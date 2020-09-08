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РБК
РБК

СМИ узнали о планах Меркель вместе с ЕС решить судьбу Nord Stream 2

Сама Меркель ранее говорила, что не считает «целесообразным» увязывать дело Навального с судьбой «Северного потока-2», который, по ее словам, должен быть достроен.В источнике
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РБК

СМИ узнали о планах Меркель вместе с ЕС решить судьбу Nord Stream 2

РБК09:54
Газета.Ru

СМИ сообщили о желании Меркель дать общеевропейский ответ по делу Навального

Газета.Ru10:37
РИА Новости

СМИ: Меркель сообщила, когда Евросоюз отреагирует на ситуацию с Навальным

РИА Новости08:40
Lenta.ru

Меркель описала ситуацию с «Северным потоком-2» после инцидента с Навальным

Lenta.ru08:56
Известия

Меркель анонсировала «внутриевропейское» решение по «Северному потоку – 2»

Известия08:43
ТАСС

СМИ: Меркель пока не готова увязывать дело Навального с «Северным потоком - 2»

ТАСС08:28
Комсомольская правда

Меркель: решение по «Северному потоку-2» будет не немецким, а европейским

Комсомольская правда09:11

Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии

Президент США Александр Лукашенко возложил на США ответственность за беспорядки в Белоруссии и добавил, что волнения в Америке стали результатом развития технологий, которые Вашингтон использовал для дестабилизации обстановки в других странах.
ТАСС10:55
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В Турции ввели повсеместный масочный режим

Ношение масок стало обязательным во всех провинциях Турции, нарушителям грозит административная ответственность за несоблюдение масочного режима в общественных местах в условиях распространения коронавируса, сообщает газета Gundem Ківrіs.
Интерфакс10:37
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В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.
REGNUMвчера в 08:19
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Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

Препарат сурфактант-БЛ, предназначенный для борьбы с поражениями легких и разработанный около 20 лет назад Российским научным центром радиологии и хирургических технологий имени А.М. Гранова, показал свою эффективность при лечении пациентов с COVID-19.
Российская газета00:17
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Информационная война и самопиар — на канале «Россия 24» вышел сюжет про игру о гигантском милиционере

Сюжет про гигантского милиционера-злодея заинтересовал журналистов государственного телеканала мрачной атмосферой, а различные эксперты увидели в проекте признаки «информационной войны», черный пиар разработчиков и отсылку к политическим событиям в Беларуси.
CyberSport.ru10:09

Медведев предложил ввести базовый доход в России

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов в письме помощнику президента России Максиму Орешкину предложил ввести базовый доход для безработных в размере трех прожиточных минимумов, то есть более 35 тысяч рублей.
Lenta.ru11:13
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В Дагестане женщина вмешалась в драку мужчин и убила одного из них

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве в отношении жительницы Дагестана, которая вмешалась в драку четырех мужчин, убила одного и ранила второго, сообщает следственное управление СК по региону.
РИА Новости11:14
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Евгений Марчелли стал новым худруком театра имени Моссовета

Марчелли вкратце рассказал, что у него большой опыт руководства театрами, «начиная от самого маленького в городе Советске Калининградской области на 250 зрительных мест и 25 человек труппы» и до предыдущего места работы в Ярославском театре драмы имени Федора Волкова.
Время МСК11:00
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