Армия и оружие

ИзвестияИзвестияСМИ узнали о неудачной операции США против еще одного командира КСИР

По словам четырех источников, целью операции был Абдул Реза Шахлай, финансист и командир «Аль-Кудс». Однако данная американская миссия не увенчалась успехом.
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с чего всё началось
В тот день, когда США в Багдаде ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани, командовавшего спецподразделением «Аль-Кудс», американские военные пытались убить еще одного высокопоставленного иранского военачальника — Абдула Резу Шахлаи, сообщает
 The Washington Post со ссылкой на источники.
РБК15:03

Подробнее о событии

The Washington Post: США планировали убить еще одного иранского командира в Йемене

Коммерсантъ15:47

WP узнала о провалившемся покушении США на еще одного иранского командира

РБК15:03

WP узнал о неудачной операции США против еще одного иранского военачальника

ТАСС13:18

WP: США пытались уничтожить иранского командира в Йемене в один день с Сулеймани

Газета.Ru14:05

В Сети появились данные о неудачной операции США против еще одного иранского военачальника

Комсомольская правда14:01

СМИ сообщили о попытке США устранить еще одного иранского командира

РИА Новости13:53

СМИ узнали о неудачной операции США против еще одного командира КСИР

Известия14:22
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