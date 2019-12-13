Политика

Российская газетаРоссийская газетаСМИ узнали о новом контракте на поставку Турции комплексов С-400

Турция купит у России еще одну партию зенитных ракетных систем С-400. Стороны близки к заключению нового контракта, который состоит из двух частей.
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с чего всё началось
Турция и Россия ведут переговоры о новых поставках зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, подписание соглашения «не за горами», сообщил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир Bloomberg
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Коммерсантъвчера в 19:58

Подробнее о событии

Стало известно о планах России и Турции по совместному производству элементов ЗРС

Взгляд.рувчера в 06:26

Источник сообщил подробности нового контракта России и Турции по С-400

РИА Новостивчера в 09:40

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REGNUMвчера в 10:01

Турция может купить вторую партию «Триумфов» уже в ближайшее время

Вести.Ruвчера в 06:54

Турция и РФ близки к заключению соглашения о новых поставках С-400

Комсомольская правдавчера в 06:33

Стали известны подробности нового контракта России и Турции по С-400

News.ruвчера в 12:42

Bloomberg: Турция и РФ близки к заключению соглашения о поставках дополнительных С-400

ТАССвчера в 06:08
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