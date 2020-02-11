Экономика

REGNUMREGNUMСМИ узнали о планах Минфина повысить налог на добычу угля

Отмечается, что Минфин предлагает установить к ставкам НДПИ при добыче угля дополнительное слагаемое, которое учитывает конъюнктуру мировых рынков энергетического и коксующегося углей.
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с чего всё началось

Минфин думает о повышении налога на его добычу

Минфин думает о повышении налога на его добычу Правительство ищет возможность увеличить доходы бюджета за счет компаний, ведущих добычу других полезных ископаемых, помимо нефти и газа.
Коммерсантъвчера в 17:17

Подробнее о событии

Минфин предложил изменить НДПИ для угледобычи, алмазов и удобрений

Интерфакс01:54

СМИ: Минфин намерен повысить налог на добычу угля

News.ru01:00

Минфин может увеличить налог на уголь, алмазы и минеральные удобрения

Газета.Ru00:57

«Ъ»: Минфин планирует увеличить НДПИ для компаний в периоды высоких экспортных цен

ТАССвчера в 23:50

«Коммерсантъ» узнал о планах повышения налогов для горнодобывающих компаний

Ведомостивчера в 23:23

«Коммерсантъ» узнал о планах Минфина повысить налог на добычу угля

РБКвчера в 22:43

Минфин думает о повышении налога на его добычу

Коммерсантъвчера в 17:17
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Происшествия

Медбрат из Перми признался в авторстве постов об убийстве ветеранов

Медбрат одной из больниц в Перми признался, что является автором скандальных публикаций об убийстве пациентов-ветеранов.
Известия 06:36
Армия и оружие

Турция нанесла удар по правительственным войскам Сирии

Rambler News Service вчера в 12:18
Общество

Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»

Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
REGNUM 03:26
Происшествия

В Москве задержан «гостиничный насильник»

По данным СК, в августе прошлого года мужчина познакомился с девушкой в соцсетях, пригласил ее на встречу в холл гостиницы и затем обманом заманил в комнату.
Российская газета 07:24
Армия и оружие

Посадка на базе Хмеймим уходящего от обстрела самолета попала на видео

В интернете появилось видео с камеры наблюдения на авиабазе Хмеймим в Сирии, где вынужденную посадку совершил пассажирский Airbus-320, который уходил от обстрела.
Аргументы и Факты 09 февраля в 04:17
Политика

Песков назвал возможную дату проведения голосования по Конституции РФ

В качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается 22 апреля 2020 года.
REGNUM 04:55
Армия и оружие

Столтенберг назвал разрушение ДРСМД демонстрацией силы НАТО

Разрушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) продемонстрировало силу НАТО, поскольку все страны альянса смогли после продолжительных консультаций договориться о возложении вины за это на Россию.
ТАСС 05:49
Общество

Шарапова пришла на вечеринку «Оскара» в прозрачном платье

Российская теннисистка Мария Шарапова пришла на вечеринку по случаю вручения премии американской киноакадемии «Оскар» в откровенном прозрачном платье.
ФАН вчера в 22:14
Политика

Филиппины сообщили США о расторжении военного договора

"Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле", - пишет заместитель главы МИДа.
Газета.Ru 03:00
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Газета.Ru 05:45
Общество

Соловьев отреагировал на ролик со смеющейся над льготами телеведущей

Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы "Вести Камчатский край", которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.
Газета.Ru вчера в 13:00
Здоровье

В Тюмени выписали из больницы студентку, у которой нашли коронавирус

Китайскую студентку, у которой ранее нашли коронавирус, выписали из тюменской больницы, сообщила директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова.
РИА Новости 06:42
Политика

Контрразведка США отнесла Россию и Китай к главным угрозам

Россия и Китай оказались в списке угроз, представленном в новой стратегии контрразведки США на 2020—2022 годы.
RT на русском 01:07
Шоу-бизнес

Пугачева пришла на премьеру фильма в лосинах и толстовке

В последнее время Алла Борисовна не часто выходит в свет. Премьеру фильма «Лед 2» она все-таки решила посетить.
Kleo.ru 02:50
Происшествия

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с учеником

Известия 03:50
Общество

Бесплатные сайты для россиян обойдутся в 150 миллиардов рублей в год

По оценке комиссии РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям, бесплатный доступ к некоторым сайтам может обойтись компаниям более чем в 150 миллиардов рублей в год.
Lenta.ru 06:10
Происшествия

Полиция проверит сообщение о «выгуливании» девушки в Нижнем Новгороде

РИА Новости 05:37
Происшествия

Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»

Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Газета.Ru вчера в 15:10
Армия и оружие

Россия решила разместить средства ПВО на базе в Киргизии

Минобороны России намерено разместить на своей военной базе в Киргизии средства противовоздушной обороны.
РБК 06:42
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия 09 февраля в 17:58
Происшествия

В Польше избили граждан РФ, Белоруссии и Украины

В польском городе Торунь семеро неизвестных напали на пятерых граждан России, Белоруссии и Украины, сообщило 11 февраля издание «Европейская правда» со ссылкой на польские СМИ.
REGNUM 07:19
Шоу-бизнес

Больной раком актрисе Евгении Симоновой удалили легкое

OAnews 04:50
Политика

Стало известно, для чего Мишустин начал поездки по регионам

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин объяснил сегодня, с какой целью начинает серию поездок по регионам.
Росбалт 06:00
Шоу-бизнес

Старший внук Елизаветы II разводится с женой

Старший внук британской королевы Елизаветы II Питер Филлипс объявил о разводе с женой, с которой прожил 12 лет.
Вести.Ru 05:40
Политика

В Кремле Козака назвали куратором по Украине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, кто в кремлевской администрации теперь отвечает за политику в отношении Украины.
РИА Новости 05:15
Общество

После карантина в Ульяновск приедет россиянин, эвакуированный из Китая

По предварительной информации, россияне отправятся в 44 города РФ. Большинство поедет в Москву, Санкт-Петербург и Барнаул.
Mosaica.ru 05:56
Шоу-бизнес

У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок

У бывшей звезды тенниса Анны Курниковой и знаменитого певца Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Газета.Ru 06:08
Экономика

Как Белоруссия зарабатывает на российской рыбе?

BFM.ru вчера в 23:14
Общество

Mitsubishi создала искусственные окна для борьбы с депрессией

Крупнейший японский производитель электроники Mitsubishi создал уникальные искусственные окна, которые способны бороться с депрессией.
Ferra 01:12
Шоу-бизнес

Ирина Пегова станцевала в новом клипе Агутина в обтягивающем платье

Ирина Пегова стала главной героиней нового клипа Леонида Агутина, фотографией со съемок актриса из Нижегородской области поделилась с подписчиками в Instagram.
Время Н 02:20
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