Политика

РБКРБКСМИ узнали о блокировке Кипром новых антироссийских санкций

Кипр заблокировал новые санкции, которые ЕС намеревался ввести против крымских чиновников, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах. По их словам, таким образом власти островного государства пытаются убедить Брюссель принять жесткие меры в отношении Турции.
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Кипр блокирует санкции ЕС против некоторых официальных лиц России

Евразия Daily16:44

ЕС планирует новые санкции против Турции

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Московский Комсомолец Турция21 января в 01:01

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Центр энергетической экспертизы21 января в 02:48

Reuters: Кипр блокирует введение ЕС санкций против нескольких официальных лиц РФ в Крыму

ТАСС14:40

Кипр блокирует введение новых санкций ЕС против России, сообщает СМИ

РИА Новости16:40
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Суд арестовал гендиректора Объединенной транспортной корпорации

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Ученые назвали главную опасность белковой диеты

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе при проведении эксперимента на мышах выяснили, что высокобелковая диета увеличивает риск склеротического поражения сосудов, образуются нестабильные бляшки, отрыв которых приводит к закупорке артерий.
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Газета.Ru 22 января в 03:33
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Известная компания Astra Linux сообщила о начале продаж прочного российского планшета под названием MIG T10.
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Хочу взять реванш у тех, кто победил меня, хочу снова стать чемпионом.
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Наука

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В результате ученые пришли к выводу, что новый вирус 2019-nCoV оказался комбинацией выявленного у летучих мышей коронавируса и коронавируса неизвестного происхождения.
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Стоит отметить, что финансовый год начинается 1 октября. Ранее ГЛАС сообщал, что Марк Эспер назвал сроки вывода американских войск из Сирии.
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Происшествия

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