СМИ узнали о перелете в Минск хваставшегося документами по «Новичку»
В ночь на 19 июня 40-летний топ-менеджер компании прилетел в Минск по загранпаспорту, который он ранее использовал для других поездок и прочих целей. В базах данных нет отметки о выезде, что указывает на то, что Марсалек все еще может находиться в Белоруссии или России, пишет Der Spiegel.В источнике
С чего всё началось
Бывший ключевой стратег немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который хвастался инвесторам знакомством со спецслужбами, а в июне после увольнения из компании пропал, может находиться в Белоруссии, следует из совместного расследования
журнала Der Spiegel, расследовательской группы Bellingcat и The Insider.
Подробнее о событии