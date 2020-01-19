Армия и оружие

РБКРБКСМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии

Солдаты США попросили российских военных вернуться в район Амуда, который, как и нефтяное месторождение, находится на северо-западе провинции Эль-Хасака. В итоге российским военным действительно пришлось вернуться назад, так как американские солдаты заблокировали им путь.
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с чего всё началось
Американские войска не пропустили российских военных, которые хотели попасть к нефтяному месторождению в Сирии, сообщает турецкое агентство Anadolu
 со ссылкой на источники.
Коммерсантъвчера в 15:47

Подробнее о событии

СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии

Газета.Ru02:46

Американские солдаты, по некоторым данным, остановили российских военных в Сирии

Эхо Москвывчера в 18:03

Российские и американские военные столкнулись в Сирии

Красная веснавчера в 20:02

СМИ: американские военные не пустили российских к нефтяному месторождению в Сирии

Коммерсантъвчера в 15:47

СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии

РБКвчера в 15:44

Американские военные не пустили российских к месторождению нефти в Сирии

Lenta.ruвчера в 13:34

В Сирии американцы встали на пути российских военных

Независимая газетавчера в 10:03
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Происшествия

СФ обсудит запрет хостелов в подвалах после трагедии в Перми

В Совете Федерации обсудят в связи с трагедией в пермском хостеле возможность внесения изменений в действующее законодательство о хостелах, возможно, следует запретить их размещение в подвалах, где проходят домовые коммуникации, заявил РИА Новости председатель комитета Совфеда по федеративному устройству и региональной политике Олег Мельниченко.
РИА Новости 01:38
Политика

Зеленский не назвал Бандеру в числе героев Украины

Президент Украины Зеленский заявил, что на Украине героями должны называться выдающиеся личности, которые не провоцируют конфликт в обществе.
ИА Новороссия 01:47
Политика

Президент Чехии назвал Путина несомненно сильным политиком

Глава Чехии Милош Земан, выступая в программе Press Klub пражской радиостанции Frekvence 1, обратил внимание, что президент Российской Федерации Владимир Путин — сильная политическая личность.
iReactor 01:45
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
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Макрон и Меркель «потеряли» Путина в Берлине

Lenta.ru вчера в 18:36
Общество

Как россияне смогут купить «красивые» автомобильные номера

Ранее "РГ" уже писала о том, что, планируется создать реестр "красивых" номеров, которые будут продавать автовладельцам.
Российская газета 03:35
Политика

РБК: Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, которые предложил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, может пройти в середине весны.
Газета.Ru 03:37
Политика

Зеленский рассказал об общении с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Times of Israel рассказал об общении с российским лидером Владимиром Путиным.
Lenta.ru 01:29
Происшествия

В Москве и Петербурге «заминировали» суды, ТЦ, школы и метро

Коммерсантъ 03:21
Экономика

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
RT на русском вчера в 12:53
Транспорт

Финляндия заинтересована в проекте ВСМ между Хельсинки и Москвой

"У Финляндии есть интерес к такому проекту, который помог бы увеличить поток туристов в обоих направлениях, и мы готовы продолжать обсуждение с вашим правительством", - сказал изданию Скиннари по итогам визита в Москву.
Интерфакс 03:07
Хоккей

Овечкин назван первой звездой дня в НХЛ

МК-Спорт вчера в 03:12
Футбол

«Аталанта» выкупит Пашалича у «Челси» за 15 миллионов евро

Аталанта решила воспользоваться опцией выкупа полузащитника Марио Пашалича у Челси, сообщает в твиттере журналист Николо Скира.
Советский спорт 01:37
Общество

Режиссера Сергея Соловьева перевели в реанимацию

Известия 03:55
Политика

МИД Польши ответил на публикацию документов об освобождении Варшавы

Пятый канал 17 января в 18:22
Футбол

Криштиану Роналду оформил дубль и помог «Ювентусу» одолеть «Парму»

В Серии «А» 20-го тура футбольного чемпионата Италии туринский «Ювентус» одолел «Парму» в домашнем матче со счётом 2:1. Об этом сообщает sports.ru.
REGNUM вчера в 17:25
Происшествия

В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании

Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 131 УК РФ "Изнасилование, совершенное группой лиц".
РИА Новости 03:34
Общество

В России выдали первые оформленные в криптобиокабинах загранпаспорта

Первые заграничные паспорта выданы в России с помощью криптобиокабин (КБК), сообщает пресс-служба единого поставщика этих устройств компании «Ростелеком».
RT на русском 03:41
Армия и оружие

В Индии танк T-72M1 встал на дыбы в День армии

Военные из Индии смогли показать возможности танков T-72M1, один из которых встал на дыбы. Соответственная запись доступна на YouTube.
Актуальные Новости 18 января в 11:36
Общество

В Минэкономики предложили создать аналог GitHub за 2,1 млрд рублей

В Минэкономики предложили создать российский аналог GitHub – крупнейшей в мире платформы для программного обеспечения.
Ведомости 02:26
Общество

Роскачество рассказало, почему не скисает магазинное молоко

Роскачество рассказало, почему магазинное молоко долго не портится, становится горьким и не превращается в простоквашу в тепле.
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Общество

Банкам могут запретить брать комиссию за ЖКХ

Ранее правительство РФ утвердило предельные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.
Интерфакс 01:53
Биатлон

Павлова не выступит на этапе Кубка мира в словенской Поклюке

Российская биатлонистка Евгения Павлова не выступит на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.
Матч ТВ 03:51
Шоу-бизнес

Тина Канделаки рассказала о браке с младшим на 11 лет мужчиной

Знаменитая российская телеведущая Тина Канделаки дала интервью, в котором рассказала о своих мотивах в отношениях со своим супругом Василием Бровко.
Что происходит 03:46
Общество

Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы

Новый руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости» заявил, что ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».
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Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой снялась в пикантном купальнике

В своем микроблоге 17-летняя девушка выложила пару эффектных снимков в весьма пикантном голубом купальнике.
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Град размером с мяч для гольфа обрушился на Австралию

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Шоу-бизнес

Светлана Хоркина крестила второго ребенка и раскрыла его имя

В интервью программе «Доброе утро» Светлана рассказала, что ее второй наследник тоже мальчик, и его назвали Иваном.
Телепрограмма вчера в 12:34
Политика

Киевский эксперт объяснил, почему россияне вчетверо богаче украинцев

Как считает Головачев, власти России проводят политику жесткого протекционизма, удерживают старые отрасли в полугосударственной собственности и пытаются создавать новые.
РИА Новости вчера в 18:50
Армия и оружие

Российскую авиабазу Хмеймим пытались атаковать боевики

Инцидент произошел 19 января в Сирии: боевики совершили попытку атаковать авиабазу Хмеймим.
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