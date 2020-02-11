Экономика
РБК«Коммерсантъ» узнал о планах Минфина повысить налог на добычу угля
Как сообщает издание, наиболее серьезно эта инициатива может затронуть угольную отрасль. По его данным, Минфин предлагает установить к ставкам НДПИ при добыче угля дополнительное слагаемое, которое будет учитывать ситуацию на мировых рынках энергетического и коксующегося угля.
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с чего всё началось
Минфин думает о повышении налога на его добычу Правительство ищет возможность увеличить доходы бюджета за счет компаний, ведущих добычу других полезных ископаемых, помимо нефти и газа.Коммерсантъвчера в 17:17
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, кто в кремлевской администрации теперь отвечает за политику в отношении Украины.
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В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
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ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
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Турция сообщила о «нейтрализации» более сотни сирийских военных
На прошлой неделе в ответ на гибель восьмерых турецких военнослужащих Анкара нанесла удар по сирийской армии — по турецким оценкам, погибли более 70 сирийцев; по сирийским, ранены менее десяти человек.
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Убийца полицейского в московском метро получил 18 лет колонии
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Общество
Верховный суд Крыма освободил из-под стражи директора парка «Тайган»
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Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации про демографию
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Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
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Общество
Синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России
Синоптики ожидают раннюю весну в европейской части России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на руководителя Росгидромета Игоря Шумакова.
Здоровье
В Перми студентов из Китая поместили на карантин
В Перми девять студентов из Китая поместили на карантин в детский реабилитационный центр на Парковом.
Общество
В Думу внесены поправки о расширении маткапитала
Партия "Единая Россия" внесла в Госдуму предложение о поправках к законопроектам о материнском капитале.
Происшествия
В Польше жестоко избили граждан России, Украины и Белоруссии
Полиция польского города Торунь разыскивает семь человек, которые в минувшие выходные жестоко избили пятерых граждан Украины, России и Белоруссии.
Футбол
Сын Пеле рассказал о депрессии отца из-за состояния здоровья
Общество
В Пензе вынесли приговор семерым фигурантам дела «Сети»
Авто
КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины
Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.
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Мария Шарапова посетила вечеринку «Оскара» в полупрозрачном платье
Российская теннисистка Мария Шарапова появилась в Лос-Анджелесе на вечеринке, устроенной по случаю церемонии вручения "Оскар".
Политика
Зеленский рассказал об общении с Путиным «глаза в глаза»
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что он пообщался "глаза в глаза" с российским коллегой Владимиром Путиным и многое понял.
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«Барселона» хочет подписать Виллиана Жозе до конца недели
Сине-гранатовые пытаются снизить ее, но переговоры продвигаются непросто. «Барселона» хочет закрыть сделку до конца недели.
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«Сельта» Смолова одержала волевую победу над «Севильей»
«Сельта» обыграла «Севилью» в матче 23-го тура Примеры (2:1). У победителей забитыми голами отметились Яго Аспас и Пионе Систо.
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В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Экономика
Акции «Газпрома» ускорили рост на корпоративных новостях
Акции "Газпрома" вечером во вторник ускорили подъем на корпоративных новостях, бумаги выросли на Мосбирже до 232,7 рубля (+3,3%) - максимума с 6 февраля.
Политика
Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака.