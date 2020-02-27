Экономика

РБКРБКСМИ узнали два сценария транспортной стратегии России до 2036 года

Транспортная стратегия России до 2036 года предполагает два сценария развития: базовый, где предусмотрены миллиардные вложения в развитие автодорог и рост мобильности населения, и консервативный, при котором текущие тенденции развития транспортной системы сохранятся.
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с чего всё началось

Российские дороги пошли длинным путем

В базовом сценарии на первом этапе (до 2024 года) предусмотрено исполнение майских указов, в том числе увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба до 180 млн тонн, развитие автодорожного коридора Европа—Западный Китай и коридоров Север—Юг, полноценное развитие Севморпути (СМП).
Коммерсантъвчера в 17:19

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«Ъ» узнал два сценария транспортной стратегии России до 2036 года

Мой Брянск04:06

СМИ узнали о двух сценариях транспортной стратегии России до 2036 года

Городовой04:05

Российские дороги пошли длинным путем

Коммерсантъвчера в 17:19

СМИ узнали два сценария транспортной стратегии России до 2036 года

РБК03:17

«Коммерсант» опубликовал проект стратегии развития транспорта в РФ

Красная весна03:10

Раскрыты подробности новой транспортной стратегии России до 2036 года

Quto.ru03:09

Стали известны детали стратегии развития транспорта в РФ до 2036 года

Piter.tv03:59
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Общество

Три вернувшихся в Россию туриста оказались заражены коронавирусом

Lenta.ru вчера в 09:03
Происшествия

В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими

Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
ТАСС 00:32
Политика

Зеленский введет День сопротивления Крыма российской оккупации

Выступая на форуме Age of Crimea 2020 в Киеве, он заявил, что этот день ежегодно будет праздноваться 26 февраля.
РЕН ТВ вчера в 05:07
Происшествия

На пивоваренном заводе в США произошла стрельба

РБК вчера в 16:57
Общество

В Турции задержали россиянку по подозрению в провозе наркотика

Турецкие власти задержали гражданку России по подозрению в попытке несанкционированного ввоза на территорию республики наркотического вещества.
RT на русском 04:15
Музыка

Панайотова назвали представителем России на «Евровидении»

Газета.Ru 03:11
Политика

Шойгу посетил церемонию прощания с маршалом Язовым

РИА Новости 04:21
Политика

Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
Российская газета вчера в 09:13
Происшествия

В Саратове суд оправдал обвиняемого в двойном убийстве бездомного

Бездомный из Воронежской области отпущен из зала суда в Саратове после внесения оправдательного приговора.
Российская газета 04:07
Здоровье

В Германии объявили о начале эпидемии коронавируса

В Германии заявили о начале эпидемии коронавируса, об этом сообщил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.
ToDay News Ufa 01:30
Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
ТАСС 02:26
Общество

Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Италию, Иран и Корею

Ростуризм рекомендовал операторам прекратить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею.
Известия 02:22
Армия и оружие

Сирийцы потеряли стратегически важный город в Идлибе

Lenta.ru 01:04
Политика

Путин ответил на вопрос о двойниках

Российская газета 02:17
Кино

Начались съемки «Мира Юрского периода 3»

Режиссер Колин Треворроу сообщил о начале съемок третьей части фильма о динозаврах.
iReactor вчера в 07:29
Здоровье

В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии

В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
РИА Новости 03:03
Общество

Собянин отказался считать дискриминацией изоляцию приезжих из Китая

Режим изоляции граждан, которые прибыли в Москву из стран, подверженных эпидемии коронавируса, не является дискриминационным и касается всех, включая граждан Китая, говорится в письме мэра российской столицы Сергея Собянина чрезвычайному и полномочному послу КНР в РФ Чжану Ханьхуэю (копия письма есть в распоряжении "Интерфакса").
Интерфакс вчера в 16:45
Религия

Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман

РИА Новости 25 февраля в 16:53
Происшествия

Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске

В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Вести.Ru вчера в 04:25
Армия и оружие

В ВМС Украины заявили об усилении флота России в Крыму

Россия после 2014 года усилила корабельный состав в Крыму, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.
RT на русском 03:23
Происшествия

Поиск заказчика убийства Немцова продлили

Следствие продлило расследование дела в отношении организаторов и заказчиков убийства политика Бориса Немцова до мая этого года.
Lenta.ru вчера в 19:38
Общество

Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
РИА Новости 02:19
Спорт

Шарапова возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменов России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов десятилетия, который возглавила Мария Шарапова, объявившая накануне о завершении карьеры теннисистки.
Вести.Ru 03:35
Армия и оружие

Минобороны обнародовало кадры боевой работы Сил специальных операций

Газета.Ru 00:44
Здоровье

Туристы из Италии привезли коронавирус в Грецию и Бразилию

Греция и Бразилия в среду вечером подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом.
Турпром вчера в 12:17
Авто

Назвали самые популярные автомобили российской сборки за рубежом

Специалисты аналитического агентства "Автостат" составили рейтинг самых востребованных автомобилей российской сборки за рубежом по итогам 2019 года.
Новые автомобили 03:17
Происшествия

Бывший замглавы Росгвардии в Самаре получил 12 лет за взятку

Российская газета вчера в 07:35
Культура

«Пятница» продала Amazon шоу «Инстаграмщицы»

Piter.tv 02:59
Политика

В Башкирии предлагают вернуть прежний пенсионный возраст

В Башкирии предложили вернуть прежний пенсионный возраст.
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Политика

Песков объяснил, почему Зеленский не получил приглашения в Москву

Москва пока не приглашала президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы 9 Мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает "Газета.ру".
Москва 24 вчера в 06:33
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