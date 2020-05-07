Общество

РБКРБКСМИ узнали о переходе судов на обычный график работы после 11 мая

Все российские суды с 12 мая перейдут на обычный график работы после длительного простоя, причиной которого стала пандемия коронавируса.
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Суды Петербурга могут возобновить работу в обычном режиме с 12 мая

КП - Санкт-Петербург18:34

Суд отменил самоизоляцию. На работу обязаны ходить все сотрудники без коронавируса

Фонтанка.Ру12:49

СМИ рассказали о планах возвращения судов к нормальному режиму работы

Piter.tv15:05

Судам Петербурга предложили возобновить работу в обычном режиме с 12 мая

Мойка7814:45

Суды Петербурга могут начать работу уже с 12 мая

Петербургский дневник17:34

СМИ узнали о планах возвращения судов к нормальному режиму работы

Известия12:42

Источник: российские суды с 12 мая начнут возвращаться к работе в обычном режиме

ТАСС12:29
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Общество

В Москве умер ещё 51 пациент с коронавирусом

RT на русском 14:50
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Общество

Собянин прокомментировал число заболевших коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал ситуацию с количеством заболевших коронавирусом в столице.
RT на русском 05:51
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Политика

Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском 15:44
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Политика

Помпео пообещал Украине «создавать издержки» для России

Ранее 6 мая Кулеба заявил, что для возвращения Крыма в состав Украины необходимо выполнить три задачи.
РБК 22:31
Экономика

Названы три сценария восстановления туризма в 2020 году

Во Всемирной туристической организации ООН назвали три наиболее вероятных сценария восстановления туризма в 2020 году.
Рамблер 11:16
Происшествия

Пациенты закрытого на карантин наркодиспансера устроили бунт в Чите

В Чите пациенты краевого наркодиспансера, который закрыт на карантин из-за коронавируса, объявили голодовку и собирались самовольно покинуть учреждение.
EastRussia 21:36
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Политика

Генсек НАТО поддержал инициатора сноса памятника Коневу в Праге

Власти района Прага-6 демонтировали 3 апреля памятник Коневу.
РИА Новости 17:47
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Общество

Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
Ведомости 15:05
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Общество

Вильфанд предсказал аномальную жару в ряде регионов России

Столбики термометров поднимутся вверх в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Омской и Томской областях, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ФАН вчера в 20:59
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Здоровье

В Хакасии подтверждено 22 новых случая заражения коронавирусом

Абакан, 6 мая 2020, 07:27 — REGNUM В Хакасии заражение коронавирусом подтвердилось ещё у 22 человек.
REGNUM вчера в 00:27
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Общество

В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»

Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
Российская газета вчера в 09:09
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Общество

Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции

Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС 14:40
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Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
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Происшествия

Бизнесмена Анатолия Быкова задержали по подозрению в убийстве

Экс-депутат красноярского краевого парламента, бизнесмен Анатолий Быков был задержан по подозрению в убийстве.
Профиль 03:59
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Наука

В Китае ученые создали двигатель без выхлопов на воздушной плазме

МонаВиста 08:16
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Шоу-бизнес

Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры

Московский Комсомолец 06:36
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Здоровье

Мясников объяснил статистику выздоровевших от коронавируса

Невысокое число выздоровевших после заболевания коронавирусной инфекцией объясняется тем, что подразумеваются только те, кто был выписан из больницы.
RT на русском 13:10
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Политика

Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны

Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
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Общество

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию

В четверг судно "Академик Черский" снялось с рейда в Гданьском заливе неподалеку от Калининграда и взяло курс в сторону Германии.
Газета.Ru 14:14
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Экономика

Промышленность в апреле упала меньше ожидаемого, торговля — больше

Промышленность в апреле упала меньше ожидаемого, торговля — больше Правительство на совещании у президента Владимира Путина представило первые, пока косвенные данные о влиянии на экономику апрельской приостановки экономической активности.
Коммерсантъ вчера в 16:03
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Политика

Трамп призвал отозвать Пулитцеровские премии за статьи о России

Американский лидер Дональд Трамп призвал отозвать у американских СМИ Пулитцеровские премии, присуждённые за статьи о «сговоре» его штаба с Россией.
RT на русском 18:42
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Общество

Якутия показывает стабильный рост в выявлении коронавируса

Якутск, 7 мая 2020, 06:14 — REGNUM В Якутии за сутки выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM вчера в 23:14
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Происшествия

Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму

Военнослужащий, который пострадал при посадке военного вертолета Ми-35 на севере Крыма, умер в больнице, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 10:58
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Армия и оружие

Шойгу приказал провести салюты в День Победы

Глава Минобороны России Сергей Шойгу отдал приказ о проведении салютов 9 мая.
Коммерсантъ 21:33
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Кино

Появились первые кадры из боевика «Старая гвардия» с Шарлиз Терон

News.ru 10:44
Экономика

Назвали крупнейших налогоплательщиков Новосибирска

Крупнейшими налогоплательщиками в федеральный бюджет названы АО «НИИ измерительных приборов — Новосибирский завод им. Коминтерна»; ООО «СДЭК-Глобал»; АО «Сибирская энергетическая компания»;ООО «Восточная техника»; АО «Новосибирскнефтегаз»; ОАО «Новосибирскавтодор»; АО «Сибирский ликерно-водочный завод»; АО «Новосибирскэнергосбыт»; ООО «Рич Фэмили»; ООО «Агросервис».
Atas.info 00:19
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Кино

Героиня «Мстителей» заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»

Звезда серии фильмов «Мстители» Карен Гиллан может сыграть главную роль в «Пиратах Карибского моря» вместо Джонни Деппа.
iReactor вчера в 11:20
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Политика

Госдеп обвинил Россию в «кампании дезинформации»

Госдепартамент провел в четверг специальный брифинг по России, на котором обвинил Москву во вмешательстве в дела Сирии и Ливии, а заодно и в дезинформации по COVID-19.
РИА Новости 18:51
Общество

Собянин запретил посещать магазины без масок и перчаток

С 12 мая в Москве вводится обязательное ношение респираторов или масок, закрывающих рот и нос, и перчаток для пассажиров общественного транспорта и посетителей магазинов.
РБК 09:18
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Экономика

S&P спрогнозировало рекордно высокий дефицит бюджетов регионов России

Рецессия российской экономики, вызванная пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть, приведет к значительному снижению налоговых доходов, из-за чего российские регионы могут продемонстрировать самые высокие с 2000 года показатели дефицита бюджетов, следует из отчета S&P Global Ratings (есть у РБК).
РБК 15:46
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