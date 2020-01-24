Политика
РИА НовостиКипр блокирует введение новых санкций ЕС против России, сообщает СМИ
Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких официальных лиц РФ в Крыму, сообщили три дипломатических источника из ЕС агентству Рейтер.
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Армия и оружие
34 пострадавших: Пентагон раскрыл урон от иранского удара по базам США
Пентагон сообщил, что 34 американским военнослужащим был поставлен диагноз черепно-мозговая травма после ракетного удара Ирана в ночь на 8 января нынешнего года по американской авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака.
Общество
«Нафтогаз Украины» может лишить газа 37 компаний-должников
С 1 февраля 2020 года 37 компаний-производителей тепловой энергии могут быть отключены от газоснабжения на Украине, сообщили 24 января в пресс-службе компании «Нафтогаз Украины».
Общество
Первый испытательный полет нового самолета Boeing 777X отложен
Испытательный полет нового лайнера Boeing 777X отложен в пятницу из-за погодных условий. Об этом сообщила на своем сайте корпорация Boeing.
Общество
Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам
Политика
Лукашенко связал разногласия по нефти с прежним правительством России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что разногласия Минска и Москвы в сфере поставок энергоресурсов связаны с прежним составом российского правительства.
Космос
Вода на Марсе оказалась пригодной для жизни
Футбол
У «Челси» появится новый титульный спонсор
Новым титульным спонсором клуба станет телекоммуникационная компания Three UK.Chelsea, we’ve got your back. and your front.Three is the official shirt partner of @ ChelseaFC, @ ChelseaFCW and Academy sides from the 2020/21 season.
Космос
Марсоход Curiosity перестал работать из-за сбоя
Планетарный геолог Дон Самнер, член команды марсохода Curiosity, сообщил, что ровер не закончил задание из-за неполадок, связанных с дезориентацией.
Политика
Трамп опубликовал логотип Космических сил США
Общество
«Северный поток-2» получил помощь от Запада вопреки санкциям
Строящийся российский газопровод «Северный поток-2» получил помощь от Запада вопреки введенным в конце 2019 года санкциям США, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные сервиса MarineTraffic.
Гаджеты
Обнаружен неудаляемый Android-вирус
Неудаляемый Android-вирус был обнаружен специалистами по кибербезопасности в приложениях из Google Play.
Происшествия
Шесть человек погибли в результате стрельбы в немецком Рот-ам-Зе
Как сообщает RTL, речь идет о шести погибших. Подозреваемый уже арестован, сообщили в Twitter полиции соседнего города Алена.
Общество
Число погибших от коронавируса в Китае возросло до 39
Количество зафиксированных летальных случаев в результате заражения новым типом коронавируса в китайском городе Ухань увеличилось до 39, а число инфицированных составляет 729 человек.
Наука
Исследователи проследили вспышку коронавируса в Китае
Исследователи пришли к выводу, что 2019-nCoV является вирусом, который образовался из комбинации коронавируса, обнаруженного в организме летучих мышей и другого коронавируса неизвестного происхождения.
Фигурное катание
Фигуристка Трусова установила личный рекорд в короткой программе на ЧЕ
Россиянка Александра Трусова установила личный рекорд в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.
Политика
Зеленский объяснил важность диалога с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вести прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным необходимо ради возвращения удерживаемых лиц и завершения конфликта в Донбассе.
Футбол
Артета: «Я не хочу публично обсуждать трансферные слухи»
Наставник «Арсенала» Микель Артета прокомментировал слухи о том, что "канониры" могут подписать защитника донецкого «Шахтёра» Николая Матвиенко.Я не хочу публично обсуждать трансферные слухи.
Наука
Исследователи показали модель атмосферы древней Земли
Экономика
Орешкин назвал уровень неравенства в России «недопустимо высоким»
Уровень неравенства в России снижается, но все еще остается «недопустимо высоким», заявил экс-министр экономического развития Максим Орешкин в ходе выступления в рамках всемирного экономического форума в Давосе.
Космос
Двойник Земли найден! Но до него лететь и лететь…
В 2011 году специалисты NASA тоже нашли потенциально обитаемую планету, по своим параметрам очень схожую с Землей.
Политика
Путин не стал пожимать руку Пенсу
Политика
Польское СМИ рассказало о поражении Варшавы на форуме в Израиле
Польское издание Rzeczpospolita оценило итоги Пятого Всемирного форума памяти жертв холокоста как поражение Варшавы.
Происшествия
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до восьми человек
Число погибших во время землетрясения на востоке Турции увеличилось до восьми человек, пострадавших более 300, сообщает «РИА Новости» 24 января со ссылкой на заявление властей.
Общество
Население России сокращается второй год подряд
Численность населения России в 2019 году продолжила сокращаться, но темпы убыли снизились, сообщили в Росстате.
Кино
Утечка показала, каким мог бы быть девятый фильм «Звёздные войны»
Режиссёр Колин Треворроу («Мир Юрского периода») подтвердил подлинность утечки концепт-артов, показывающих конец альтернативного девятого фильма «Звёздные войны».