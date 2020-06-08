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РБКРБКСМИ узнали о нелегальном товарищеском матче между клубами РПЛ

Казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов», играющие в высшем дивизионе чемпионата России по футболу, в понедельник, 8 июня, провели на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани товарищеский матч вопреки запрету региональных властей на спортивные мероприятия. Об этом пишет портал tatar-inform.
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«Крылья Советов» и «Рубин» действительно провели тайный товарищеский матч в понедельник в Казани, сообщает РБК
 со ссылкой на пресс-службу самарского клуба.
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