Армия и оружие

РБКРБКСМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии

Солдаты США попросили российских военных вернуться в район Амуда, который, как и нефтяное месторождение, находится на северо-западе провинции Эль-Хасака. В итоге российским военным действительно пришлось вернуться назад, так как американские солдаты заблокировали им путь.
Читать в источнике
Комментировать454
с чего всё началось
Американские войска не пропустили российских военных, которые хотели попасть к нефтяному месторождению в Сирии, сообщает турецкое агентство Anadolu
 со ссылкой на источники.
Коммерсантъ15:47

Подробнее о событии

СМИ: американские военные не пустили российских к нефтяному месторождению в Сирии

Коммерсантъ15:47

Военные США не пустили российских к месторождению нефти в Сирии — СМИ

REGNUM15:25

Американские военные не пустили российских к месторождению нефти в Сирии

Lenta.ru13:34

СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии

РБК15:44

Anadolu: военные США перекрыли путь российскому патрулю в Сирии

Комсомольская правда14:33

Военные США перекрыли солдатам из России доступ к сирийским месторождениям нефти

Газета.Ru14:17

Американские военные помешали российским коллегам выйти к месторождению нефти недалеко от сирийского города Румелайя

Эхо Москвы15:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 17:23, Ашберн
Футбол

Ювентус — Парма 2:1

Вести.Ru 16:43
Экономика

Банк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг

Приток иностранного капитала в российский госдолг в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений.
Российская газета 07:53
Здоровье

Врач рассказала, чьему здоровью угрожает аномально теплая зима

Кто в зоне риска Как рассказала в беседе с корреспондентом "Вечерней Москвой" врач-терапевт Лариса Алексеева, в период неустойчивой погоды у многих людей обостряются хронические недуги.
Вечерняя Москва 09:54
Космос

SpaceX испытала систему спасения космического корабля Crew Dragon

Компания Илона Маска SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation) успешно испытала спасательную систему своего нового космического корабля Crew Dragon.
Российская газета 12:31
Происшествия

В Подмосковье в аварии с грузовиком погиб человек

В результате аварии погибли три пассажира легковой машины. Водителей двух автомобилей госпитализировали.
РБК 17:00
Политика

Зеленский захотел надежных отношений с США при одном условии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет иметь надежные отношения с США, не вовлекаясь во внутренние дела американской стороны.
Lenta.ru 17:04
Происшествия

Житель Калининградской области сломал шею во время крещенских купаний

В Главном управлении МЧС по региону сообщили, что всего в области в купаниях участвовали более 7,2 тысячи человек.
РИА Новости 10:26
Политика

Помпео и Эрдоган покинули ливийскую конференцию в Берлине

Президент Турции Тайип Эрдоган и американский госсекретарь Майк Помпео покинули межливийскую конференцию, которая проходит в немецкой столице в воскресенье, 19 января.
iReactor 13:09
Общество

На востоке Канады объявлен режим ЧС из-за рекордного снегопада

Эхо Москвы 04:30
Общество

Более 100 человек пострадали в ходе столкновений с полицией в Бейруте

В Бейруте более 100 человек пострадали в ходе акций протеста, говорится в сообщении ливанского Красного Креста в Twitter.
РБК вчера в 13:31
Общество

В центре Москвы проходит антифашистское шествие

В Москве 19 января проходит ежегодное антифашистское шествие памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых нацистами 11 лет назад.
Ведомости 07:30
Политика

Дочь Пескова заявила об «идущем от силовиков» беспределе

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идет от правоохранительных органов.
РБК 15:30
Футбол

Барселона — Гранада 1:0

Газета.Ru 14:59
Хоккей

Бывший тренер Овечкина прокомментировал его очередной хет-трик

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" Барри Тротц, возглавлявший два года назад "Вашингтон Кэпиталз", прокомментировал хет-трик Александра Овечкина в ворота его команды.
Газета.Ru вчера в 18:10
Наука

Впервые разработан стабильный полупроводниковый детектор нейтронов

Ученые из Северо-Западного университета (США) впервые создали стабильное твердое вещество, которое может применяться для прямой регистрации тепловых нейтронов.
МедиаПоток 17 января в 09:31
Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с избранником в Швейцарии

Экс-супруга состоятельного бизнесмена Романа Абрамовича Дарья Жукова и миллиардер Ставрос Ниархос из Греции отметили в Швейцарии свадьбу за 6,5 миллиона долларов.
Радио Sputnik 10:56
Общество

Финляндия захотела скоростную железную дорогу из Москвы

Речь идет о продлении ветки высокоскоростной железной дороги Москва — Санкт-Петербург, проект которой планируется представить к 2022 году.
Lenta.ru 16:55
Политика

Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец

Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Вести.Ru 08:20
Общество

Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 08:32
Футбол

ПСЖ уже в январе может купить Пакета

Ранее сообщалось, что агент Пакета ведет переговоры с ПСЖ.
Soccer.ru 10:23
Экономика

Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Газета.Ru вчера в 08:17
Армия и оружие

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

В Сирии боевики 19 января пытались атаковать авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников.
Газета.Ru 16:00
Политика

Захарова сравнила слова Помпео о Ливии с заявлением МИД России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что жители Ливии должны решать будущее собственной страны без внешнего вмешательства, звучат так, как будто их позаимствовали с сайта российского дипведомства.
Известия 11:56
Общество

Группу российских актеров не пустили на Украину

Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины.
REGNUM 12:21
Общество

Умер экс-участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков

Известия 08:18
Происшествия

CNN: ФБР сообщило о стрельбе в штате Гавайи

Неизвестный применил в воскресенье огнестрельное оружие в районе Вайкики американского города Гонолулу на острове Оаху (штат Гавайи).
ТАСС 16:21
Космос

Амбассадор кавказских гор - Аслан Кагиев

Стараюсь показать Кавказ не с точки зрения стереотипов, потому что очень много стереотипов, особенно за рубежом и в центральной России.
РИА Карачаево-Черкесия 16 января в 09:56
Общество

Facebook оскорбительно перевел имя Си Цзиньпина

Компания Facebook выясняет, почему в соцсети оскорбительно переводилось с бирманского языка на английский имя председателя КНР Си Цзиньпина, в частности, некорректный перевод содержался в заявлении госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи и в бирманской газете, передает агентство Рейтер.
РИА Новости вчера в 14:05
Происшествия

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Индонезии на северном побережье острова Новая Гвинея, сообщает Геологическая служба США (USGS).
РИА Новости вчера в 12:10
Биатлон

Фуркад выиграл гонку преследования в Рупольдинге

Француз Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Биатлонист прошел дистанцию без промахов.
Спорт-Экспресс 09:00
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное