Армия и оружие
ИзвестияСМИ узнали о первом испытании ракеты «Циркон» с корабля
Другой источник подтвердил данную информацию, отметив, что дальность полета "Циркона" превысила 500 км. В январе главнокомандующий ВМФ Николай Евменов заявил, что первым кораблем Военно-морского флота (ВМФ) России, вооруженным новейшей гиперзвуковой ракетой морского базирования "Циркон", станет один из фрегатов.
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Энергетика
Поставлять нефть в Белоруссию решили пять новых компаний из России
В середине января о поставках нефти в Белоруссию без премии сообщили две компании, которые входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева.
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Выяснилось, что экс-начальник главка МВД по ЦФО переехал вместе со своей семьей во Францию – там, по данным СМИ, он приобрел несколько особняков на Лазурном Берегу и в Монако, при этом продав всю недвижимость в России.
Политика
Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Политика
Зеленский учредил День сопротивления «оккупации» Крыма
26 февраля выбрано не случайно, так как в этот день в 2014 году "меджлис крымско-татарского народа" (запрещен в РФ) организовал митинг у здания Верховного совета Крыма, чтобы заблокировать его работу.
Экономика
Союз пивоваров попросил не менять требования содержания солода в пиве
Союз российских пивоваров обратился в Министерство финансов России с просьбой не менять требования по содержанию солода в пиве.
Политика
Украинские эксперты поругались в студии из-за русского языка
Вопрос о притеснении русского языка на Украине стал причиной спора представителя Коммунистической партии Украины Михаила Кононовича с экс-депутатом Верховной рады от партии "Свобода" Игорем Мирошниченко в эфире телеканала "Магнолия-ТВ".
Культура
Коллеги Влада Листьева анонимно написали имя его убийцы
Коллеги первого генерального директора телекомпании ОРТ Владислава Листьева, погибшего в 1995 году, написали имя его предполагаемого убийцы.
Политика
Шнуров назвал политических оппонентов «петухами»
Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".
Происшествия
В мусульманских погромах в Индии погибли 18 человек
В результате погромов и стычек в мусульманских районах индийского Дели десятки людей пострадали, 18 человек погибли.
Происшествия
Семь человек погибли при стрельбе на заводе в Милуоки
Семь человек стали жертвами стрельбы на пивзаводе в американском городе Милуоки, штат Висконсин.
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Общество
Названы нюансы перехода на электронную трудовую книжку
20 февраля начальник департамента организации персонифицированного учета пенсионных прав застрахованных лиц Пенсионного фонда России (ПФР) Наталья Белянцева сообщила, что после перехода на электронную версию трудовой книжки бумажный документ вернуть будет невозможно.
Шоу-бизнес
Катя Жужа вышла замуж за миллионера Артема Маркелова
В конце мая прошлого года Катя и Артем устроили свадебную церемонию в США, а теперь решили узаконить свои отношения в России.
Происшествия
Арестован второй готовивший нападение на школу в Саратове подросток
Арестован второй подросток из Саратова, который планировал совершить вооружённое нападение на школу.
Общество
Колокольцев назвал борьбу за чистоту кадров в числе приоритетов МВД
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев назвал среди приоритетов работы ведомства борьбу за чистоту рядов и укрепление кадрового потенциала.
Происшествия
На Урале за мать эвакуированного в машине младенца заступились власти
В декабре челябинская служба эвакуации уже попала в эпицентр скандала, когда увезла на штрафстоянку автомобили, на которых детей-инвалидов доставили в театр на новогоднее представление.
Теннис
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Мария Шарапова, которая на протяжении полутора десятилетий могла считаться самым узнаваемым персонажем не только российского тенниса, но и всего российского спорта, объявила о завершении карьеры.
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Политика
Захарова рассказала о нападении грузинских журналисток на делегацию РФ
Грузинские журналистки с криками набросились на российскую делегацию в Женеве, пытаясь пробиться к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Общество
Посольство России объяснило долг за въезд в центр Лондона
Посольство России в Великобритании считает налогом плату за въезд в центр Лондона, и напоминает, что дипмиссии освобождены от их уплаты, говорится в комментарии российской миссии.
Экономика
«Система» проведет инвестиции через «дочку»
Гаджеты
Райан Джонсон: Apple запрещает злодеям использовать iPhone в фильмах
Apple запрещает злодеям использовать в фильмах любые модели iPhone. Интересный факт о корпорации рассказал режиссер Райан Джонсон.
Энергетика
CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России
Экспорт российской сырой нефти в Соединенное Королевство, по данным ФТС, вырос более чем в два раза как в стоимостном выражении (с $493 млн до $1,2 млрд), так и в физическом (с 0,98 млн до 2,4 млн т).
Общество
На самом деле он не ваш: что в Новосибирске нельзя делать с балконом
Ошибка 6. Объединять комнату с лоджией Объединять комнату с лоджией запрещено, потому что вместе с этим многие жильцы меняют расположение радиаторов, вынося их на балкон, создавая тем самым проблемы общей системе теплоснабжения.