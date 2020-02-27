В базовом сценарии на первом этапе (до 2024 года) предусмотрено исполнение майских указов, в том числе увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба до 180 млн тонн, развитие автодорожного коридора Европа—Западный Китай и коридоров Север—Юг, полноценное развитие Севморпути (СМП).

с чего всё началось

Транспортная стратегия России до 2036 года предполагает два сценария развития: базовый, где предусмотрены миллиардные вложения в развитие автодорог и рост мобильности населения, и консервативный, при котором текущие тенденции развития транспортной системы сохранятся.

СМИ узнали два сценария транспортной стратегии России до 2036 года

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