СМИ узнали о перелете в Минск хваставшегося документами по «Новичку»

DixiNews 5

В ночь на 19 июня 40-летний топ-менеджер компании прилетел в Минск по загранпаспорту, который он ранее использовал для других поездок и прочих целей. В базах данных нет отметки о выезде, что указывает на то, что Марсалек все еще может находиться в Белоруссии или России, пишет Der Spiegel.