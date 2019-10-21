Армия и оружие

РБКРБКСМИ узнали о нештатной ситуации на учениях под руководством Путина

Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019», финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к Минобороны.
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с чего всё началось

Подводники отстрелялись по неполной программе

Во время стратегического командно-штабного учения «Гром-2019», финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к Минобороны.
Ведомостивчера в 17:32

Подробнее о событии

На военных учениях с участием Путина произошел сбой

Ведомости02:50

Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России

Lenta.ruвчера в 18:58

Главные новости к утру 21 октября

Коммерсантъ00:02

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:30

СМИ сообщили о нештатной ситуации при запуске ракеты на учениях «Гром-2019»

РИА Новостивчера в 22:29

СМИ узнали о сбое устаревшей ракеты на «ядерных» учениях «Гром-2019»

URA.Ruвчера в 21:09

При запуске ракеты на учениях «Гром-2019» произошел сбой

Газета.Ru02:29
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Происшествия

Названо число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае

REGNUM 19 октября в 03:29
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В Таджикистане стартуют учения ОДКБ «Нерушимое братство-2019»

Sputnik Таджикистан 01:54
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В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая

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Российская газета вчера в 13:31
Армия и оружие

Тысячу американских военных перебросят из Сирии в Ирак

В Пентагоне объявили о перебросе военных из Сирии в Ирак. В общей сложности передислокация ожидает около тысячи американских солдат.
Комсомольская правда вчера в 01:40
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Ведомости вчера в 15:57
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Медведев и Вучич приняли военный парад в Белграде

Глава российского правительства Дмитрий Медведев вместе с президентом Сербии Александром Вучичем принял парад в сербской столице, посвящённый 75-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.
News.ru 19 октября в 08:49
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Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу

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Интерфакс 02:54
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Президенты России и Египта обсудят возобновление авиасообщения

Восстановление авиасообщения между курортами Шарм-эш-Шейха, Хургады и российскими аэропортами во время саммита Россия–Африка обсудят президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси.
Известия вчера в 17:42
Авто

Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили

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На шоу Светланы Лободы Наташа Королева пришла со шрамом

Российская певица Наташа Королева пришла на шоу Светланы Лободы в необычном образе-зомби.
Культуромания вчера в 10:55
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В России каждая десятая компания планирует сократить работников

В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
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Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
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Среди других транспортных средств самый большой налог предстоит уплатить владельцам катера 1982 года выпуска с двигателем мощностью 2000 л.с. (100 тыс. рублей), воздушного судна 1987 года выпуска с двигателем мощностью 1000 л.с. (25 тыс. рублей) и вертолета 2009 года выпуска с двигателем мощностью 800 л.с. (20 тыс. рублей), следует из данных регионального УФНС по Новосибирской области.
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Голливудская актриса и лицо дома Dior Дженнифер Лоуренс вышла замуж

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за директора картинной галереи Кука Марони.
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Россиянка Павлюченкова поднялась на 30-е место в рейтинге WTA

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Аптечные продажи антидепрессантов и успокоительных выросли на 12–15% по сравнению с годом ранее.
Известия вчера в 14:00
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Росгвардеец погиб в Хабаровске в ходе соревнований

Газета.Ru вчера в 12:37
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«Нафтогаз» предъявит «Газпрому» иск на $11 млрд

Украинский "Нафтогаз" предъявит "Газпрому" 1 ноября новый иск.
Газета.Ru 18 октября в 12:28
Происшествия

СК завершил следствие по делу о гибели 13 человек в Тверской области

Следственные органы завершили расследование уголовного дела о гибели 13 человек в автоаварии в Тверской области, сообщила пресс-служба СКР 21 октября.
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Директор школы на Сахалине, где избили школьницу, уволилась

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В Сети опубликовано видео исторического проката ученицы Тутберидзе

РЕН ТВ вчера в 16:17
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СК предъявил обвинение задержанному за убийство девочки в Саратове

РИА Новости 02:47
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Facebook заблокировал страницу проекта МИА «Россия сегодня» об Арктике

Facebook удалил англоязычную страницу одного из сайтов МИА "Россия сегодня" — портала Arctic.ru.
РИА Новости 02:04
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В Роспатенте рассказали о самой необычной в 2019 году заявке на патент

Самой необычной заявкой на патент 2019 года оказался зимний гаечный ключ.
Российская газета вчера в 20:41
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Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА

В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
Известия вчера в 18:08
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Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков

Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
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Стали известны регионы с самым доступным газом для населения

В рейтинг включены 73 региона, где население пользуется сетевым газом и по которым Росстат публикует данные о средних потребительских ценах.
РИА Новости вчера в 17:17
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Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть

Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Газета.Ru вчера в 09:55
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Вин Дизель анонсировал тизер «Бладшота»

Kinonews.ru вчера в 16:41
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