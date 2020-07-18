с чего всё началось

В ночь на 19 июня 40-летний топ-менеджер компании прилетел в Минск по загранпаспорту, который он ранее использовал для других поездок и прочих целей. В базах данных нет отметки о выезде, что указывает на то, что Марсалек все еще может находиться в Белоруссии или России, пишет Der Spiegel.

СМИ узнали о перелете в Минск хваставшегося документами по «Новичку»

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