Армия и оружие
РБКСМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии
Солдаты США попросили российских военных вернуться в район Амуда, который, как и нефтяное месторождение, находится на северо-западе провинции Эль-Хасака. В итоге российским военным действительно пришлось вернуться назад, так как американские солдаты заблокировали им путь.
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с чего всё началось
Американские войска не пропустили российских военных, которые хотели попасть к нефтяному месторождению в Сирии, сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источники.Коммерсантъвчера в 15:47
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СМИ: американские военные не пустили российских к нефтяному месторождению в Сирии
Коммерсантъвчера в 15:47
Американские солдаты, по некоторым данным, остановили российских военных в Сирии
Эхо Москвывчера в 18:03
Военные США перекрыли солдатам из России доступ к сирийским месторождениям нефти
Газета.Ruвчера в 14:17
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