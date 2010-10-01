Футбол
Sportbox.RUСМИ узнали, какие задачи «Спартак» поставил перед Тедеско
Немецкий специалист Доменико Тедеско является главным претендентом на пост наставника «Спартака». Сообщается, что руководство московского клуба поставило перед 34-летним тренером задачу попасть в зону еврокубков по итогам текущего сезона.
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Здоровье
Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме
Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, за их нарушение предусмотрено административное наказание.
Происшествия
Суд отказался восстановить на службе полицейского, задержавшего Голунова
Мосгорсуд отказал в удовлетворении иска бывшего сотрудника УВД по ЗАО Романа Феофанова, который пытался восстановиться на службе после увольнения по "делу Голунова".
Политика
Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.
Футбол
РПЛ перенесла начало трех матчей 14-го и 15-го туров
Российская премьер-лига (РПЛ) перенесла время начала трех матчей 14-го и 15-го туров, информирует сайт лиги.
Происшествия
В Германии произошел второй за день инцидент со стрельбой
В Ландсберге к востоку от города Галле, где в результате атаки вооруженного злоумышленника погибли два человека, прозвучали выстрелы.
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Спутник» с Бондарчуком в главной роли
Помимо Федора Бондарчука, главные роли исполнили Петр Федоров и Оксана Акиньшина. В российский кинопрокат фильм выйдет 16 апреля 2020 года.
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Шоу-бизнес
Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы
Здоровье
В Минздраве пообещали справиться с дефицитом преднизолона
В Минздраве прошло совещание с представителями фармацевтических компаний, на котором обсуждались условия обеспечения населения страны лекарствами из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП).
Транспорт
Грузовое движение по Крымскому мосту отложено
Участок подхода будет перенесен на другое место, и ожидается, что грузовое движение стартует на мосту в июне 2020 года.
Авто
Skoda показала новый Skoda Rapid для России
Скетчи новинки появились в Сети. Компания Skoda Auto представила скетч нового лифтбека Rapid, который появится на российском рынке.
Здоровье
Доктор Мясников перечислил вызывающие рак продукты
Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, которые вызывают онкологические заболевания.
Политика
Миллер и представитель кабмина ФРГ обсудили транзит газа через Украину
Глава «Газпрома» Алексей Миллер и уполномоченный кабмина Германии Георг Граф Вальдерзее обсудили вопрос поставок российского газа через Украину в страны Европы.
Игры
Новая Sony PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года
Армия и оружие
Подлодка «Колпино» выпустила ракеты «Калибр» в Черном море
Подводная лодка "Колпино" на учениях в Черном море выполнила стрельбу крылатыми ракетами "Калибр-НК".
Политика
Фонд Навального внесли в список иностранных агентов
Министерство юстиции России включило в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).
Общество
Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей
Происшествия
В Ростове-на-Дону за госизмену осудили пенсионера на 12 лет колонии
Ростовский областной суд признал 72-летнего Владимира Моргунова виновным в госизмене в пользу Украины и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Здоровье
Главврач больницы РЖД извинился перед ползавшей на коленях пациенткой
На снимках, попавших в соцсети, видно, что маломобильная пациентка ползет по крыльцу корпуса, после чего садится в инвалидную коляску.
Общество
Точечную застройку в РФ могут запретить
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить точечную застройку в городах России.
Политика
Путин уволил Глазьева с должности советника президента
Президент России Владимир Путин освободил от должности советника главы государства Сергея Глазьева.
Единоборства
Чазз Уизерспун станет соперником для Александра Усика
Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке
Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Экономика
Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Здоровье
Белгородскую модель семейной медицины могут внедрить в стране
Наука
Установлены причины вымирания обитавших на острове Врангеля мамонтов
Ученые установили причины вымирания обитавших на острове Врангеля мамонтов.