Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиWP узнал о неудачной операции США против еще одного иранского военного

По информации издания, Соединенные Штаты провели отдельную безуспешную операцию против Абдула Резы Шахлаи, одного из ведущих командиров Корпуса стражей исламской революции. Сулеймани возглавлял этот корпус.
Читать в источнике
Комментировать25
с чего всё началось
В тот день, когда США в Багдаде ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани, командовавшего спецподразделением «Аль-Кудс», американские военные пытались убить еще одного высокопоставленного иранского военачальника — Абдула Резу Шахлаи, сообщает
 The Washington Post со ссылкой на источники.
РБК15:03

Подробнее о событии

СМИ узнали о неудачной операции США против еще одного командира КСИР

Известия14:22

Washington Post: Американцы готовились уничтожить еще одного иранского командира

URA.Ru15:42

WP узнала о провалившемся покушении США на еще одного иранского командира

РБК15:03

The Washington Post: США планировали убить еще одного иранского командира в Йемене

Коммерсантъ15:47

WP узнал о неудачной операции США против еще одного иранского военного

РИА Новости13:53

Появились данные о неудачном покушении США на высокопоставленного иранского военного

Взгляд.ру13:28

WP узнал о неудачной операции США против еще одного иранского военачальника

ТАСС13:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 23:10, Ашберн
Биатлон

Объявлены составы сборных России на биатлонные эстафеты в Оберхофе

Российская газета 13:33
Энергетика

Козак: цены на нефть для Белоруссии правительство РФ не регулирует

Заявление о непричастности правительства Российской Федерации к вопросам ценообразования нефтяных поставок в Белоруссию сделал вице-премьер РФ Дмитрий Козак, сообщает 10 января ТАСС.
Красная весна 13:02
Общество

Умер правивший 50 лет Оманом султан

Кабус Бен Саид правил Оманом с 1970 года. К власти он пришел в результате переворота, свергнув своего отца Саида Бен Таймура.
РБК 19:31
Политика

Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing

Коммерсантъ 22:59
Космос

Российский выход в космос с борта МКС отложили на неопределенный срок

Аргументы и Факты 20:47
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Газета.Ru 13:28
Футбол

Крал: «Англия – это моя маленькая мечта»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал заявил о желании однажды поиграть в чемпионате Англии.
Бомбардир.ру 15:59
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл попросили соседей помолчать о личной жизни

Накануне принц Гарри и Меган Маркл заявили, что хотят сыграть «новую прогрессивную роль» в институте монархии и стать финансово независимыми.
Lenta.ru 09:30
Происшествия

В Иране назвали причину задержки вылета разбившегося Boeing

РИА Новости 08:10
Шоу-бизнес

Внучку Михаила Боярского уже сравнивают с Анной Семенович

Девушка позировала в коротких шортах Наследница звездной династии Боярских, 21-летняя Екатерина, продолжает завоевывать внимание пользователей социальных сетей.
WomanHit.ru вчера в 11:10
Политика

Экс-депутат Рады осудил продажу «людоедских» консервов

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко высказался о продаже на территории страны консервов с провокационными "людоедскими" названиями.
Газета.Ru 16:19
Политика

WSJ узнала о тайных переговорах США и Ирана при помощи швейцарцев

США и Иран в последние дни вели тайные переговоры через швейцарское посольство в Тегеране.
РБК 21:37
Музыка

Оззи Осборн выпустил совместную песню с Элтоном Джоном

Британские музыканты Оззи Осборн и Элтон Джон выпустили совместную песню.
News.ru 03:29
Кино

Новый рекорд: фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей

Информация, собранная единой федеральной системой (ЕАИС), гласит, что фильм собрал в прокате более 1 млрд. рублей.
ToDay News Ufa 08 января в 10:10
Футбол

Испанские фанаты вновь обвинили украинского футболиста в нацизме

Стали известны новые случаи оскорбительных скандирований в адрес украинского футболиста Романа Зозули, выступающего за испанский "Альбасете", сообщается на официальном сайте Примеры.
Газета.Ru 12:42
Происшествия

Омская школьница зарезала мать, заставшую ее в постели с любовником

Настоящая семейная драма разыгралась в ночь на 31 декабря в Омске, где 15-летняя девочка вместе с 18-летним возлюбленным жестоко расправилась с заставшей ее в интимный момент матерью, сообщает региональное управление СКР.
Вести.Ru вчера в 02:45
Политика

Суд в Абхазии отменил решение об итогах выборов президента

Суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов Абхазии и решение суда первой инстанции.
RT на русском 13:53
Происшествия

В КНР один человек скончался от нового типа коронавируса

В китайском городе Ухань один человек, который заболел новым типом коронавируса, скончался.
RT на русском 22:54
Кино

Кэмерон показал, как будет выглядеть новый «Аватар»

Режиссер Джеймс Кэмерон впервые показал, как будут выглядеть новые фильмы франшизы "Аватар".
Газета.Ru 08 января в 03:11
Космос

На космодроме Восточный началась сборка «Союз-2.1б»

Сборку ракеты-носителя «Союз-2.1б» начали на космодроме Восточный в Амурской области.
Телеканал 360° 21:44
Общество

Штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ хотят ввести в России

Правительство России предлагает ввести штрафы для ресурсоснабжающих организаций за превышение стоимости услуг ЖКХ.
EastRussia вчера в 21:41
Здоровье

Названы способы предотвращения рака желудка

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на гастроэнтеролога Дмитрия Бородина, рак желудка развивается на фоне хронического гастрита и других болезней органов пищеварительной системы.
ToDay News Ufa вчера в 14:30
Общество

На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком

Российская газета 07:00
Игры

WB Montreal выпустила еще один тизер для нового Batman

Faktom 11:15
Экономика

Лукашенко ввел экологический налог на транзит российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
РИА Новости 11:13
Кино

Режиссер «Доктора Стрэнджа» отказался снимать продолжение

iReactor 22:24
Игры

В Steam больше нельзя купить Grand Theft Auto IV

Grand Theft Auto IV незадолго до 12-летия убрали из продажи в Steam.
Игромания.ру 15:11
Общество

Эксперт: ситуация на борту упавшего в Иране Boeing развивалась быстро

Ситуация на борту потерпевшего крушение под Тегераном украинского Boeing развивалась настолько стремительно, что пилоты не успели сообщить о происходящем диспетчерам, считает британский эксперт, профессор университета Крэнфилда в области безопасности и расследования авиапроисшествий Грэм Брэйтуэйт.
РИА Новости 20:08
Армия и оружие

Украинский эксперт заявил, что у России «нет надводного флота»

Председатель всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО", член Атлантического совета страны Юрий Романюк заявил в интервью порталу "Обозреватель", что у России "нет надводного флота".
РИА Новости 20:51
Культура

Стриптизерша собирается отсудить у Дженнифер Лопес 40 млн долларов

Названная стриптизершей сумма почти в два раза превышает весь бюджет фильма.
Discover24 02:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-майор и командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции, предназначенного для проведения спецопераций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани помогал правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. 3 января 2020 года был убит в Багдаде в результате целенаправленного авиаудара ВВС США.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное