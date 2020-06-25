За неделю до проведения парада, по словам источника "Ъ", сотрудники военной контрразведки ФСБ и психологи еще раз проверили семейное положение, связи, контакты и психологическое состояние всех военнослужащих, которые должны были принять участие в мероприятии, забраковав Никиту Еременко и еще несколько человек.

с чего всё началось

Сотрудники военной контрразведки ФСБ и психологи забраковали рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиту Еременко, повредившего автомобиль Федеральной службы охраны (ФСО) перед парадом Победы на Красной площади, еще за неделю до проведения шествия, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в этой бригаде.

Происшествия Неизвестный поджег автобус перед дворцом президента Бразилии Неизвестный поджег автобус с пассажирами перед официальной резиденцией президента Бразилии Жаира Болсонару в знак протеста против его политики, сообщает портал G1.

Политика Избирком аннулировал бюллетень журналиста Лобкова Мосгоризбирком решил аннулировать бумажный бюллетень журналиста «Дождя» Павла Лобкова, которому удалось проголосовать дважды по поправкам к Конституции. 13

Политика Путин запретил «накручивать явку» на голосование по Конституции Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Медведев отметил, что Владимир Путин тоже может участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию как любой другой гражданин России. 2K

Шоу-бизнес Личный фотограф Пугачевой показал ее фото в купальнике Личный фотограф и биограф Примадонны Роман Родин показал пользователям соцсети «Инстаграм» ее архивный снимок на пляже, на котором она позирует в купальнике. 7

Армия и оружие Reuters: Китай строит военный лагерь на спорной территории с Индией Новый укрепленный военный лагерь на спорной с Индией территорией в Ладакхе возводит Китай, пишет Shraibikus News.

Игры Фил Спенсер: мы покажем аппаратные преимущества Xbox Series X и эксклюзивные игры В разговоре с журналистом New York Times Сетом Шизелом (Seth Schiesel) глава Xbox обсудил сразу несколько тем, но ключевая, конечно же, была связана с предстоящим запуском новой игровой консоли Xbox Series X. Спенсер похвалил недавно прошедшую презентацию PlayStation 5, на которой показали не только множество будущих игр, но и саму игровую приставку.

Политика В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско". 2,4K

Общество Оранжевая вспышка озарила ночное небо в Тегеране Ночное небо в восточной части иранской столицы озарила яркая оранжевая вспышка.

Общество В Москве умерли 25 пациентов с коронавирусом "В Москве скончались 25 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении. 963

Общество В Башкирии на день запретят продажу алкоголя Как отмечает администрация Уфы, в соответствующем региональном законе указано введение ограничений во время массовых мероприятий. 8

Наука В борьбе с раком поможет ультразвук Израильским ученым удалось разработать неинвазивную технологическую платформу, которая способная доставлять гены в клетки раковой опухоли молочной железы. 2

Общество В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым. 5,8K

Происшествия Три автомобиля сгорели у отделения ГИБДД в Южно-Сахалинске Три микроавтобуса потушили на площадке у МРЭО ГИБДД в Южно-Сахалинске.

Общество Европейскую часть РФ ожидает на следующей неделе похолодание Жители европейской части РФ ощутят похолодание уже в воскресенье, 28 июня.

Происшествия Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ В четверг у Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, случился сердечный приступ, об этом заявил "МК" адвокат актера Эльман Пашаев. 3