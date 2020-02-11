Экономика
REGNUMСМИ узнали о планах Минфина повысить налог на добычу угля
Отмечается, что Минфин предлагает установить к ставкам НДПИ при добыче угля дополнительное слагаемое, которое учитывает конъюнктуру мировых рынков энергетического и коксующегося углей.
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с чего всё началось
Минфин думает о повышении налога на его добычу Правительство ищет возможность увеличить доходы бюджета за счет компаний, ведущих добычу других полезных ископаемых, помимо нефти и газа.Коммерсантъвчера в 17:17
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Происшествия
Медбрат из Перми признался в авторстве постов об убийстве ветеранов
Медбрат одной из больниц в Перми признался, что является автором скандальных публикаций об убийстве пациентов-ветеранов.
Армия и оружие
Турция нанесла удар по правительственным войскам Сирии
Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
Происшествия
В Москве задержан «гостиничный насильник»
По данным СК, в августе прошлого года мужчина познакомился с девушкой в соцсетях, пригласил ее на встречу в холл гостиницы и затем обманом заманил в комнату.
Армия и оружие
Посадка на базе Хмеймим уходящего от обстрела самолета попала на видео
В интернете появилось видео с камеры наблюдения на авиабазе Хмеймим в Сирии, где вынужденную посадку совершил пассажирский Airbus-320, который уходил от обстрела.
Политика
Песков назвал возможную дату проведения голосования по Конституции РФ
В качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается 22 апреля 2020 года.
Армия и оружие
Столтенберг назвал разрушение ДРСМД демонстрацией силы НАТО
Разрушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) продемонстрировало силу НАТО, поскольку все страны альянса смогли после продолжительных консультаций договориться о возложении вины за это на Россию.
Общество
Шарапова пришла на вечеринку «Оскара» в прозрачном платье
Российская теннисистка Мария Шарапова пришла на вечеринку по случаю вручения премии американской киноакадемии «Оскар» в откровенном прозрачном платье.
Политика
Филиппины сообщили США о расторжении военного договора
"Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле", - пишет заместитель главы МИДа.
Общество
Соловьев отреагировал на ролик со смеющейся над льготами телеведущей
Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы "Вести Камчатский край", которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.
Здоровье
В Тюмени выписали из больницы студентку, у которой нашли коронавирус
Китайскую студентку, у которой ранее нашли коронавирус, выписали из тюменской больницы, сообщила директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова.
Политика
Контрразведка США отнесла Россию и Китай к главным угрозам
Россия и Китай оказались в списке угроз, представленном в новой стратегии контрразведки США на 2020—2022 годы.
Шоу-бизнес
Пугачева пришла на премьеру фильма в лосинах и толстовке
В последнее время Алла Борисовна не часто выходит в свет. Премьеру фильма «Лед 2» она все-таки решила посетить.
Общество
Бесплатные сайты для россиян обойдутся в 150 миллиардов рублей в год
По оценке комиссии РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям, бесплатный доступ к некоторым сайтам может обойтись компаниям более чем в 150 миллиардов рублей в год.
Происшествия
Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»
Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Армия и оружие
Россия решила разместить средства ПВО на базе в Киргизии
Минобороны России намерено разместить на своей военной базе в Киргизии средства противовоздушной обороны.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Происшествия
В Польше избили граждан РФ, Белоруссии и Украины
В польском городе Торунь семеро неизвестных напали на пятерых граждан России, Белоруссии и Украины, сообщило 11 февраля издание «Европейская правда» со ссылкой на польские СМИ.
Политика
Стало известно, для чего Мишустин начал поездки по регионам
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин объяснил сегодня, с какой целью начинает серию поездок по регионам.
Шоу-бизнес
Старший внук Елизаветы II разводится с женой
Старший внук британской королевы Елизаветы II Питер Филлипс объявил о разводе с женой, с которой прожил 12 лет.
Политика
В Кремле Козака назвали куратором по Украине
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, кто в кремлевской администрации теперь отвечает за политику в отношении Украины.
Общество
После карантина в Ульяновск приедет россиянин, эвакуированный из Китая
По предварительной информации, россияне отправятся в 44 города РФ. Большинство поедет в Москву, Санкт-Петербург и Барнаул.
Шоу-бизнес
У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок
У бывшей звезды тенниса Анны Курниковой и знаменитого певца Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Экономика
Как Белоруссия зарабатывает на российской рыбе?
Общество
Mitsubishi создала искусственные окна для борьбы с депрессией
Крупнейший японский производитель электроники Mitsubishi создал уникальные искусственные окна, которые способны бороться с депрессией.
Шоу-бизнес
Ирина Пегова станцевала в новом клипе Агутина в обтягивающем платье
Ирина Пегова стала главной героиней нового клипа Леонида Агутина, фотографией со съемок актриса из Нижегородской области поделилась с подписчиками в Instagram.