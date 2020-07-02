Коронавирус
Коммерсантъ«ВСМПО-Ависма» возглавит Сергей Степанов из Evraz
Сергей Степанов руководил угольным дивизионом Evraz с 2012 года. До этого работал консультантом в Boston Consulting Group, затем в 2005 году ушел в СУАЛ руководить аппаратом президента холдинга (им тогда был Брайан Гилбертсон).
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«ВСМПО-Ависма» возглавит Сергей Степанов из Evraz Сергей Степанов, долгое время руководивший угольным дивизионом Evraz, возглавит крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма».Коммерсантъвчера в 18:00
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Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Газета.Ru 30 июня в 15:19
Футбол
«Милан» ушел от поражения в матче со СПАЛом в чемпионате Италии
СПАЛ и "Милан" сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча в Ферраре завершилась со счетом 2:2.
РИА Новости вчера в 18:02
Политика
Путин сегодня обратится к россиянам
Президент России Владимир Путин выступит с телеобращением около 14:00, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 30 июня в 05:19
Политика
ЦИК: поправки к Конституции в Петербурге поддержали 93,81% избирателей
Поправки к Конституции в Петербурге поддержали 93,81%, сообщили в ЦИК после обработки 0,05% протоколов.
ФАН вчера в 13:54
Шоу-бизнес
Рэпер Моргенштерн в 2019 году стал долларовым миллионером
Российский музыкант и видеооблогер Алишер Валеев, более известный под творческим псевдонимом Моргенштерн, по результатам 2019 года вошел в ТОП долларовых миллионеров до 40 лет по версии издания Forbes.
Актуальные Новости вчера в 10:32
Экономика
Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона
Банки-участники созданной ЦБ Системы быстрых платежей (СБП) запустили новый сервис — переводы по номеру телефона от юридического лица в адрес физического (B2С), рассказали РБК два источника на платежном рынке.
РБК вчера в 23:01
Происшествия
В Приморье убили криминального авторитета из Якутии
По подозрению в совершении тяжкого преступления был задержан 30-летний уроженец Республики Саха, который дал признательные показания и пояснил, что в начале января на одной из авторазборок города Владивостока на почве личных неприязненных отношений у него произошел конфликт с погибшим.
Владивосток-Новости вчера в 18:59
Футбол
«Ювентус» выиграл у «Дженоа» в матче чемпионата Италии по футболу
ИА Красная Весна вчера в 05:06
Здоровье
С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог
Врач-иммунолог Михаил Костинов рассказал изданию URA.RU о том, как могут развиваться события с коронавирусом с 1 сентября.
Live24 30 июня в 14:35
Технологии
Эксперты объяснили, чем опасно использование пиратских программ
Как рассказал руководитель российского исследовательского центра "Лаборатории Касперского" Юрий Наместников, с незаконной версией той или иной программы могут идти распространяться различные вредоносные приложения, или они могут быть скрытно встроены в инсталлятор.
Piter.tv 01:11
Общество
В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви
Регистрация компаний в системе маркировки началась на рынке обуви еще 1 июля 2019 года.
Газета.Ru 30 июня в 17:43
Единоборства
UFC опубликовал афишу первого турнира на «Бойцовском острове»
Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Twitter опубликовала афишу первого турнира на "Бойцовском острове".
Газета.Ru 01:25
Политика
Мэр Якутска против поправок к Конституции — это выстрел самому себе в ногу
Якутск, 2 июля 2020, 08:11 — REGNUM Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала 25 июня против внесения поправок в Конституцию РФ.
REGNUM 01:11
Авто
Китайский аналог Rolls-Royce и Aurus продолжает ставить рекорды продаж
За июнь прошлого года прямой конкурент британского Rolls-Royce и российского Aurus реализовал на 92% меньше автомобилей.
Evo-rus.com вчера в 22:52
Политика
На Украине заявили о страхе из-за возвращения Донбасса
Украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ".
РИА Новости вчера в 21:00
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю сократились на 7,2 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю уменьшились на 7,195 млн баррелей и по состоянию на 26 июня составили 533,527 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
ТАСС 01:32
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ вчера в 05:40
Армия и оружие
Forbes рассказал о построенном в СССР корабле ВМС США
Forbes рассказал о построенном в СССР корабле Военно-мроских сил США.
Piter.tv 30 июня в 02:35
Общество
ЦИК объявила первые результаты голосования по Конституции
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила первые результаты общероссийского голосования по закону о поправках к Конституции.
РБК вчера в 08:52
Экономика
Минэк сделал первые предложения по корректировке нацпроекта МСП
По словам собеседников «Известий», близких к финансово-экономическому блоку правительства, Минэкономразвития предложило переориентировать нацпроект на общественно значимые результаты.
Известия вчера в 17:10
Общество
На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок
На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок Несколько десятков человек собрались на Дворцовой площади Петербурга на акцию против принятия поправок к Конституции.
Медиазона вчера в 09:20
Здоровье
В ВОЗ прокомментировали информацию о новом штамме свиного гриппа
Напомним, 30 июля американский научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences опубликовал исследование китайских ученых, в котором рассказывалось о выявлении "нового" штамма свиного гриппа, способного вызвать пандемию.
Деловое.ТВ вчера в 14:21
Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
Политика
Япония отреагировала на поправки в Конституции России
Япония не меняет своей позиции по вопросу южных Курильских островов и заключения мирного договора в связи с голосованием в России по внесению изменений в Конституцию, заявил генсекретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.
Взгляд.ру 01:18
Здоровье
В Москве 20 КТ-центров вернутся к плановому приему пациентов
К плановому приему пациентов вернутся 18 городских поликлиник и два диагностических клинических центра Москвы, на базе которых были созданы амбулаторные КТ-центры.
Москва 24 00:58
Общество
На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости вчера в 06:15
Спорт
ВФЛА не смог получить отсрочку от World Athletics по выплате штрафа
"World Athletics получила просьбу об отсрочке еще месяц назад, мы тогда ответили, что дата выплаты не будет изменена", — говорится в заявлении World Athletics.
Реальное время 01:25
Происшествия
В Камчатском крае медведь напал на рыбака
Российская газета вчера в 23:44
Политика
Голосовавшие в Нью-Йорке россияне не поддержали поправки в Конституцию
Большинство из проголосовавших россиян в Нью-Йорке не поддержали поправки в Конституцию, информировал пресс-секретарь Генконсульства РФ в городе Алексей Топольский.
Московский Комсомолец вчера в 23:02
Здоровье
Нижегородские медучреждения возобновляют оказание плановой медпомощи
Оказывающие специализированную помощь медицинские учреждения Нижегородской области переходят на плановый режим работы, сообщил губернатор Глеб Никитин.
Время Н вчера в 10:30