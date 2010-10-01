Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUСМИ узнали, какие задачи «Спартак» поставил перед Тедеско

Немецкий специалист Доменико Тедеско является главным претендентом на пост наставника «Спартака». Сообщается, что руководство московского клуба поставило перед 34-летним тренером задачу попасть в зону еврокубков по итогам текущего сезона.
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СМИ узнали, какие задачи «Спартак» поставил перед Тедеско

Sportbox.RU10:49

Миссия невыполнима: Тедеско поставлена задача вывести «Спартак» в еврокубки по итогам этого сезона

Евро-футбол.ру10:20

Задачей Тедеско в «Спартаке» будет выход в еврокубки

Metaratings09:55

«СЭ»: «Спартак» поставил Тедеско задачу – выйти в еврокубки по итогам сезона

Sports.ru10:11
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Скетчи новинки появились в Сети. Компания Skoda Auto представила скетч нового лифтбека Rapid, который появится на российском рынке.
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Российские гимнасты впервые в истории выиграли золото чемпионата мира

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Глава «Газпрома» Алексей Миллер и уполномоченный кабмина Германии Георг Граф Вальдерзее обсудили вопрос поставок российского газа через Украину в страны Европы.
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить точечную застройку в городах России.
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Политика

Путин уволил Глазьева с должности советника президента

Президент России Владимир Путин освободил от должности советника главы государства Сергея Глазьева.
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Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
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Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России

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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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