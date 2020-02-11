Экономика

REGNUMREGNUMСМИ узнали о планах Минфина повысить налог на добычу угля

Отмечается, что Минфин предлагает установить к ставкам НДПИ при добыче угля дополнительное слагаемое, которое учитывает конъюнктуру мировых рынков энергетического и коксующегося углей.
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с чего всё началось

Минфин думает о повышении налога на его добычу

Минфин думает о повышении налога на его добычу Правительство ищет возможность увеличить доходы бюджета за счет компаний, ведущих добычу других полезных ископаемых, помимо нефти и газа.
Коммерсантъвчера в 17:17

Подробнее о событии

«Ъ»: Минфин планирует увеличить НДПИ для компаний в периоды высоких экспортных цен

ТАССвчера в 23:50

СМИ: Минфин намерен повысить налог на добычу угля

News.ru01:00

Минфин может увеличить налог на уголь, алмазы и минеральные удобрения

Газета.Ru00:57

Минфин предложил изменить НДПИ для угледобычи, алмазов и удобрений

Интерфакс01:54

«Коммерсантъ» узнал о планах повышения налогов для горнодобывающих компаний

Ведомостивчера в 23:23

«Коммерсантъ» узнал о планах Минфина повысить налог на добычу угля

РБКвчера в 22:43

Минфин думает о повышении налога на его добычу

Коммерсантъвчера в 17:17
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 13:36, Ашберн
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Убийцу полицейского в московском метро приговорили к 18 годам колонии

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Зеленский сменил главу своего офиса

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы своего офиса Андрея Богдана и назначил на пост Андрея Ермака.
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Минтруд объяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров

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В Польше избили граждан РФ, Белоруссии и Украины

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Продажи автомобилей с пробегом в России в январе выросли на 8%

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Появилось видео испытаний новейшего фрегата «Адмирал Касатонов»

Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube видео испытаний первого серийного фрегата «Адмирал Касатонов» в Баренцевом море.
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В России вынесен первый судебный вердикт по статье уголовного кодекса «Участие в нежелательной организации».
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Евгений Брюн напомнил, что сейчас развернута масштабная работа, направленная на снижение доли россиян, употребляющих табак и алкоголь.
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