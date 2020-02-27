Экономика

РБКРБКСМИ узнали два сценария транспортной стратегии России до 2036 года

Транспортная стратегия России до 2036 года предполагает два сценария развития: базовый, где предусмотрены миллиардные вложения в развитие автодорог и рост мобильности населения, и консервативный, при котором текущие тенденции развития транспортной системы сохранятся.
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с чего всё началось

Российские дороги пошли длинным путем

В базовом сценарии на первом этапе (до 2024 года) предусмотрено исполнение майских указов, в том числе увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба до 180 млн тонн, развитие автодорожного коридора Европа—Западный Китай и коридоров Север—Юг, полноценное развитие Севморпути (СМП).
Коммерсантъвчера в 17:19

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«Ъ» узнал два сценария транспортной стратегии России до 2036 года

Мой Брянск04:06

«Коммерсант» опубликовал проект стратегии развития транспорта в РФ

Красная весна03:10

Стали известны детали стратегии развития транспорта в РФ до 2036 года

Piter.tv03:59

СМИ узнали два сценария транспортной стратегии России до 2036 года

РБК03:17

СМИ узнали о двух сценариях транспортной стратегии России до 2036 года

Городовой04:05

Раскрыты подробности новой транспортной стратегии России до 2036 года

Quto.ru03:09

Российские дороги пошли длинным путем

Коммерсантъвчера в 17:19
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Политика

В Госдуму внесли поправку о дате голосования по Конституции

В профильный комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству внесли корректировку о проведении голосования по поправкам к Конституции 22 апреля.
Газета.Ru 01:46
Финансы

Чистая прибыль Сбербанка выросла на 1,6% в 2019 году

Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 году выросла на 1,6% и достигла 845 млрд рублей, следует из материалов банка.
ТАСС 02:19
Происшествия

В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими

Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
ТАСС 00:32
Политика

Путин ответил на вопрос о наличии у него двойников

Президент Владимир Путин рассказал, что в начале 2000-х гг. ему предлагали использовать двойника для его безопасности, но он отказался от этой идеи.
Ведомости 02:10
Культура

Пушкинский музей стал музеем года по версии The Art Newspaper Russia

ТАСС вчера в 14:14
Энергетика

CША и Великобритания резко нарастили закупки российской нефти

За прошлый год США, Великобритания и Турция в несколько раз нарастили закупку российской нефти, а по экспорту в Соединенные Штаты отечественные компании поставили исторический рекорд.
Газета.Ru 02:20
Армия и оружие

В ВМС Украины заявили об усилении флота России в Крыму

Россия после 2014 года усилила корабельный состав в Крыму, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.
RT на русском 03:23
Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
ТАСС 02:26
Политика

Помпео призвал Россию «прекратить оккупацию» Крыма

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "прекратить оккупацию" Крыма, говорится в распространенном в среду заявлении главы госдепартамента.
РИА Новости вчера в 23:47
Общество

Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
РИА Новости 02:19
Политика

Шойгу посетил церемонию прощания с маршалом Язовым

РИА Новости 04:21
Политика

Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Московский Комсомолец вчера в 10:32
Политика

Шнуров назвал «петухами» членов партии «Единая Россия»

На опровержение слухов по поводу смены названия и лидера партии «Единая Россия» весьма своеобразно отреагировал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.
Live24 вчера в 04:30
Происшествия

Подбросивший Голунову наркотики полицейский отправился домой

Суд смягчил меру пресечения бывшему сотруднику отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД Западного округа Денису Коновалову, пишет «Коммерсантъ».
Собеседник вчера в 10:28
Армия и оружие

Сирийцы потеряли стратегически важный город в Идлибе

Lenta.ru 01:04
Музыка

Панайотова назвали представителем России на «Евровидении»

Газета.Ru 03:11
Политика

Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии своей программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
РИА Новости 03:47
Происшествия

Жестоко избитый екатеринбургский архитектор скончался в больнице

Екатеринбургский архитектор Александр Кротов, которого жестоко избили на улицах города в январе, скончался в больнице.
Екатеринбург-ТВ 02:29
Происшествия

Восьмиклассник напал с ножом на учительницу в Ульяновске

Как сообщили в СКР по региону, 15-летний школьник несколько раз ударил в живот кухонным ножом учителя алгебры и геометрии.
Вести ФМ вчера в 05:30
Здоровье

Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений РФ водопровод

Счетная палата сообщила, что в 30,5% детских медицинских учреждений России по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовал водопровод, в более чем половине зданий не было горячего водоснабжения, в 41,1% — центрального отопления, а в 35% — канализации.
Известия вчера в 22:10
Происшествия

В Подмосковье четверо подростков устроили групповое изнасилование

В Подмосковье четыре подростка предстанут перед судом по обвинению в групповом изнасиловании 14-летней девочки.
Газета.Ru 03:53
Финансы

Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму

За последние три года объем сбережений россиян на текущих счетах практически удвоился.
Российская газета 02:05
Футбол

Красноярский «Енисей» могут лишить лицензии

Футбольный клуб «Енисей» может лишиться лицензии.
Московский Комсомолец 02:45
Общество

Розничная торговля получила первые профилактические рекомендации

Розничная торговля получила первые профилактические рекомендации Профилактика распространения коронавируса в России растет в масштабах: рекомендации по борьбе с инфекцией уже получают и розничные сети.
Коммерсантъ вчера в 15:13
Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Вести.Ru 25 февраля в 02:35
Политика

США отказали России во встрече по ДСНВ

Россия получила отказ от США по предложению провести встречу юристов для обсуждения продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Московский Комсомолец 03:50
Здоровье

В Воронеже госпитализирована девушка, приехавшая из Италии

Девушка с ОРВИ, прибывшая из Италии, госпитализирована в Воронеже для проверки на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Воронежской области 27 февраля.
REGNUM 03:05
Общество

В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»

В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
Газета.Ru вчера в 23:34
Происшествия

В Турции задержали россиянку по подозрению в провозе наркотика

Турецкие власти задержали гражданку России по подозрению в попытке несанкционированного ввоза на территорию республики наркотического вещества.
RT на русском 04:15
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель

Цена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель впервые со 2 января 2019 года.
Радио Маяк вчера в 14:37
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