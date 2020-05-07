Все российские суды с 12 мая перейдут на обычный график работы после длительного простоя, причиной которого стала пандемия коронавируса.

СМИ узнали о переходе судов на обычный график работы после 11 мая

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