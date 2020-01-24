Политика
Газета.RuReuters: Кипр заблокировал антироссийские санкции
Кипр блокирует введение Евросоюзом санкций против крымских чиновников. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на три дипломатических источника. Отмечается, что таким способом Никосия хочет добиться от ЕС рестрикций в отношении Турции, которая проводит геологоразведочные работы на кипрском шельфе.
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ЕС намерен расширить санкции в отношении Турции за незаконное бурение на шельфе Кипра
Neftegaz.ru21 января в 00:33
ЕС готовит расширение санкций против Турции за бурение у побережья Кипра
Евразия Daily21 января в 01:22
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