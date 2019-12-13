с чего всё началось

Турция купит у России еще одну партию зенитных ракетных систем С-400. Стороны близки к заключению нового контракта, который состоит из двух частей.

СМИ узнали о новом контракте на поставку Турции комплексов С-400

Космос Tesla Cybertruck отправят в космос на межпланетном корабле Пользователи социальной сети Twitter массово пишут Илону Маску с просьбой отправить в космос его недавно представленный пикап Cybertruck, как это было с Roadster в феврале 2018 года.

Общество Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.

Фигурное катание Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова рассказала, что решила прекратить спортивную карьеру, поскольку ей нужно вернуть желание выходить на лед.

Экономика Госдума приняла закон об увеличении МРОТ до 12130 рублей В соответствии с действующими законами, минимальный размер оплаты труда составляет 11 280 рублей, тогда как теперь размер выплат вырастет на 850 рублей или на 7,5%. Такой размер МРОТ соответствует 100% величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.

Экономика Госдума отказалась отменять транспортный налог Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Происшествия В Мексике обнаружили части тел четырех похищенных ранее полицейских Власти Мексики сообщили об обнаружении в штате Гуанахуато в центральной Мексике мешков с телами полицейских, похищенных при атаке на отделение полиции города Вильяграна.

Хоккей Панарин сделал первый хет-трик за «Рейнджерс» Панарин стал первым с сезона-2009/10 игроком "Рейнджерс", набравшим 40 и более очков в 31 матче со старта сезона.

Политика Зеленский внес в Раду проект изменений в конституцию Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы.

Общество Минюст предложил изменить правила взыскания долгов Минюст России опубликовал законопроект, которым предлагается ввести обязательный досудебный порядок возврата просроченной задолженности граждан, понятие "робот-коллектор" и другие новеллы в систему взыскания долгов с физических лиц.

Наука Выявлены вызывающие бессонницу продукты Ученые из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете выявили вызывающие бессонницу продукты.

Политика Путин уволил губернатора ЕАО Левинталя Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Еврейской Автономной области Александра Левинталя.

Общество Посол России предложил КНДР решение проблемы с браконьерством Посол РФ в КНДР Александр Мацегора заявил, что предложил северокорейской стороне создать двустороннюю структуру по борьбе с браконьерством.