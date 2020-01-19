с чего всё началось

Солдаты США попросили российских военных вернуться в район Амуда, который, как и нефтяное месторождение, находится на северо-западе провинции Эль-Хасака. В итоге российским военным действительно пришлось вернуться назад, так как американские солдаты заблокировали им путь.

СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии

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