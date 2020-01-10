с чего всё началось

По словам четырех источников, целью операции был Абдул Реза Шахлай, финансист и командир «Аль-Кудс». Однако данная американская миссия не увенчалась успехом.

СМИ узнали о неудачной операции США против еще одного командира КСИР

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Космос Впервые получено полное изображение центра нашей галактики НАСА представило самый свежий и наиболее подробный инфракрасный снимок центральной части нашей галактики Млечный Путь.

Армия и оружие Корабли и ракеты у берегов Крыма: Путин лично наблюдал за учениями С борта ракетного крейсера "Маршал Устинов" президент России, верховный главнокомандующий российскими войсками Владимир Путин вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу наблюдали за совместными учениями Черноморского и Северного флотов в Черном море.

Шоу-бизнес Вера Брежнева порадовала фанатов «небритым» фото Брежнева сделала селфи с «небритым» лицом. Певица выложила в сториз в Instagram снимок, который она сделала во время отдыха.

Общество Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.