третьей части фильма о динозаврах.
Здоровье
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
Общество
Собянин отказался считать дискриминацией изоляцию приезжих из Китая
Режим изоляции граждан, которые прибыли в Москву из стран, подверженных эпидемии коронавируса, не является дискриминационным и касается всех, включая граждан Китая, говорится в письме мэра российской столицы Сергея Собянина чрезвычайному и полномочному послу КНР в РФ Чжану Ханьхуэю (копия письма есть в распоряжении "Интерфакса").
Религия
Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман
Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили об усилении флота России в Крыму
Россия после 2014 года усилила корабельный состав в Крыму, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.
Происшествия
Поиск заказчика убийства Немцова продлили
Следствие продлило расследование дела в отношении организаторов и заказчиков убийства политика Бориса Немцова до мая этого года.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
Спорт
Шарапова возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменов России
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов десятилетия, который возглавила Мария Шарапова, объявившая накануне о завершении карьеры теннисистки.
Здоровье
Туристы из Италии привезли коронавирус в Грецию и Бразилию
Греция и Бразилия в среду вечером подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом.
Авто
Назвали самые популярные автомобили российской сборки за рубежом
Специалисты аналитического агентства "Автостат" составили рейтинг самых востребованных автомобилей российской сборки за рубежом по итогам 2019 года.
Происшествия
Бывший замглавы Росгвардии в Самаре получил 12 лет за взятку
Культура
«Пятница» продала Amazon шоу «Инстаграмщицы»
Политика
В Башкирии предлагают вернуть прежний пенсионный возраст
В Башкирии предложили вернуть прежний пенсионный возраст.
Политика
Песков объяснил, почему Зеленский не получил приглашения в Москву
Москва пока не приглашала президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы 9 Мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает "Газета.ру".