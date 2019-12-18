Экономика
РБКСМИ узнали о недовольстве силовиков идеей упростить доступ к недрам
Правительство может отклонить предложенный Минприроды законопроект, который предлагает увеличить порогового значение для золотоносных участков недр федерального значения с 50 до 200 т. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к министерству.
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с чего всё началось
Документ подготовлен во исполнение поручений президента РФ и внесен в правительство в июне, чтобы «способствовать привлечению частных инвестиций, в том числе иностранных, при добыче рудного золота, развитию труднодоступных территорий, а также повысить интерес к добыче золота в России», сообщало Минприроды.Коммерсантъвчера в 18:02
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Доступ частных компаний к крупным месторождениям золота в России могут не расширить
Газета.Ruвчера в 22:31
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По мнению профессора, быстрее всего приводят к опьянению херес и портвейн, которые достаточно быстро попадают в кровоток.
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Япония потребовала от России вернуть задержанные рыболовные суда
Япония по дипломатическим каналам требует от России вернуть в порт приписки пять задержанных рыболовных судов вместе с экипажем, сообщило агентство «Киодо» со ссылкой на японский МИД.
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Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
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Хоккей
«Каролина» победила «Виннипег» в матче НХЛ
Политика
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Президент США Дональд Трамп собирается посетить ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе, который пройдет с 21 по 24 января.
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Герасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту
Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, его слова приводит газета "Красная звезда".
Происшествия
В Ленобласти при обыске в доме многодетной семьи нашли арсенал оружия
Финансы
ФАС РФ хочет наказывать банки за «антиотмывочные» тарифы при переводах
Федеральная антимонопольная служба России хочет наказывать банки, которые используют прогрессивные комиссии при переводе средств от юрлиц и индивидуальных предпринимателей на счета физлиц, прикрываясь "антиотмывочным" законодательством, сообщили в пресс-службе ведомства.
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НАТО ответит на небывалую активность российских подлодок
Политика
NBC: временный поверенный в делах США на Украине покидает пост
Временный поверенный в делах США на Украине Билл Тейлор покинет свой пост в начале 2020 года, сообщает NBC со ссылкой на источник.
Здоровье
Володин указал на низкую зарплату врачей
В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр
Ранее в декабре посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что лидеры двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин нашли подходы к решению вопроса о компенсации Минску потерь из-за налогового маневра.
Биатлон
В Анси снег есть, но к полудню он превращается в кашу. Что об этом думают тренеры?
MatchTV.ru узнал об ожиданиях от третьего этапа Кубка мира у старших тренеров мужской и женской сборной России, а также поговорил о погоде с главным тренером норвежской команды – Зигфридом Мазе.
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Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
Политика
«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу
Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года.
Общество
Аветисян готов заключить мировое соглашение с Baring Vostok
Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян в интервью РБК рассказал, что готов заключить мировое соглашение с инвестфондом Baring Vostok.
Экономика
Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка
Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Политика
Экс-премьера Украины и бывшего спикера Рады лишили госохраны
Украинские власти сняли государственную охрану с бывшего премьера страны Арсения Яценюка и экс-спикера Рады Александра Турчинова, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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Перечислен рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов
Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных подержанных кроссоверов разных возрастных категорий.
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Завершение саги: премьера «Звездных войн» прошла в Москве
Как сообщает ТАСС, на премьеру пригласили писателя Сергея Лукьяненко, актрис Ксению Суркову, Екатерину Климову, актера Андрея Мерзликина, музыканта Романа Архипова и многих других.
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«Лейпциг» вырвал ничью в матче с дортмундской «Боруссией»
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
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Виктория Скрипаль усомнилась в отказе дяди от встречи с дипломатами
Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль заявила РИА Новости, что не верит на слово послу Великобритании в РФ Лори Бристоу, заявившему об отказе Скрипалей встречаться с представителями российского посольства в Лондоне, но если это действительно так, она не понимает логику родственников.
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Движение на зеленой ветке метро в Москве восстановили
Ранее на Замоскворецкой линии не было движения поездов от станции "Орехово" до станции "Автозаводская" из-за пассажира на путях.
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Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.