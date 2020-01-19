Армия и оружие
РБКСМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии
Солдаты США попросили российских военных вернуться в район Амуда, который, как и нефтяное месторождение, находится на северо-западе провинции Эль-Хасака. В итоге российским военным действительно пришлось вернуться назад, так как американские солдаты заблокировали им путь.
Читать в источнике
Оценить1110
с чего всё началось
Американские войска не пропустили российских военных, которые хотели попасть к нефтяному месторождению в Сирии, сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источники.Коммерсантъвчера в 15:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Американские солдаты, по некоторым данным, остановили российских военных в Сирии
Эхо Москвывчера в 18:03
СМИ: американские военные не пустили российских к нефтяному месторождению в Сирии
Коммерсантъвчера в 15:47
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 04:05, Ашберн
Происшествия
СФ обсудит запрет хостелов в подвалах после трагедии в Перми
В Совете Федерации обсудят в связи с трагедией в пермском хостеле возможность внесения изменений в действующее законодательство о хостелах, возможно, следует запретить их размещение в подвалах, где проходят домовые коммуникации, заявил РИА Новости председатель комитета Совфеда по федеративному устройству и региональной политике Олег Мельниченко.
Политика
Зеленский не назвал Бандеру в числе героев Украины
Президент Украины Зеленский заявил, что на Украине героями должны называться выдающиеся личности, которые не провоцируют конфликт в обществе.
Политика
Президент Чехии назвал Путина несомненно сильным политиком
Глава Чехии Милош Земан, выступая в программе Press Klub пражской радиостанции Frekvence 1, обратил внимание, что президент Российской Федерации Владимир Путин — сильная политическая личность.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Политика
Макрон и Меркель «потеряли» Путина в Берлине
Общество
Как россияне смогут купить «красивые» автомобильные номера
Ранее "РГ" уже писала о том, что, планируется создать реестр "красивых" номеров, которые будут продавать автовладельцам.
Политика
РБК: Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, которые предложил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, может пройти в середине весны.
Политика
Зеленский рассказал об общении с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Times of Israel рассказал об общении с российским лидером Владимиром Путиным.
Экономика
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Транспорт
Финляндия заинтересована в проекте ВСМ между Хельсинки и Москвой
"У Финляндии есть интерес к такому проекту, который помог бы увеличить поток туристов в обоих направлениях, и мы готовы продолжать обсуждение с вашим правительством", - сказал изданию Скиннари по итогам визита в Москву.
Хоккей
Овечкин назван первой звездой дня в НХЛ
Футбол
«Аталанта» выкупит Пашалича у «Челси» за 15 миллионов евро
Аталанта решила воспользоваться опцией выкупа полузащитника Марио Пашалича у Челси, сообщает в твиттере журналист Николо Скира.
Общество
Режиссера Сергея Соловьева перевели в реанимацию
Политика
МИД Польши ответил на публикацию документов об освобождении Варшавы
Футбол
Криштиану Роналду оформил дубль и помог «Ювентусу» одолеть «Парму»
В Серии «А» 20-го тура футбольного чемпионата Италии туринский «Ювентус» одолел «Парму» в домашнем матче со счётом 2:1. Об этом сообщает sports.ru.
Происшествия
В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании
Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 131 УК РФ "Изнасилование, совершенное группой лиц".
Общество
В России выдали первые оформленные в криптобиокабинах загранпаспорта
Первые заграничные паспорта выданы в России с помощью криптобиокабин (КБК), сообщает пресс-служба единого поставщика этих устройств компании «Ростелеком».
Армия и оружие
В Индии танк T-72M1 встал на дыбы в День армии
Военные из Индии смогли показать возможности танков T-72M1, один из которых встал на дыбы. Соответственная запись доступна на YouTube.
Общество
В Минэкономики предложили создать аналог GitHub за 2,1 млрд рублей
В Минэкономики предложили создать российский аналог GitHub – крупнейшей в мире платформы для программного обеспечения.
Общество
Роскачество рассказало, почему не скисает магазинное молоко
Роскачество рассказало, почему магазинное молоко долго не портится, становится горьким и не превращается в простоквашу в тепле.
Общество
Банкам могут запретить брать комиссию за ЖКХ
Ранее правительство РФ утвердило предельные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.
Биатлон
Павлова не выступит на этапе Кубка мира в словенской Поклюке
Российская биатлонистка Евгения Павлова не выступит на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.
Шоу-бизнес
Тина Канделаки рассказала о браке с младшим на 11 лет мужчиной
Знаменитая российская телеведущая Тина Канделаки дала интервью, в котором рассказала о своих мотивах в отношениях со своим супругом Василием Бровко.
Общество
Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы
Новый руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости» заявил, что ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой снялась в пикантном купальнике
В своем микроблоге 17-летняя девушка выложила пару эффектных снимков в весьма пикантном голубом купальнике.
Общество
Град размером с мяч для гольфа обрушился на Австралию
Накануне в Австралии бушевала погода. Через сутки после песчаной бури обрушился град.
Шоу-бизнес
Светлана Хоркина крестила второго ребенка и раскрыла его имя
В интервью программе «Доброе утро» Светлана рассказала, что ее второй наследник тоже мальчик, и его назвали Иваном.
Политика
Киевский эксперт объяснил, почему россияне вчетверо богаче украинцев
Как считает Головачев, власти России проводят политику жесткого протекционизма, удерживают старые отрасли в полугосударственной собственности и пытаются создавать новые.
Армия и оружие
Российскую авиабазу Хмеймим пытались атаковать боевики
Инцидент произошел 19 января в Сирии: боевики совершили попытку атаковать авиабазу Хмеймим.