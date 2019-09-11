Лига чемпионов

РБКРБКСМИ узнали название третьего футбольного еврокубка

Новый турнир стартует с сезона — 2021/22. Решение о проведении третьего футбольного еврокубка было принято в декабре 2018 года в ходе заседания исполнительного комитета УЕФА в Дублине. Первоначально новый турнир получил рабочее название UEL2 (Лига Европы — 2).
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УЕФА определился с названием для третьего еврокубка

Sport24.ru11:04

УЕФА выбрал название для третьего еврокубкового турнира

Чемпионат11:33

Третий еврокубковый турнир будет называться Лига конференций

Спорт-Экспресс12:02

СМИ узнали название нового клубного турнира УЕФА

Матч ТВ12:21

СМИ: Новый футбольный еврокубок будет называться Лига конференций

Советский спорт11:17

Стало известно возможное название нового турнира УЕФА

Soccer.ru03:11

УЕФА определился с названием для третьего еврокубкового турнира

Евро-футбол.ру12:19
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