Экономика

РБКРБКСМИ узнали о недовольстве силовиков идеей упростить доступ к недрам

Правительство может отклонить предложенный Минприроды законопроект, который предлагает увеличить порогового значение для золотоносных участков недр федерального значения с 50 до 200 т. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к министерству.
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с чего всё началось

Свойская унция

Документ подготовлен во исполнение поручений президента РФ и внесен в правительство в июне, чтобы «способствовать привлечению частных инвестиций, в том числе иностранных, при добыче рудного золота, развитию труднодоступных территорий, а также повысить интерес к добыче золота в России», сообщало Минприроды.
Коммерсантъвчера в 18:02

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Repsol обложили в Сибири

Коммерсантъвчера в 18:02

СМИ узнали о недовольстве силовиков идеей упростить доступ к недрам

РБК00:19

Доступ частных компаний к крупным месторождениям золота в России могут не расширить

Газета.Ruвчера в 22:31

Частным золотодобытчикам могут не расширить доступ к крупным недрам

News.ruвчера в 23:30
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Происшествия

Российская журналистка выругалась матом в эфире

Lenta.ru вчера в 22:00
Общество

Названы самые опасные алкогольные напитки

По мнению профессора, быстрее всего приводят к опьянению херес и портвейн, которые достаточно быстро попадают в кровоток.
Российская газета 16 декабря в 21:55
Общество

Япония потребовала от России вернуть задержанные рыболовные суда

Япония по дипломатическим каналам требует от России вернуть в порт приписки пять задержанных рыболовных судов вместе с экипажем, сообщило агентство «Киодо» со ссылкой на японский МИД.
Коммерсантъ 00:25
Энергетика

СМИ узнали о проекте «Газпрома» с газохимическим комплексом на Ямале

«Газпром» готовит проект строительства на полуострове Ямал газохимического комплекса по производству полимеров на базе Бованенковского кластера месторождений.
РБК вчера в 18:31
Происшествия

Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
RT на русском вчера в 21:59
Футбол

Вратарь Яшин подписал контракт с «Динамо»

Газета.Ru вчера в 20:51
Политика

Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса

Президент Украины Владимир Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса, убрав упоминание об этом из конституции страны.
Lenta.ru вчера в 21:27
Политика

Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:00
Хоккей

«Каролина» победила «Виннипег» в матче НХЛ

РИА Новости вчера в 23:36
Политика

СМИ сообщили о планах Трампа посетить экономический форум в Давосе

Президент США Дональд Трамп собирается посетить ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе, который пройдет с 21 по 24 января.
РБК вчера в 14:05
Армия и оружие

Герасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту

Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, его слова приводит газета "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 17:01
Происшествия

В Ленобласти при обыске в доме многодетной семьи нашли арсенал оружия

Российская газета 16 декабря в 23:20
Финансы

ФАС РФ хочет наказывать банки за «антиотмывочные» тарифы при переводах

Федеральная антимонопольная служба России хочет наказывать банки, которые используют прогрессивные комиссии при переводе средств от юрлиц и индивидуальных предпринимателей на счета физлиц, прикрываясь "антиотмывочным" законодательством, сообщили в пресс-службе ведомства.
ПРАЙМ 00:13
Армия и оружие

НАТО ответит на небывалую активность российских подлодок

Lenta.ru 16 декабря в 05:09
Политика

NBC: временный поверенный в делах США на Украине покидает пост

Временный поверенный в делах США на Украине Билл Тейлор покинет свой пост в начале 2020 года, сообщает NBC со ссылкой на источник.
Коммерсантъ вчера в 22:12
Здоровье

Володин указал на низкую зарплату врачей

В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.
News.ru 16 декабря в 11:03
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр

Ранее в декабре посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что лидеры двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин нашли подходы к решению вопроса о компенсации Минску потерь из-за налогового маневра.
Lenta.ru вчера в 23:42
Биатлон

В Анси снег есть, но к полудню он превращается в кашу. Что об этом думают тренеры?

MatchTV.ru узнал об ожиданиях от третьего этапа Кубка мира у старших тренеров мужской и женской сборной России, а также поговорил о погоде с главным тренером норвежской команды – Зигфридом Мазе.
Матч ТВ вчера в 11:17
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru вчера в 09:53
Политика

«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу

Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года.
РБК вчера в 14:39
Общество

Аветисян готов заключить мировое соглашение с Baring Vostok

Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян в интервью РБК рассказал, что готов заключить мировое соглашение с инвестфондом Baring Vostok.
Коммерсантъ вчера в 22:40
Экономика

Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка

Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Ведомости вчера в 09:02
Политика

Экс-премьера Украины и бывшего спикера Рады лишили госохраны

Украинские власти сняли государственную охрану с бывшего премьера страны Арсения Яценюка и экс-спикера Рады Александра Турчинова, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 11:34
Авто

Перечислен рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов

Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных подержанных кроссоверов разных возрастных категорий.
Автоновости дня 16 декабря в 03:20
Кино

Завершение саги: премьера «Звездных войн» прошла в Москве

Как сообщает ТАСС, на премьеру пригласили писателя Сергея Лукьяненко, актрис Ксению Суркову, Екатерину Климову, актера Андрея Мерзликина, музыканта Романа Архипова и многих других.
РЕН ТВ вчера в 19:32
Футбол

«Лейпциг» вырвал ничью в матче с дортмундской «Боруссией»

ГЛАС.RU вчера в 23:25
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru вчера в 16:22
Общество

Виктория Скрипаль усомнилась в отказе дяди от встречи с дипломатами

Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль заявила РИА Новости, что не верит на слово послу Великобритании в РФ Лори Бристоу, заявившему об отказе Скрипалей встречаться с представителями российского посольства в Лондоне, но если это действительно так, она не понимает логику родственников.
РИА Новости вчера в 12:47
Происшествия

Движение на зеленой ветке метро в Москве восстановили

Ранее на Замоскворецкой линии не было движения поездов от станции "Орехово" до станции "Автозаводская" из-за пассажира на путях.
ТАСС 00:21
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости вчера в 04:19
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