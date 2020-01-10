Армия и оружие
ИзвестияСМИ узнали о неудачной операции США против еще одного командира КСИР
По словам четырех источников, целью операции был Абдул Реза Шахлай, финансист и командир «Аль-Кудс». Однако данная американская миссия не увенчалась успехом.
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с чего всё началось
В тот день, когда США в Багдаде ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани, командовавшего спецподразделением «Аль-Кудс», американские военные пытались убить еще одного высокопоставленного иранского военачальника — Абдула Резу Шахлаи, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.РБК15:03
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В Сети появились данные о неудачной операции США против еще одного иранского военачальника
Комсомольская правда14:01
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