с чего всё началось

Солдаты США попросили российских военных вернуться в район Амуда, который, как и нефтяное месторождение, находится на северо-западе провинции Эль-Хасака. В итоге российским военным действительно пришлось вернуться назад, так как американские солдаты заблокировали им путь.

СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии

Происшествия СФ обсудит запрет хостелов в подвалах после трагедии в Перми В Совете Федерации обсудят в связи с трагедией в пермском хостеле возможность внесения изменений в действующее законодательство о хостелах, возможно, следует запретить их размещение в подвалах, где проходят домовые коммуникации, заявил РИА Новости председатель комитета Совфеда по федеративному устройству и региональной политике Олег Мельниченко.

Политика Президент Чехии назвал Путина несомненно сильным политиком Глава Чехии Милош Земан, выступая в программе Press Klub пражской радиостанции Frekvence 1, обратил внимание, что президент Российской Федерации Владимир Путин — сильная политическая личность.

Общество Принц Гарри прокомментировал отказ от титула Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.

Политика РБК: Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, которые предложил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, может пройти в середине весны.

Политика Зеленский рассказал об общении с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Times of Israel рассказал об общении с российским лидером Владимиром Путиным.

Экономика Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.

Транспорт Финляндия заинтересована в проекте ВСМ между Хельсинки и Москвой "У Финляндии есть интерес к такому проекту, который помог бы увеличить поток туристов в обоих направлениях, и мы готовы продолжать обсуждение с вашим правительством", - сказал изданию Скиннари по итогам визита в Москву.