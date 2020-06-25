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РБКСМИ узнали мотивы повредившего на параде машину ФСО солдата
Сотрудники военной контрразведки ФСБ и психологи забраковали рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиту Еременко, повредившего автомобиль Федеральной службы охраны (ФСО) перед парадом Победы на Красной площади, еще за неделю до проведения шествия, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в этой бригаде.
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с чего всё началось
За неделю до проведения парада, по словам источника "Ъ", сотрудники военной контрразведки ФСБ и психологи еще раз проверили семейное положение, связи, контакты и психологическое состояние всех военнослужащих, которые должны были принять участие в мероприятии, забраковав Никиту Еременко и еще несколько человек.Коммерсантъ13:10
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