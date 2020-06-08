с чего всё началось

Казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов», играющие в высшем дивизионе чемпионата России по футболу, в понедельник, 8 июня, провели на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани товарищеский матч вопреки запрету региональных властей на спортивные мероприятия. Об этом пишет портал tatar-inform.

СМИ узнали о нелегальном товарищеском матче между клубами РПЛ

Общество Масочно-перчаточный режим сохранится в Москве В общественных местах по-прежнему требуется соблюдать социальную дистанцию. С 9 июня в Москве отменяется самоизоляция и пропускной режим. 34

Шоу-бизнес Оскар Кучера назвал пугающие последствия перенесенного коронавируса Недавно Оскар Кучера вместе с семьей переболел коронавирусом. Актер переносил заболевание достаточно тяжело.

Авто Составлен список автомобилей с самыми ненадежными АКПП В список ненадежных попали агрегаты, устанавливаемые в модели Sentra, Versa Note, Pathfinder, Maxima, Rogue и Infiniti QX60 2012-2015 годов выпуска. 47

Общество Россиянам вновь разрешили поездки за границу Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу. 1,4K

Политика Елена Шувалова исключена из КПРФ Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший. 1,2K

Политика Захарова оценила сообщения о «причастности» России к беспорядкам в США Предположения о «причастности» России к протестам в США являются примером того, что некоторые американские политики не имеют представления о действительной картине событий, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова. 1

Общество В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев. 72

Футбол Трансферное окно в Италии будет открыто с 1 сентября по 5 октября Сообщается, что в Италии клубы смогут покупать и продавать игроков с 1 сентября по 5 октября.

Шоу-бизнес Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости. 297

Футбол Рахим Стерлинг и «Манчестер Сити»: что может случиться этим летом Почему Стерлинг может уйти из "Манчестер Сити" "Манчестер Сити" в последние годы находится на ведущих ролях в Англии.

Общество Члены избиркомов призвали коллег не участвовать в голосовании Члены избиркомов, имеющие право решающего голоса, начали распространять обращения к членам избирательных комиссий «Мы не расходный материал», сообщили «Открытые медиа».

Экономика Всемирный банк: экономика России в 2020 году упадет на 6% Ранее прогноз ВБ по спаду ВВП России составлял 1%. Теперь же во Всемирном банке считают в 2020 году российская экономика упадет на 6%. 49

Политика На Украине заявили о невозможности возврата Донбасса Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112» заявила о невозможности возврата Донбасса, передает РИА Новости. 133

Киберспорт OG отказалась от второго состава по Dota 2 Киберспортивная организация OG объявила о роспуске состава OG Seed по Dota 2. Клуб объяснил, что вынужден отказаться от второго состава по Dota 2 из-за конфликта интересов.

Общество В Саратовской области отменят пропускной режим с 11 июня Правительство Саратовской области 11 июня отменяет пропускной режим в регионе и запрет на посещение кладбищ, бань и саун, оказание стоматологических услуг, до 21 июня сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет, масочный режим и некоторые другие ограничительные меры, сообщил в понедельник вице-губернатор Александр Стрелюхин. 23

Общество Минздрав изменит правила получения медсправок для водителей В проекте новой редакции приказа 344Н, который определяет правила получения медсправок для водителей и кандидатов в водители, отсутствует требование сдавать анализ крови на наличие маркера CDT. 4