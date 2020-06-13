Энергетика
РБКСМИ узнали о падении добычи нефти в Венесуэле до уровня 1945 года
Добыча нефти в Венесуэле из-за санкций США упала до уровня 1945 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, имеющийся в распоряжении агентства. В документе говорится, что компания снизила оценки объема добычи до 374 тыс. барр. в сутки.
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В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте
Скончался студент СПбГУ Владислав Голиков, получивший пулевое ранение головы на Невском проспекте в Петербурге, сообщили в пресс-службе вуза.
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Гол Холанда на 95-й минуте принес «Боруссии Д» победу над «Фортуной»
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