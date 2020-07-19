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РБК
РБК

СМИ узнали о перелете в Минск хваставшегося документами по «Новичку»

В ночь на 19 июня 40-летний топ-менеджер компании прилетел в Минск по загранпаспорту, который он ранее использовал для других поездок и прочих целей. В базах данных нет отметки о выезде, что указывает на то, что Марсалек все еще может находиться в Белоруссии или России, пишет Der Spiegel.В источнике
С чего всё началось
Бывший ключевой стратег немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который хвастался инвесторам знакомством со спецслужбами, а в июне после увольнения из компании пропал, может находиться в Белоруссии, следует из совместного расследования
 журнала Der Spiegel, расследовательской группы Bellingcat и The Insider.
РБК04:31
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Эхо Москвы

В Белоруссии пока не отреагировали на сообщения, что там может скрываться один из самых разыскиваемых преступников

Эхо Москвы08:05
Телеканал 360°

СМИ узнали возможное местонахождение пропавшего «друга российских спецслужб»

Телеканал 360°05:44
ТАСС

Spiegel: ключевая фигура скандала с Wirecard скрывается в Белоруссии или России

ТАССвчера в 12:27
Компания

СМИ: пропавший топ-менеджер Wirecard скрывается в России или Белоруссии

Компаниявчера в 14:04
News.ru

Spiegel: Марсалек после скандала с Wirecard прячется в РФ или Белоруссии

News.ruвчера в 13:56
Аргументы недели

Топ-менеджер крупнейшей немецкой компании мог сбежать в Белоруссию

Аргументы неделивчера в 12:38
РБК

СМИ узнали о перелете в Минск хваставшегося документами по «Новичку»

РБК04:31
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В Сеченовском университете сообщили о состоянии испытателей вакцины

15 июля из Сеченовского университета выписали первую группу испытателей отечественной вакцины от COVID-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
РБК06:40
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Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей

Дом площадью в 217 квадратных метров, расположенного в деревне Калчуга на Рублевском шоссе, выставили за 42 миллиона рублей, однако в случае быстрого потенциального покупателя Хштоян готовс сделать скидку в 2 млн рублей.
Культуроманиявчера в 11:20
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Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском06:16
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Глава UFC высказался о супербое между Петром Яном и Дейвесоном Фигередо

Президент UFC, Дана Уайт, подвел итоги титульного матча между Дейвесоном Фигередо и Джозефом Бенавидезом, в котором бразилец одержал доминирующую победу в первом раунде, а также оценил вероятность того, что организацию заинтересует супербой между чемпионами в наилегчайшем и легчайшем весе.
FightTime.ru08:21
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Лидеры ЕС вновь не смогли достичь соглашения по бюджету

В пятницу после 13 часов переговоров лидеры ЕС не достигли прогресса ни по вопросу принятия семилетнего бюджетного плана ЕС на 2021-2027 годы объемом €1,074 трлн, ни по фонду восстановления экономики Евросоюза после пандемии, в который, согласно проекту Еврокомиссии, планировалось привлечь €750 млрд заемных средств с обязательством для стран ЕС выплачивать их до 2056 года.
ТАСС17:21
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В Канаде расследуют осквернение памятника дивизии СС «Галичина»

Неизвестные на украинском кладбище в канадском городе Оквилл оставили между 19 и 21 июня надпись на кенотафе бойцам 14-й гренадерской дивизии СС "Галичина", тогда местная полиция начала расследование инцидента как преступления, совершенного на почве ненависти.
DixiNewsвчера в 03:48
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Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II

Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru05:07
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