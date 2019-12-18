Экономика

РБКРБКСМИ узнали о недовольстве силовиков идеей упростить доступ к недрам

Правительство может отклонить предложенный Минприроды законопроект, который предлагает увеличить порогового значение для золотоносных участков недр федерального значения с 50 до 200 т. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к министерству.
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с чего всё началось

Свойская унция

Документ подготовлен во исполнение поручений президента РФ и внесен в правительство в июне, чтобы «способствовать привлечению частных инвестиций, в том числе иностранных, при добыче рудного золота, развитию труднодоступных территорий, а также повысить интерес к добыче золота в России», сообщало Минприроды.
Коммерсантъвчера в 18:02

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Свойская унция

Коммерсантъвчера в 18:02

СМИ узнали о недовольстве силовиков идеей упростить доступ к недрам

РБК00:19

Доступ частных компаний к крупным месторождениям золота в России могут не расширить

Газета.Ruвчера в 22:31

Частным золотодобытчикам могут не расширить доступ к крупным недрам

News.ruвчера в 23:30

Частным золотодобытчикам могут запретить доступ к крупным недрам

ГЛАС.RU01:20
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Общество

Губернатор Калужской области перейдет в Совет Федерации

Первый по бюджету Глава Калужской области Анатолий Артамонов после отставки перейдет на работу в Совет Федерации, рассказали РБК два источника, близких к верхней палате Федерального собрания.
РБК 01:00
Общество

ФАС одобрила проект о доступе провайдеров сети к инфраструктуре домов

Федеральная антимонопольная служба России поддержала проект о предоставлении интернет-провайдерам безвозмездного доступа к инфраструктуре многоквартирных домов для оказания телекоммуникационных услуг.
RT на русском вчера в 21:51
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru вчера в 09:53
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости вчера в 04:19
Политика

Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:00
Авто

Полный привод и цифровая приборка: Kia представила новую Optima

На домашнем для модели рынке Кореи и в Северной Америке седан поступит в продажу с 1,6-литровым бензиновым двигателем с отдачей 180 л.с. и 265 Нм крутящего момента.
AutoNews 01:40
Политика

Зеленский предложил «убрать» «специальный статус» Севастополя

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать из Конституции страны упоминание о "специальном статусе" Севастополя.
Газета.Ru вчера в 22:41
Происшествия

На границе задержаны трое участников перестрелки под Ростовом

Ранее правоохранители задержали троих участников перестрелки, еще четверо были объявлены в международный розыск по обвинению в совершении убийства.
Российская газета 01:32
Происшествия

Очередной конфликт произошел на границе Таджикистана и Киргизии

Эхо Москвы 01:30
Футбол

«Рубин» убеждает возглавить команду Леонида Слуцкого

Как только Слуцкий ушёл из "Витесса" на связь выходил главный управленец Рубина Рустем Сайманов, но ничего не вышло.
Sport.ru 16 декабря в 08:14
Армия и оружие

Генштаб предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту

Североатлантический альянс целенаправленно готовится к крупномасштабному военному конфликту - об этом свидетельствуют сценарии интенсивных военных учений блока, заявил на брифинге перед военными атташе иностранных государств начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.
Газета.Ru 01:57
Происшествия

ООН подтвердила, что задержанный во «Внуково» метадон принадлежит ей

РИА Новости вчера в 20:12
Политика

Зеленский прокомментировал стычки возле Рады

Lenta.ru вчера в 14:10
Кино

Россияне выбрали лучшие фильмы года

Россияне выбрали лучшие фильмы 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику проекта «Кино Mail.ru».
Lenta.ru 01:37
Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора

Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
РБК 15 декабря в 23:00
Общество

В Японии считают неприемлемым задержание своих рыболовных судов

Япония считает неприемлемым задержание пяти своих рыболовных судов российскими пограничниками, но отмечает, что здоровью экипажа ничто не угрожает, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга.
РИА Новости 00:10
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о компенсациях за налоговый маневр

Согласно шестилетнему маневру, Белоруссия приобретала российскую нефть, но не выплачивала необходимые пошлины.
Газета.Ru 00:41
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru вчера в 16:22
Хоккей

Форвард «Каролины» Свечников снова забил гол из-за ворот соперника

Российская газета вчера в 23:37
Экономика

Есть ли у Украины шансы пополнить казну за счет активов «Газпрома»

Оспаривание процедуры – единственный шанс «Газпрома», поскольку в самом газовом контракте 2009 года оговорено, что решение Стокгольмского арбитража не подлежит оспариванию.
Профиль 16 декабря в 16:01
Культура

«Квартал 95» посвятил новую песню бывшей главе Нацбанка Украины

Discover24 вчера в 03:46
Происшествия

Мужчина погиб под поездом на станции метро «Коломенская» в Москве

Российская газета 01:19
Футбол

Оздоев назвал 2019 год лучшим в карьере

RT на русском вчера в 14:39
Технологии

В WhatsApp найдена уязвимость в групповых чатах

В популярном мессенджере WhatsApp была найдена уязвимость, которая мешает создавать групповые чаты и работать с ними.
ToDay News Ufa вчера в 12:34
Культура

Мультсериал «Симпсоны» отмечает 30-летие

Говорит Москва вчера в 07:50
Политика

От ФБР потребовали объяснений из-за слежки за командой Трампа

Судья потребовала, чтобы спецслужба не позднее 10 января 2020 года дала объяснение о том, что намеревается сделать для обеспечения достоверности будущих заявок.
REGNUM 01:56
Общество

Агрегаторы такси уравняют в ответственности с перевозчиками

Согласно законопроекту, главным условием работы агрегаторов станет введение солидарной ответственности за вред, причиненный здоровью пассажира или его багажу, в случае аварии или другого происшествия.
РБК 00:34
Происшествия

Полицейских на Сахалине осудили за пытки женщины

Трое полицейских на Сахалине получили сроки за пытки задержанной женщины.
Известия 01:45
Экономика

Власти Мексики объявили о самом большом за 44 года повышении минимальной зарплаты

Минимальная зарплата в Мексике с января 2020 года увеличится на 20% и составит 123,2 песо (порядка $6,5) в день.
ТАСС 16 декабря в 23:51
Экономика

ФАС накажет банки за «антиотмывочные» тарифы при переводах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует наказывать банки, которые, прикрываясь антиотмывочным законодательством, используют «прогрессивные» комиссии при денежном переводе юрлиц и индивидуальных предпринимателей на счета физлиц.
Коммерсантъ 00:47
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