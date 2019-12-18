Документ подготовлен во исполнение поручений президента РФ и внесен в правительство в июне, чтобы «способствовать привлечению частных инвестиций, в том числе иностранных, при добыче рудного золота, развитию труднодоступных территорий, а также повысить интерес к добыче золота в России», сообщало Минприроды.

с чего всё началось

Правительство может отклонить предложенный Минприроды законопроект, который предлагает увеличить порогового значение для золотоносных участков недр федерального значения с 50 до 200 т. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к министерству.

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