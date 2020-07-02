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КоммерсантъКоммерсантъ«ВСМПО-Ависма» возглавит Сергей Степанов из Evraz

Сергей Степанов руководил угольным дивизионом Evraz с 2012 года. До этого работал консультантом в Boston Consulting Group, затем в 2005 году ушел в СУАЛ руководить аппаратом президента холдинга (им тогда был Брайан Гилбертсон).
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с чего всё началось

«ВСМПО-Ависма» возглавит Сергей Степанов из Evraz

«ВСМПО-Ависма» возглавит Сергей Степанов из Evraz Сергей Степанов, долгое время руководивший угольным дивизионом Evraz, возглавит крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма».
Коммерсантъвчера в 18:00

Подробнее о событии

Для «ВСМПО-Ависма» нашли руководителя в крупном угольном холдинге

URA.Ruвчера в 18:31

СМИ узнали о новом руководителе «ВСМПО-Ависма» из Evraz

РБК00:58

На спасение завода ВСМПО отправили топ-менеджера угольной промышленности

Политсовет00:57

«ВСМПО-Ависму» возглавит бывший топ-менеджер «Евраза»

Правда УрФОвчера в 23:27

Корпорацию «ВСМПО-Ависма» возглавит бывший топ-менеджер ЕВРАЗа

Urbc.Ru01:04

«ВСМПО-Ависма» возглавит Сергей Степанов из Evraz

Коммерсантъвчера в 18:00
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Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Газета.Ru 30 июня в 15:19
2K
Футбол

«Милан» ушел от поражения в матче со СПАЛом в чемпионате Италии

СПАЛ и "Милан" сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча в Ферраре завершилась со счетом 2:2.
РИА Новости вчера в 18:02
Политика

Путин сегодня обратится к россиянам

Президент России Владимир Путин выступит с телеобращением около 14:00, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 30 июня в 05:19
7,1K
Политика

ЦИК: поправки к Конституции в Петербурге поддержали 93,81% избирателей

Поправки к Конституции в Петербурге поддержали 93,81%, сообщили в ЦИК после обработки 0,05% протоколов.
ФАН вчера в 13:54
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Шоу-бизнес

Рэпер Моргенштерн в 2019 году стал долларовым миллионером

Российский музыкант и видеооблогер Алишер Валеев, более известный под творческим псевдонимом Моргенштерн, по результатам 2019 года вошел в ТОП долларовых миллионеров до 40 лет по версии издания Forbes.
Актуальные Новости вчера в 10:32
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Экономика

Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона

Банки-участники созданной ЦБ Системы быстрых платежей (СБП) запустили новый сервис — переводы по номеру телефона от юридического лица в адрес физического (B2С), рассказали РБК два источника на платежном рынке.
РБК вчера в 23:01
Происшествия

В Приморье убили криминального авторитета из Якутии

По подозрению в совершении тяжкого преступления был задержан 30-летний уроженец Республики Саха, который дал признательные показания и пояснил, что в начале января на одной из авторазборок города Владивостока на почве личных неприязненных отношений у него произошел конфликт с погибшим.
Владивосток-Новости вчера в 18:59
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Футбол

«Ювентус» выиграл у «Дженоа» в матче чемпионата Италии по футболу

ИА Красная Весна вчера в 05:06
Здоровье

С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог

Врач-иммунолог Михаил Костинов рассказал изданию URA.RU о том, как могут развиваться события с коронавирусом с 1 сентября.
Live24 30 июня в 14:35
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Технологии

Эксперты объяснили, чем опасно использование пиратских программ

Как рассказал руководитель российского исследовательского центра "Лаборатории Касперского" Юрий Наместников, с незаконной версией той или иной программы могут идти распространяться различные вредоносные приложения, или они могут быть скрытно встроены в инсталлятор.
Piter.tv 01:11
15
Общество

В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви

Регистрация компаний в системе маркировки началась на рынке обуви еще 1 июля 2019 года.
Газета.Ru 30 июня в 17:43
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Единоборства

UFC опубликовал афишу первого турнира на «Бойцовском острове»

Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Twitter опубликовала афишу первого турнира на "Бойцовском острове".
Газета.Ru 01:25
Политика

