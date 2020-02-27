Армия и оружие

ИзвестияИзвестияСМИ узнали о первом испытании ракеты «Циркон» с корабля

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Другой источник подтвердил данную информацию, отметив, что дальность полета "Циркона" превысила 500 км. В январе главнокомандующий ВМФ Николай Евменов заявил, что первым кораблем Военно-морского флота (ВМФ) России, вооруженным новейшей гиперзвуковой ракетой морского базирования "Циркон", станет один из фрегатов.
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Источник: гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

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ТАСС: «Циркон» впервые испытали с корабля

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СМИ узнали о первом испытании ракеты «Циркон» с корабля

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Гиперзвуковой «Циркон» впервые запустили с корабля

РЕН ТВ20:30

Гиперзвуковаю ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

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ТАСС: гиперзвуковая ракета «Циркон» впервые прошла испытания с корабля

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Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 22:53, Ашберн
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