Экономика
РБКСМИ узнали о недовольстве силовиков идеей упростить доступ к недрам
Правительство может отклонить предложенный Минприроды законопроект, который предлагает увеличить порогового значение для золотоносных участков недр федерального значения с 50 до 200 т. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к министерству.
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Доступ частных компаний к крупным месторождениям золота в России могут не расширить
Газета.Ruвчера в 22:31
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Общество
В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском
Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
Политика
Меркель выступила против антироссийских санкций США
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против санкций, которые США намереваются ввести из-за российского трубопровода «Северный поток-2».
Политика
Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту
"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
Политика
Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»
Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайства Российской Федерации об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний «Укрнафта» и «Стабил».
Происшествия
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Общество
Украина подписала соглашение с Румынией о реверсе газа
Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время может быть заключено соглашение между Молдавией и Газпромом на поставки природного газа на ближайшие три года.
Происшествия
Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца
Гатчинский городской суд арестовал Андрея Бовта, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью.
Здоровье
В Москве Росгвардия приехала в больницу, где отказались уволиться 100 медиков
В своей публикации Васильева пишет, что он принуждает врачей к увольнению под предлогом капитального ремонта и закрытия учреждения.
Политика
Народный совет ЛНР принял закон о границах республики
Народный совет самопровозглашенной Луганской народной республики принял закон, определяющий границы ЛНР в пределах Луганской области Украины, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Госдума приняла закон о развитии виноделия в РФ
Как считает Володин, "создание отрасли виноградарства и виноделия сыграет серьезную роль в развитии экономики страны - за счет новых рабочих мест, импортозамещения и дополнительных доходов в бюджеты регионов - Краснодара, Крыма, Севастополя, Ростовской области, Дагестана, Ставрополя, Волгограда и Астрахани".
Политика
Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса до 31 декабря 2020 года.
Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Происшествия
Имитировавшего отравление «Новичком» британца осудили за изнасилование
Житель Великобритании Алекс Кинг, который, возможно, инсценировал ранее отравление нервно-паралитическим веществом в одном из ресторанов Солсбери, приговорен к семи с половиной годам тюремного заключения за изнасилование, сообщает полиция Лондона.
Политика
Развожаев оценил идею Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса»
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.
Общество
Собянин заявил о «забавляющих» его жалобах на сжигание и вывоз мусора
Мэр добавил, что слышал жалобы и на полигоны, в том числе в Шиесе. «В тайгу собрались везти мусор — не дай бог!» — отметил он.
Происшествия
СК возбудил дело после гибели тамбовского вице-губернатора
Следователи возбудили уголовное дело после гибели вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова, находившегося под следствием.
Общество
В Рязанской области 31 декабря объявили выходным днём
В отличие от других субъектов России в Рязанской области последний рабочий день перенесён не на 28, а на 21 декабря.
Политика
Госдума закрывает осеннюю сессию
Сегодня, 18 декабря, Госдума проведет завершающее осеннюю сессию пленарное заседание, сообщает ИА REGNUM.
Общество
В России полностью заблокировали популярный пиратский кинотеатр LostFilm
Роскомнадзор целиком заблокировал портал LostFilm.tv. Платформа является одним из наиболее популярных пиратских кинотеатров.
Общество
Rambler отзывает иск к Twitch без выплаты компенсации
Компания Rambler Group в среду отозвала иск к стриминговому сервису Twitch о нелегальном распространении трансляций футбольных матчей Английской премьер-лиги.
Армия и оружие
Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии
Перспективные российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап испытаний в Сирии, передает «Красная звезда» заявление начальника генштаба российских вооруженных сил Валерия Герасимова.
Политика
В Верховной раде решили сделать из Кубани украинскую Кубу
Российский регион необходимо «заполучить» в сферу влияния Киева, заявил депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
Политика
Бывший министр рассказал о срыве переговоров Ельцина и Дудаева
В 1994 году президент Борис Ельцин должен был провести переговоры с лидером чеченских сепаратистов Джохаром Дудаевым, однако в последний момент встречу отменили, рассказал РБК экс-министр по делам национальностей Вячеслав Михайлов.
Общество
Собянин возложил ответственность за «московское дело» на организаторов митингов
Ответственность за пострадавших на митингах и осужденных по «московскому делу» лежит на тех, кто призывал людей принимать участие в несанкционированных акциях, считает мэр Москвы Сергей Собянин.
Общество
Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти
Политика
Рада приняла законопроект о депутатской неприкосновенности
Депутаты Верховной рады проголосовали за законопроект, который вносит изменения в законодательство, чтобы ограничить депутатскую неприкосновенность.
Спорт
В Кремле подтвердили награждение министра спорта орденом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что министр спорта орденом Павел Колобков был награжден орденом Александра Невского, передает корреспондент "Газеты.Ru".