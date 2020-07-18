Политика

РБКРБКСМИ узнали о перелете в Минск хваставшегося документами по «Новичку»

В ночь на 19 июня 40-летний топ-менеджер компании прилетел в Минск по загранпаспорту, который он ранее использовал для других поездок и прочих целей. В базах данных нет отметки о выезде, что указывает на то, что Марсалек все еще может находиться в Белоруссии или России, пишет Der Spiegel.
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с чего всё началось
Бывший ключевой стратег немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который хвастался инвесторам знакомством со спецслужбами, а в июне после увольнения из компании пропал, может находиться в Белоруссии, следует из совместного расследования
 журнала Der Spiegel, расследовательской группы Bellingcat и The Insider.
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