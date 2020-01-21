Политика

РБКРБКВероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава

РБК направил запрос в пресс-службу Минздрава. Руководитель пресс-службы Росздравнадзора Ольга Малева отказалась комментировать возможное назначение Мурашко на пост министра здравоохранения.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава

РБК08:09

Владимир Мединский и Вероника Скворцова, по данным источников, не войдут в состав нового правительства

Эхо Москвы08:31

СМИ узнали о будущем Козака и Скворцовой

Московский Комсомолец08:17
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 08:34, Ашберн
Спорт

Министр спорта Колобков не войдет в новое правительство

«Колобкова в новом правительстве не будет», — говорит источник в аппарате правительства.
РБК 07:28
Политика

Чайке предложили стать полпредом президента в СКФО

Известия 07:38
Армия и оружие

Корея ведет консультации с Ираном по безопасности в Ормузском проливе

Консультации по вопросам безопасности в Ормузском проливе и возможной отправке войск на Ближний Восток ведут Южная Корея и Иран, заявил южнокорейский чиновник Чон Ва Дэ, 18 января сообщает агентство Yonhap.
Красная весна 18 января в 10:54
Армия и оружие

Главком ВМФ назвал первый корабль с гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Первым кораблем, который оснастят новейшей гиперзвуковой ракетой морского базирования «Циркон», станет один из фрегатов.
РБК 07:11
Общество

Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян

Вспышка нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае, несет биологическую угрозу населению России, заявил замглавы Миниситерства здравоохранения Сергей Краевой.
РИА Новости 07:51
Гаджеты

Xiaomi сделает бренд Poco самостоятельным

Китайский производитель гаджетов, Xiaomi, объявила о создании на базе своего суб-бренда Poco самостоятельного подразделения.
TelecomDaily вчера в 01:39
Происшествия

Злая кошка два дня продержала на кухне жительницу Архангельска

Российская газета 05:12
Общество

Глава ПФР рассказал о снижении числа пенсионеров в стране

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в беседе с «Российской газетой» заявил о снижении числа пенсионеров в стране.
RT на русском 00:48
Авто

Новый Volkswagen Golf GTI сфотографировали без камуфляжа

AutoNews вчера в 11:43
Экономика

Россия не пустила казахстанскую нефть в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не пустила в республику казахстанскую нефть.
Lenta.ru 07:00
Космос

Перспективную российскую ракету «Союз-5» признали неоптимальной

РИА Новости 04:51
Игры

Коллекция Half-Life может стать бесплатной в Steam до выхода Half-Life: Alyx

Актуальные Новости 07:22
Происшествия

Полицейского уволили после того, как он залил в машину ДПС виски

Вести.Ru 05:15
Происшествия

Замглавы Генштаба обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей

Замначальника Генштаба ВС России Халила Арсланова обвиняют в двух эпизодах мошенничества, общий ущерб от которых оценивается примерно в 6,7 млрд рублей, сообщают СМИ.
Газета.Ru 08:03
Общество

Учителей предложили обязать хранить педагогическую тайну

В России предложили ввести понятие педагогической тайны и обязать учителей и воспитателей хранить диагнозы и особенности развития детей в секрете.
Lenta.ru вчера в 17:14
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина с бойфрендом потратили 600 тысяч на отдых в Финляндии

Ребята остановились в люксовом отеле Design Hotel Levi, восемь ночей в котором обошлись им в 210 тысяч рублей.
StarHit.ru 01:00
Общество

Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Коммерсантъ 06:37
Политика

В Госдуме назвали сроки принятия закона о поправке к Конституции РФ

Globallookpress Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что законопроект о поправке к Конституции РФ может быть принят в весеннюю сессию.
РЕН ТВ 08:17
Общество

В Сбербанке предостерегли от отправки фотографий банковских карт

Мошенники могут с легкостью найти номера банковских карт в Сети, так как россияне сами выкладывают их в интернет, отправляя друг другу фотографии своих карт, например, через мессенджеры.
Известия 02:12
Политика

Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума

Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.
РБК 06:35
Футбол

ФНЛ. Бывший полузащитник «Ротора» подписал контракт с «Армавиром»

Полузащитник, которого попросили «на выход» из «Ротора», нашел себе вариант продолжения карьеры.
РИАЦ 08:14
Общество

Госдума одобрила строительство жилья на садовом участке за маткапитал

«Первое чтение прошёл законопроект, предусматривающий, что средства материнского капитала можно будет использовать на строительство жилого дома на садовом участке», — говорится в сообщении.
RT на русском 07:28
Шоу-бизнес

Сиделка рассказала о пропаже Заворотнюк из клиники

На прошлой неделе Telegram-канал Mash сообщал, что недавно Заворотнюк была переведена в другую клинику, где продолжает проходить ежедневные реабилитационные процедуры и продолжает лечение.
Московский Комсомолец 06:53
Общество

Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля

Как рассказали в Пенсионном фонде России, с 1 февраля увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников.
Туапсинские вести вчера в 03:19
Общество

СМИ узнали о поездке принца Гарри к Меган Маркл и сыну в Канаду

Принц Гарри вылетел из Великобритании в Канаду, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи, сообщили газеты The Sun и The Telegraph.
РБК вчера в 20:30
Общество

Ученые назвали провоцирующие онкологию привычки

Немецкие ученые назвали неочевидные факторы, провоцирующие развитие онкологии.
Известия 06:21
Экономика

ЦБ указал на риск снижения ставок по ипотеке

Регулятор указывает, что ипотека подвержена рискам из-за рефинансирования: во время снижения ставок клиенты стремятся перекредитоваться на более выгодных условиях.
РБК вчера в 07:56
Гаджеты

Intel придётся снизить цены на процессоры во втором полугодии

Дебют процессоров Intel Cascade Lake-X осенью прошлого года сопровождался заметной гуманизацией ценовой политики компании, хотя экономического смысла в снижении цен на процессоры такого класса было гораздо меньше, чем политического.
3DNews 04:57
Футбол

Мостовой оценил аренду Кокорина в «Сочи»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что решение «Зенита» отдать в аренду в «Сочи» форварда Александра Кокорина могло исходить от руководства санкт-петербургского клуба.
RT на русском 08:07
Политика

Вице-премьер Акимов не войдет в новое правительство Мишустина

В новый состав правительство не войдет исполняющий обязанность вице-премьера по транспорту и связи, куратор нацпрограммы «Цифровая экономика» Максим Акимов.
ФедералПресс 05:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Викторович Уйба
Российский врач
Российский медик, руководитель Федерального медико-биологического агентства России. Доктор медицинских наук, профессор, действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Заслуженный врач Российской Федерации, Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники. Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Скворцова Вероника Игоревна
Российский политик
Российский политик. Министр здравоохранения Российской Федерации c 21 мая 2012 года. Врач-невролог, нейрофизиолог, организатор здравоохранения. Член-корреспондент РАН. Доктор медицинских наук, профессор.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное