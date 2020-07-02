«ВСМПО-Ависма» возглавит Сергей Степанов из Evraz Сергей Степанов, долгое время руководивший угольным дивизионом Evraz, возглавит крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма».

с чего всё началось

Сергей Степанов руководил угольным дивизионом Evraz с 2012 года. До этого работал консультантом в Boston Consulting Group, затем в 2005 году ушел в СУАЛ руководить аппаратом президента холдинга (им тогда был Брайан Гилбертсон).

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