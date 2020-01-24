Политика
РБКСМИ узнали о блокировке Кипром новых антироссийских санкций
Кипр заблокировал новые санкции, которые ЕС намеревался ввести против крымских чиновников, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах. По их словам, таким образом власти островного государства пытаются убедить Брюссель принять жесткие меры в отношении Турции.
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ЕС намерен расширить санкции в отношении Турции за незаконное бурение на шельфе Кипра
Neftegaz.ru21 января в 00:33
ЕС готовит новые санкции в отношении Турции за бурение на шельфе Кипра
Центр энергетической экспертизы21 января в 02:48
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Цена на нефть Brent опустилась ниже $63
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Один человек погиб в ДТП с шестью машинами на севере Москвы
На севере Москвы столкнулись шесть автомобилей, в результате аварии погиб один человек, сообщает в пятницу, 24 января, столичная Госавтоинспекция в своем Twitter.
Происшествия
Суд арестовал гендиректора Объединенной транспортной корпорации
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора группы компаний «Объединенная транспортная корпорация» (ГК ОТК) Давида Тетро по делу о хищении 5,4 млрд рублей.
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Муж, узнав о случившемся, приехал с работы домой. Еще двое детей двух и восьми лет сейчас находятся с отцом.
Фигурное катание
Фигуристы Бойкова и Козловский стали чемпионами Европы
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золото чемпионата Европы, который проходит в австрийском Граце.
Наука
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Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе при проведении эксперимента на мышах выяснили, что высокобелковая диета увеличивает риск склеротического поражения сосудов, образуются нестабильные бляшки, отрыв которых приводит к закупорке артерий.
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Столтенберг сообщил о рекордном количестве военных США в Европе
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Известная компания Astra Linux сообщила о начале продаж прочного российского планшета под названием MIG T10.
Здоровье
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Число заболевших новым типом коронавируса в Китае составляет 571 человек. Об этом сообщил Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.
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Хочу взять реванш у тех, кто победил меня, хочу снова стать чемпионом.
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Ричард Мэдден поднимается в воздух на новых кадрах со съемок «Вечных»
Происшествия
Шереметьево начало расследование из-за инцидента с гибелью котов
Администрация московского аэропорта Шереметьево организовала служебное расследование в связи с инцидентом с гибелью котов, перевозившихся в багаже на рейсе Нью-Йорк — Москва.
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Змеи признаны первоисточником китайского коронавируса
В результате ученые пришли к выводу, что новый вирус 2019-nCoV оказался комбинацией выявленного у летучих мышей коронавируса и коронавируса неизвестного происхождения.
Армия и оружие
Пентагон пообещал начать глобальную перебалансировку войск в 2020 году
Стоит отметить, что финансовый год начинается 1 октября. Ранее ГЛАС сообщал, что Марк Эспер назвал сроки вывода американских войск из Сирии.
Общество
В ПФР рассказали, когда поступят сведения для электронных трудовых
Первые сведения для электронных трудовых книжек поступят от российских работодателей не позднее 15 февраля.
Происшествия
Четыре человека погибли в результате землетрясения на востоке Турции
Министр МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что в результате землетрясения в провинции Элязыг на востоке Турции, по предварительным данным, погибли четыре человека.
Происшествия
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20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Общество
Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку
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Неудаляемый Android-вирус был обнаружен специалистами по кибербезопасности в приложениях из Google Play.
Политика
Украина начала виртуальный реверс газа из Польши
Глава оператора рассказал, что в январе были подписаны соглашения с операторами ГТС смежных европейских стран, что дает возможности «виртуального реверса» газа из Польши, Словакии и Венгрии, снижая затраты на обратную прокачку газа.
ЖКХ
Тариф на вывоз мусора в Москве увеличился в два раза
Власти Москвы подняли стоимость услуг по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритного мусора населения с 2,34 руб. до 5,23 руб. на 1 кв. м общей площади — в 2,24 раза.
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Стресс действительно делает седыми волосы
Повреждение клеток отвечающих за цвет волос, происходит из-за гормонов стресса.