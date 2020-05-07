Общество
РБКСМИ узнали о переходе судов на обычный график работы после 11 мая
Все российские суды с 12 мая перейдут на обычный график работы после длительного простоя, причиной которого стала пандемия коронавируса.
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Общество
В Москве умер ещё 51 пациент с коронавирусом
RT на русском 14:50
Общество
Собянин прокомментировал число заболевших коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал ситуацию с количеством заболевших коронавирусом в столице.
RT на русском 05:51
Политика
Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском 15:44
Политика
Помпео пообещал Украине «создавать издержки» для России
Ранее 6 мая Кулеба заявил, что для возвращения Крыма в состав Украины необходимо выполнить три задачи.
РБК 22:31
Экономика
Названы три сценария восстановления туризма в 2020 году
Во Всемирной туристической организации ООН назвали три наиболее вероятных сценария восстановления туризма в 2020 году.
Рамблер 11:16
Происшествия
Пациенты закрытого на карантин наркодиспансера устроили бунт в Чите
В Чите пациенты краевого наркодиспансера, который закрыт на карантин из-за коронавируса, объявили голодовку и собирались самовольно покинуть учреждение.
EastRussia 21:36
Политика
Генсек НАТО поддержал инициатора сноса памятника Коневу в Праге
Власти района Прага-6 демонтировали 3 апреля памятник Коневу.
РИА Новости 17:47
Общество
Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину
Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
Ведомости 15:05
Общество
Вильфанд предсказал аномальную жару в ряде регионов России
Столбики термометров поднимутся вверх в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Омской и Томской областях, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ФАН вчера в 20:59
Здоровье
В Хакасии подтверждено 22 новых случая заражения коронавирусом
Абакан, 6 мая 2020, 07:27 — REGNUM В Хакасии заражение коронавирусом подтвердилось ещё у 22 человек.
REGNUM вчера в 00:27
Общество
В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»
Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
Российская газета вчера в 09:09
Общество
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции
Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС 14:40
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
Происшествия
Бизнесмена Анатолия Быкова задержали по подозрению в убийстве
Экс-депутат красноярского краевого парламента, бизнесмен Анатолий Быков был задержан по подозрению в убийстве.
Профиль 03:59
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры
Московский Комсомолец 06:36
Здоровье
Мясников объяснил статистику выздоровевших от коронавируса
Невысокое число выздоровевших после заболевания коронавирусной инфекцией объясняется тем, что подразумеваются только те, кто был выписан из больницы.
RT на русском 13:10
Политика
Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны
Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Общество
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию
В четверг судно "Академик Черский" снялось с рейда в Гданьском заливе неподалеку от Калининграда и взяло курс в сторону Германии.
Газета.Ru 14:14
Экономика
Промышленность в апреле упала меньше ожидаемого, торговля — больше
Промышленность в апреле упала меньше ожидаемого, торговля — больше Правительство на совещании у президента Владимира Путина представило первые, пока косвенные данные о влиянии на экономику апрельской приостановки экономической активности.
Коммерсантъ вчера в 16:03
Политика
Трамп призвал отозвать Пулитцеровские премии за статьи о России
Американский лидер Дональд Трамп призвал отозвать у американских СМИ Пулитцеровские премии, присуждённые за статьи о «сговоре» его штаба с Россией.
RT на русском 18:42
Общество
Якутия показывает стабильный рост в выявлении коронавируса
Якутск, 7 мая 2020, 06:14 — REGNUM В Якутии за сутки выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM вчера в 23:14
Происшествия
Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму
Военнослужащий, который пострадал при посадке военного вертолета Ми-35 на севере Крыма, умер в больнице, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 10:58
Армия и оружие
Шойгу приказал провести салюты в День Победы
Глава Минобороны России Сергей Шойгу отдал приказ о проведении салютов 9 мая.
Коммерсантъ 21:33
Экономика
Назвали крупнейших налогоплательщиков Новосибирска
Крупнейшими налогоплательщиками в федеральный бюджет названы АО «НИИ измерительных приборов — Новосибирский завод им. Коминтерна»; ООО «СДЭК-Глобал»; АО «Сибирская энергетическая компания»;ООО «Восточная техника»; АО «Новосибирскнефтегаз»; ОАО «Новосибирскавтодор»; АО «Сибирский ликерно-водочный завод»; АО «Новосибирскэнергосбыт»; ООО «Рич Фэмили»; ООО «Агросервис».
Atas.info 00:19
Кино
Героиня «Мстителей» заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»
Звезда серии фильмов «Мстители» Карен Гиллан может сыграть главную роль в «Пиратах Карибского моря» вместо Джонни Деппа.
iReactor вчера в 11:20
Политика
Госдеп обвинил Россию в «кампании дезинформации»
Госдепартамент провел в четверг специальный брифинг по России, на котором обвинил Москву во вмешательстве в дела Сирии и Ливии, а заодно и в дезинформации по COVID-19.
РИА Новости 18:51
Общество
Собянин запретил посещать магазины без масок и перчаток
С 12 мая в Москве вводится обязательное ношение респираторов или масок, закрывающих рот и нос, и перчаток для пассажиров общественного транспорта и посетителей магазинов.
РБК 09:18
Экономика
S&P спрогнозировало рекордно высокий дефицит бюджетов регионов России
Рецессия российской экономики, вызванная пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть, приведет к значительному снижению налоговых доходов, из-за чего российские регионы могут продемонстрировать самые высокие с 2000 года показатели дефицита бюджетов, следует из отчета S&P Global Ratings (есть у РБК).
РБК 15:46