Экономика
РБКСМИ узнали два сценария транспортной стратегии России до 2036 года
Транспортная стратегия России до 2036 года предполагает два сценария развития: базовый, где предусмотрены миллиардные вложения в развитие автодорог и рост мобильности населения, и консервативный, при котором текущие тенденции развития транспортной системы сохранятся.
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с чего всё началось
В базовом сценарии на первом этапе (до 2024 года) предусмотрено исполнение майских указов, в том числе увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба до 180 млн тонн, развитие автодорожного коридора Европа—Западный Китай и коридоров Север—Юг, полноценное развитие Севморпути (СМП).Коммерсантъвчера в 17:19
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Политика
В Госдуму внесли поправку о дате голосования по Конституции
В профильный комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству внесли корректировку о проведении голосования по поправкам к Конституции 22 апреля.
Финансы
Чистая прибыль Сбербанка выросла на 1,6% в 2019 году
Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 году выросла на 1,6% и достигла 845 млрд рублей, следует из материалов банка.
Происшествия
В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими
Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
Политика
Путин ответил на вопрос о наличии у него двойников
Президент Владимир Путин рассказал, что в начале 2000-х гг. ему предлагали использовать двойника для его безопасности, но он отказался от этой идеи.
Энергетика
CША и Великобритания резко нарастили закупки российской нефти
За прошлый год США, Великобритания и Турция в несколько раз нарастили закупку российской нефти, а по экспорту в Соединенные Штаты отечественные компании поставили исторический рекорд.
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили об усилении флота России в Крыму
Россия после 2014 года усилила корабельный состав в Крыму, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.
Происшествия
Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
Политика
Помпео призвал Россию «прекратить оккупацию» Крыма
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "прекратить оккупацию" Крыма, говорится в распространенном в среду заявлении главы госдепартамента.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
Политика
Шойгу посетил церемонию прощания с маршалом Язовым
Политика
Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Политика
Шнуров назвал «петухами» членов партии «Единая Россия»
На опровержение слухов по поводу смены названия и лидера партии «Единая Россия» весьма своеобразно отреагировал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.
Происшествия
Подбросивший Голунову наркотики полицейский отправился домой
Суд смягчил меру пресечения бывшему сотруднику отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД Западного округа Денису Коновалову, пишет «Коммерсантъ».
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии своей программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Происшествия
Жестоко избитый екатеринбургский архитектор скончался в больнице
Екатеринбургский архитектор Александр Кротов, которого жестоко избили на улицах города в январе, скончался в больнице.
Происшествия
Восьмиклассник напал с ножом на учительницу в Ульяновске
Как сообщили в СКР по региону, 15-летний школьник несколько раз ударил в живот кухонным ножом учителя алгебры и геометрии.
Здоровье
Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений РФ водопровод
Счетная палата сообщила, что в 30,5% детских медицинских учреждений России по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовал водопровод, в более чем половине зданий не было горячего водоснабжения, в 41,1% — центрального отопления, а в 35% — канализации.
Происшествия
В Подмосковье четверо подростков устроили групповое изнасилование
В Подмосковье четыре подростка предстанут перед судом по обвинению в групповом изнасиловании 14-летней девочки.
Финансы
Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму
За последние три года объем сбережений россиян на текущих счетах практически удвоился.
Футбол
Красноярский «Енисей» могут лишить лицензии
Футбольный клуб «Енисей» может лишиться лицензии.
Общество
Розничная торговля получила первые профилактические рекомендации
Розничная торговля получила первые профилактические рекомендации Профилактика распространения коронавируса в России растет в масштабах: рекомендации по борьбе с инфекцией уже получают и розничные сети.
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Политика
США отказали России во встрече по ДСНВ
Россия получила отказ от США по предложению провести встречу юристов для обсуждения продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Здоровье
В Воронеже госпитализирована девушка, приехавшая из Италии
Девушка с ОРВИ, прибывшая из Италии, госпитализирована в Воронеже для проверки на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Воронежской области 27 февраля.
Общество
В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»
В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
Происшествия
В Турции задержали россиянку по подозрению в провозе наркотика
Турецкие власти задержали гражданку России по подозрению в попытке несанкционированного ввоза на территорию республики наркотического вещества.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель
Цена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель впервые со 2 января 2019 года.