Мэр Якутска против поправок к Конституции — это выстрел самому себе в ногу

Якутск, 2 июля 2020, 08:11 — REGNUM Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала 25 июня против внесения поправок в Конституцию РФ.
REGNUM 01:11
96
Авто

Китайский аналог Rolls-Royce и Aurus продолжает ставить рекорды продаж

За июнь прошлого года прямой конкурент британского Rolls-Royce и российского Aurus реализовал на 92% меньше автомобилей.
Evo-rus.com вчера в 22:52
3
Политика

На Украине заявили о страхе из-за возвращения Донбасса

Украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ".
РИА Новости вчера в 21:00
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Энергетика

Запасы нефти в США за неделю сократились на 7,2 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю уменьшились на 7,195 млн баррелей и по состоянию на 26 июня составили 533,527 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
ТАСС 01:32
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Шоу-бизнес

Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус

Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ вчера в 05:40
35
Армия и оружие

Forbes рассказал о построенном в СССР корабле ВМС США

Forbes рассказал о построенном в СССР корабле Военно-мроских сил США.
Piter.tv 30 июня в 02:35
4
Общество

ЦИК объявила первые результаты голосования по Конституции

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила первые результаты общероссийского голосования по закону о поправках к Конституции.
РБК вчера в 08:52
8
Экономика

Минэк сделал первые предложения по корректировке нацпроекта МСП

По словам собеседников «Известий», близких к финансово-экономическому блоку правительства, Минэкономразвития предложило переориентировать нацпроект на общественно значимые результаты.
Известия вчера в 17:10
Общество

На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок

На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок Несколько десятков человек собрались на Дворцовой площади Петербурга на акцию против принятия поправок к Конституции.
Медиазона вчера в 09:20
2,1K
Здоровье

В ВОЗ прокомментировали информацию о новом штамме свиного гриппа

Напомним, 30 июля американский научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences опубликовал исследование китайских ученых, в котором рассказывалось о выявлении "нового" штамма свиного гриппа, способного вызвать пандемию.
Деловое.ТВ вчера в 14:21
15
Происшествия

Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
139
Политика

Япония отреагировала на поправки в Конституции России

Япония не меняет своей позиции по вопросу южных Курильских островов и заключения мирного договора в связи с голосованием в России по внесению изменений в Конституцию, заявил генсекретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.
Взгляд.ру 01:18
Здоровье

В Москве 20 КТ-центров вернутся к плановому приему пациентов

К плановому приему пациентов вернутся 18 городских поликлиник и два диагностических клинических центра Москвы, на базе которых были созданы амбулаторные КТ-центры.
Москва 24 00:58
2
Общество

На Красной площади задержали активистов

В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости вчера в 06:15
1,3K
Спорт

ВФЛА не смог получить отсрочку от World Athletics по выплате штрафа

"World Athletics получила просьбу об отсрочке еще месяц назад, мы тогда ответили, что дата выплаты не будет изменена", — говорится в заявлении World Athletics.
Реальное время 01:25
Происшествия

В Камчатском крае медведь напал на рыбака

Российская газета вчера в 23:44
38
Политика

Голосовавшие в Нью-Йорке россияне не поддержали поправки в Конституцию

Большинство из проголосовавших россиян в Нью-Йорке не поддержали поправки в Конституцию, информировал пресс-секретарь Генконсульства РФ в городе Алексей Топольский.
Московский Комсомолец вчера в 23:02
87
Здоровье

Нижегородские медучреждения возобновляют оказание плановой медпомощи

Оказывающие специализированную помощь медицинские учреждения Нижегородской области переходят на плановый режим работы, сообщил губернатор Глеб Никитин.
Время Н вчера в 10:30
11
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Евраз
Международная вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в Российской Федерации, США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане. Штаб-квартира - в Лондоне. Входит в число крупнейших производителей стали в мире. Собственная база железной руды и коксующегося угля практически полностью обеспечивает внутренние потребности ЕВРАЗа. Компания входит в ведущий индекс Лондонской Фондовой Биржи FTSE-100. ЕВРАЗ объединяет около 80 000 сотрудников по всему миру.
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