Экономика

РБКРБКСМИ узнали о недовольстве силовиков идеей упростить доступ к недрам

Правительство может отклонить предложенный Минприроды законопроект, который предлагает увеличить порогового значение для золотоносных участков недр федерального значения с 50 до 200 т. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к министерству.
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Свойская унция

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Доступ частных компаний к крупным месторождениям золота в России могут не расширить

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СМИ узнали о недовольстве силовиков идеей упростить доступ к недрам

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Частным золотодобытчикам могут не расширить доступ к крупным недрам

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Частным золотодобытчикам могут запретить доступ к крупным недрам

ГЛАС.RU01:20

Правительство преградит дорогу частным инвесторам к крупным залежам российского золота

ФедералПресс07:04

Силовики возмутились доступом иностранцев к недрам

Век06:26
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Общество

В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском

Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
REGNUM 03:27
Политика

Меркель выступила против антироссийских санкций США

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против санкций, которые США намереваются ввести из-за российского трубопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 08:14
Политика

Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту

"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
РИА Новости 05:42
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Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»

Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайства Российской Федерации об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний «Укрнафта» и «Стабил».
РБК 06:24
Происшествия

В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
РИА Новости 06:50
Армия и оружие

Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
RT на русском 03:30
Общество

Украина подписала соглашение с Румынией о реверсе газа

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время может быть заключено соглашение между Молдавией и Газпромом на поставки природного газа на ближайшие три года.
REGNUM 06:28
Происшествия

Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца

Гатчинский городской суд арестовал Андрея Бовта, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью.
RT на русском 06:43
Здоровье

В Москве Росгвардия приехала в больницу, где отказались уволиться 100 медиков

В своей публикации Васильева пишет, что он принуждает врачей к увольнению под предлогом капитального ремонта и закрытия учреждения.
Газета.Ru 07:50
Политика

Народный совет ЛНР принял закон о границах республики

Народный совет самопровозглашенной Луганской народной республики принял закон, определяющий границы ЛНР в пределах Луганской области Украины, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08:14
Общество

Госдума приняла закон о развитии виноделия в РФ

Как считает Володин, "создание отрасли виноградарства и виноделия сыграет серьезную роль в развитии экономики страны - за счет новых рабочих мест, импортозамещения и дополнительных доходов в бюджеты регионов - Краснодара, Крыма, Севастополя, Ростовской области, Дагестана, Ставрополя, Волгограда и Астрахани".
Интерфакс 07:15
Политика

Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса до 31 декабря 2020 года.
РИА Новости 08:35
Общество

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия вчера в 09:44
Происшествия

Имитировавшего отравление «Новичком» британца осудили за изнасилование

Житель Великобритании Алекс Кинг, который, возможно, инсценировал ранее отравление нервно-паралитическим веществом в одном из ресторанов Солсбери, приговорен к семи с половиной годам тюремного заключения за изнасилование, сообщает полиция Лондона.
РИА Новости 08:21
Политика

Развожаев оценил идею Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса»

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.
RT на русском 08:03
Общество

Собянин заявил о «забавляющих» его жалобах на сжигание и вывоз мусора

Мэр добавил, что слышал жалобы и на полигоны, в том числе в Шиесе. «В тайгу собрались везти мусор — не дай бог!» — отметил он.
РБК 08:24
Происшествия

СК возбудил дело после гибели тамбовского вице-губернатора

Следователи возбудили уголовное дело после гибели вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова, находившегося под следствием.
RT на русском 07:48
Общество

В Рязанской области 31 декабря объявили выходным днём

В отличие от других субъектов России в Рязанской области последний рабочий день перенесён не на 28, а на 21 декабря.
REGNUM 07:01
Политика

Госдума закрывает осеннюю сессию

Сегодня, 18 декабря, Госдума проведет завершающее осеннюю сессию пленарное заседание, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 16:01
Происшествия

По делу попавшей в выгребную яму девочки задержали ее отчима

Интерфакс 07:45
Общество

В России полностью заблокировали популярный пиратский кинотеатр LostFilm

Роскомнадзор целиком заблокировал портал LostFilm.tv. Платформа является одним из наиболее популярных пиратских кинотеатров.
Lenta.ru 08:31
Общество

Rambler отзывает иск к Twitch без выплаты компенсации

Компания Rambler Group в среду отозвала иск к стриминговому сервису Twitch о нелегальном распространении трансляций футбольных матчей Английской премьер-лиги.
ТАСС 06:27
Армия и оружие

Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии

Перспективные российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап испытаний в Сирии, передает «Красная звезда» заявление начальника генштаба российских вооруженных сил Валерия Герасимова.
Lenta.ru 03:42
Политика

В Верховной раде решили сделать из Кубани украинскую Кубу

Российский регион необходимо «заполучить» в сферу влияния Киева, заявил депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
News.ru 07:59
Политика

Бывший министр рассказал о срыве переговоров Ельцина и Дудаева

В 1994 году президент Борис Ельцин должен был провести переговоры с лидером чеченских сепаратистов Джохаром Дудаевым, однако в последний момент встречу отменили, рассказал РБК экс-министр по делам национальностей Вячеслав Михайлов.
РИА Новости 06:55
Общество

Собянин возложил ответственность за «московское дело» на организаторов митингов

Ответственность за пострадавших на митингах и осужденных по «московскому делу» лежит на тех, кто призывал людей принимать участие в несанкционированных акциях, считает мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 07:31
Общество

Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти

Lenta.ru вчера в 23:31
Происшествия

Мужчина умер после падения на катке на Красной площади

Известия 06:59
Политика

Рада приняла законопроект о депутатской неприкосновенности

Депутаты Верховной рады проголосовали за законопроект, который вносит изменения в законодательство, чтобы ограничить депутатскую неприкосновенность.
RT на русском 06:24
Спорт

В Кремле подтвердили награждение министра спорта орденом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что министр спорта орденом Павел Колобков был награжден орденом Александра Невского, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:01
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