Добыча нефти в Венесуэле из-за санкций США упала до уровня 1945 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, имеющийся в распоряжении агентства. В документе говорится, что компания снизила оценки объема добычи до 374 тыс. барр. в сутки.

СМИ узнали о падении добычи нефти в Венесуэле до уровня 1945 года

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