Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель на этой неделе устроили горячий спор насчет газопровода "Северный поток - 2", НАТО и Китая. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя американской администрации.

СМИ узнали о «горячем споре» Трампа и Меркель о «Северном потоке - 2»

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