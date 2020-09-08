СМИ узнали о планах Меркель вместе с ЕС решить судьбу Nord Stream 2
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Сама Меркель ранее говорила, что не считает «целесообразным» увязывать дело Навального с судьбой «Северного потока-2», который, по ее словам, должен быть достроен.В источнике
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