Полковник Черкалин, ставший символом коррупции в ФСБ, обвиняется главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России (СКР) в получении взяток в особо крупном размере и таком же особо крупном мошенничестве (ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 159 УК).

с чего всё началось

Как установило следствие, передача этих средств происходила на улице или в кафе, расположенных рядом со зданием ФСБ на Лубянке. Всего таким образом Черкалин получил $750 тыс. "Однако, когда услуги полковника Черкалина действительно понадобились банку, тот потребовал премию", — пишет газета.

СМИ узнали о даче взяток полковнику Черкалину в здании ФСБ на Лубянке

Общество В России вступил в силу закон о запрете хостелов в жилых домах В России вступил в силу закон о запрете на размещение гостиниц и хостелов в жилых домах.

Экономика На сокращение чиновников в России потратят почти 5 млрд рублей В ближайшие три года на увольнение федеральных чиновников планируют потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине.

Общество Атмосферное давление в Москве 1 октября достигло «барического дна» Атмосферное давление в столице во вторник, 1 октября, побило рекорд 1954 года и достигло «барического дна».

Недвижимость Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотеке Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотеке, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Шоу-бизнес 46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.

Культура Собчак прокомментировала отсутствие ее программы на Первом канале Ранее стало известно, что Первый канал удалил промо-ролик с участием Собчак, где говорится, что она будет телеведущей знаменитого ток-шоу "Пусть говорят".

Происшествия Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы.

Спорт Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.

Игры Ретроконсоль Atari VCS будет поддерживать потоковый сервис Antstream На момент запуска владельцы консоли получат эксклюзивный доступ к 50 классическим играм Atari.

Политика Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.

Армия и оружие В России начался осенний призыв Осенний призыв на военную службу начался в России 1 октября.

Происшествия Воспитанница детдома на Сахалине погибла, приняв ванну с кипятком Воспитанница интерната для умственно отсталых детей на севере Сахалина скончалась от ожогов, полученных в ванне с кипятком, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Общество Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».

Политика В сенате США заявили, что будут вынуждены рассмотреть импичмент Трампа Лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл признал, что не может не принять к рассмотрению вопрос об импичменте президента США Дональда Трампа, если за это проголосует контролируемая демократами палата представителей.

Политика «Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке «Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».

Технологии Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook В работе социальной сети Facebook произошел сбой, следует из данных портала Downdetector.

Политика Грета Тунберг приглашена в Госдуму Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.

Футбол Артем Дзюба оценил вероятность своего перехода в «Спартак» Нападающий петербургского клуба «Зенит» Артем Дзюба прокомментировал слухи о своем возвращении в «Спартак».

Политика Самым влиятельным депутатом Госдумы стал Андрей Макаров Самым влиятельным стал председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Гаджеты Узкие рамки, процессор Arm, два порта USB-C и Windows Core OS: тонкий планшет Microsoft Surface 7 позирует на рендерах Ожидается премьера ноутбука Surface Laptop 3, а также двух планшетов — Surface 7 и Surface Pro 7. На этих рендерах позирует, пожалуй, самая интересная из новинок — Surface 7. Интересен он по ряду причин.

Общество В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения В Петербурге закрыли створы комплекса защитных сооружений в Кронштадте.

Политика Связь Байдена и Клинтон с Украиной призвали расследовать в сенате США Сенаторы-республиканцы Чак Грассли и Рон Джонсон обратились с письмом к генпрокурору США Уильяму Барру, в котором попросили того заняться расследованием связи вице-президента Джо Байдена и бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон с Украиной.

Политика Белоруссия считает бессмысленным размещение российской военной базы Размещение российской военно-воздушной базы в Белоруссии не имеет никакого смысла, заявил в интервью РБК министр иностранных дел республики Владимир Макей.